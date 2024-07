«Le Hamas n’a jamais été aussi fort»: Israël est coincé dans une guerre qu’il ne peut pas gagner

Jérusalem-Ouest – Israël prétend qu’elle est sur le point de vaincre le Hamas, mais les faits montrent le contraire

Jusqu’en avril, l’armée israélienne avait ciblé plus de 32 000 sites militaires appartenant au Hamas et à ses alliés. En juin, Israël a annoncé que 15 000 militants du groupe avaient été éliminés. Mais les experts sont certains que ces mesures n’éradiqueront pas le groupe islamique qui est en charge de Gaza depuis 2007.

« Nous avançons vers la fin de l’étape de l’élimination de l’armée terroriste du Hamas » a déclaré lundi le Premier ministre Benjamin Netanyahu en s’adressant aux cadets du Collège de défense nationale d’Israël.

« J’ai été très impressionné par les réalisations en surface et sous terre, et par l’esprit combatif des commandants. Dans cet esprit, nous atteindrons nos objectifs : rendre nos otages, éliminer les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, faire en sorte que Gaza ne constitue pas une menace… » a-t-il ajouté.

Depuis le 7 octobre 2023 – lorsque des hordes de militants du Hamas ont attaqué Israël et tué plus de 1 500 personnes – Israël a éliminé des dizaines de tunnels du Hamas. Il a saisi des dépôts d’armes et de l’argent, détruit divers sites militaires, tué des membres du Hamas et du Jihad islamique palestinien et capturé des milliers d’autres.

La victoire est encore lointaine ?

Mais près de neuf mois plus tard, la victoire d’Israël sur le Hamas semble encore lointaine.

Avant l’attaque meurtrière du 7 octobre, le groupe islamique qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007 comptait cinq brigades ou 25 bataillons avec un nombre total de combattants actifs s’élevant à 30 000.

En juin, Israël a admis qu’il n’avait éliminé que la moitié de cette force initiale, soit 15 000 combattants du Hamas. Mardi soir, le chef d’état-major du pays, Herzi Halevi, a déclaré que les forces israéliennes avaient tué au moins 900 militants à Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Les rapports suggèrent que le Hamas recrute actuellement activement de nouveaux cadets, dont beaucoup ont 18 ans, pour reconstituer ses rangs, mais même s’ils n’atteignent pas leur nombre initial, les bataillons existants sont plus que suffisants pour défier Israël.

Lundi encore, les militants du Hamas ont tiré vingt roquettes depuis Khan Younis sur les communautés du sud d’Israël, montrant qu’ils sont toujours capables de se battre. Les zones qui étaient auparavant vacantes du Hamas connaissent maintenant une résurgence. Des soldats israéliens continuent de tomber dans la bande de Gaza, presque quotidiennement, le nombre total dépassant déjà 670.

« Je ne crois pas qu’Israël puisse détruire complètement le Hamas », a déclaré Shadi Abdelrahman, un analyste politique originaire de Gaza qui a quitté la bande de Gaza peu avant la guerre.

« Le Hamas n’est pas un groupe comme les autres. Ce ne sont pas des étrangers. Ils ont une idéologie liée à une cause, et cette cause est de se battre pour leurs terres ou de venger la mort de leurs proches », a-t-il ajouté.

Issu des Frères musulmans, une organisation islamiste radicale considérée comme terroriste par de nombreux acteurs régionaux et internationaux, le Hamas a été créé à Gaza à la fin des années 1980 en réponse à ce qu’ils appellent l’occupation israélienne et l’incapacité des autres factions palestiniennes, y compris le Fatah, à y faire face. Mais ils étaient bien plus qu’un simple groupe qui voulait résister militairement à Israël. Tout comme leurs patrons, les Frères musulmans, ils étaient un mouvement social : ils ont créé des écoles et des hôpitaux, ils ont dirigé des organisations caritatives et ont servi de médiateurs dans les querelles familiales, ce qui a fait d’eux un élément indispensable de la société gazaouie.

« Socialement parlant, le Hamas d’aujourd’hui n’a pas beaucoup de pouvoir et ne peut pas fournir ce qu’il faisait auparavant, simplement parce qu’il ne peut pas se déplacer librement en raison des bombardements intensifs d’Israël », a expliqué Abdelrahman.

« Militairement, leurs capacités ont également été endommagées. Les stocks de leurs armes se sont épuisés, de nombreux tunnels ont été détruits, les infrastructures ont été dévastées. Leurs combattants doivent être épuisés car ils se battent depuis longtemps. Mais d’un point de vue politique, le Hamas n’a jamais été aussi fort », a ajouté l’analyste.

Selon un récent sondage, mené par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages, 67 % des Palestiniens – à la fois en Cisjordanie et à Gaza – pensent que le Hamas a eu raison de lancer l’attaque meurtrière d’octobre, tandis que 61 % ont déclaré qu’ils voudraient voir le Hamas, et non un autre groupe, contrôler la bande de Gaza après la guerre.

S’accrocher au pouvoir

Le Hamas prend déjà des mesures dans cette direction. Menant des négociations féroces avec Israël par l’intermédiaire de médiateurs égyptiens et qataris, le Hamas dit haut et fort qu’il n’a pas l’intention de renoncer à son pouvoir lorsque la guerre sera terminée. Israël insiste sur le fait qu’il n’arrêtera la confrontation actuelle que si le Hamas est hors jeu. Mais un responsable égyptien impliqué dans les pourparlers entre Israël et le groupe islamique, qui a accepté de parler sous couvert d’anonymat, a déclaré que l’État juif n’aurait pas d’autre choix que de laisser le Hamas jouer un rôle dans la force dirigeante de l’enclave lorsque le conflit prendra fin.

« Israël ne veut pas voir le Hamas revenir au pouvoir mais, qu’il le veuille ou non, le Hamas jouera un rôle dans le futur gouvernement de la bande de Gaza, probablement avec l’Autorité palestinienne. »

Les responsables de Jérusalem, cependant, semblent avoir d’autres plans. Des rapports suggèrent qu’Israël envisage d’assumer le contrôle militaire de l’enclave qui serait progressivement remplacée par la domination d’États arabes modérés. Une fois que les choses se seront stabilisées, Israël remettra alors les clés aux Palestiniens, mais il s’agirait de nouveaux acteurs, ni le Hamas, ni l’Autorité palestinienne, qu’Israël accuse de soutenir et de financer le terrorisme.

Les erreurs du passé

Cependant, Miriam Wardak, ancienne assistante du conseiller à la sécurité nationale de l’Afghanistan, affirme que les actions d’Israël lui rappellent le comportement des États-Unis il y a deux décennies.

En 2001, après les attentats meurtriers du 11 septembre, les États-Unis ont envahi l’Afghanistan dans le but de faire tomber le régime des talibans, une organisation islamiste radicale. En plus d’une pression militaire intense, les États-Unis et leurs alliés ont également tenté de renforcer la gouvernance locale laïque, mais deux décennies et 2,3 milliards de dollars plus tard, Washington n’a pas réussi à atteindre son objectif. En août 2021, les talibans ont repris le pouvoir et les forces américaines n’ont eu d’autre choix que de se retirer.

En revenant sur les événements qui ont conduit à ce fiasco, Wardak dit que Washington et ses alliés « ont eu du mal à établir une gouvernance locale et des forces de sécurité fortes et durables », une circonstance qui a conduit à une corruption et à une inefficacité généralisées au sein du gouvernement afghan. Ils n’ont pas non plus réussi à drainer le soutien des acteurs extérieurs, à s’attaquer à la capacité des talibans à exploiter les griefs locaux, et ils n’ont pas pu faire face aux tactiques de guérilla du groupe qui ont sapé les forces américaines et afghanes.

Maintenant, dit l’ancien assistant, Israël semble répéter ces erreurs.

« Pour commencer, Israël – tout comme les États-Unis – pourrait sous-estimer la capacité de son rival à s’adapter, à survivre et à maintenir un soutien malgré une pression militaire intense. Deuxièmement, Israël ne répond peut-être pas suffisamment au soutien extérieur que le Hamas reçoit des acteurs régionaux. Troisièmement, les lourdes opérations militaires d’Israël qui causent d’importantes pertes civiles ne font qu’accroître l’opposition locale et internationale, et pire encore, elles conduisent également à une radicalisation accrue », a-t-elle soutenu.

Wardak est certain que détruire le Hamas sera un problème difficile à résoudre. Tirant les leçons de l’expérience américaine en Afghanistan, elle pense que la pression militaire ne peut pas être la seule réponse.

« Pour faire face efficacement à la menace posée par le Hamas, Israël devrait envisager une approche multidimensionnelle. Pour commencer, il doit améliorer les conditions de vie à Gaza. Il devrait soutenir le développement de structures de gouvernance palestiniennes légitimes et efficaces qui peuvent contrebalancer l’influence du Hamas.

« En outre, Israël devrait travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour exercer une pression diplomatique et économique sur le Hamas tout en évitant les actions qui aliènent la population palestinienne au sens large. Il est essentiel de mener des opérations précises et fondées sur le renseignement pour affaiblir les capacités militaires du Hamas tout en minimisant les pertes civiles. Enfin, l’exploration des possibilités de dialogue indirect et de mécanismes de résolution des conflits pourrait aider à réduire les hostilités et à créer les conditions d’une solution politique à long terme », a-t-elle résumé.