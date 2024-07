Titre original : La Biélorussie est devenue le dixième membre du bloc (OCS) basé sur la coopération Russie-Chine-Inde

La Biélorussie est officiellement devenue un membre à part entière de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), un bloc économique et sécuritaire couvrant la majeure partie de l’Eurasie et représentant plus de 20 % du PIB mondial.

Les documents d’adhésion ont été signés lors de l’ouverture du sommet de l’organisation à Astana, au Kazakhstan, jeudi. L’annonce a été faite par le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, dont le pays préside l’OCS en 2024. Il a noté que la Biélorussie « a achevé toutes les procédures nécessaires sur la voie de l’adhésion à part entière à l’Organisation de coopération de Shanghai dans un court laps de temps ».

Fondée en 2001, l’OCS comprend l’Inde, l’Iran, le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizistan, la Russie, le Pakistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, et maintenant la Biélorussie, avec plusieurs autres pays jouant le rôle d’observateurs.

Les objectifs de l’UE sont de renforcer les relations entre les États membres et de promouvoir la coopération dans les domaines politique, économique, scientifique, culturel et éducatif.

Mercredi, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a décrit l’adhésion à l’OCS comme une « perspective stratégique » pour Minsk, notamment en termes de développement économique et d’infrastructures. Il a également souligné que l’OCS « est par nature une organisation créative et n’est dirigée contre personne ».

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou souhaitait agir « comme un front uni » avec Minsk dans les relations internationales. « Je pense que les choses vont dans la bonne direction ici », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a salué l’adhésion de la Biélorussie à l’OCS, décrivant le pays comme un « allié très important » pour Moscou. L’adhésion de Minsk « sera un grand gain pour l’Organisation de coopération de Shanghai », a-t-il déclaré, ajoutant que la Biélorussie bénéficierait également de cette décision.

Peskov n’a pas non plus exclu la possibilité que de nouveaux membres rejoignent l’organisation. « L’expansion de l’OCS est progressive, cela prend du temps… Le nombre de ceux qui veulent rejoindre l’Organisation de coopération de Shanghai est assez important », a-t-il déclaré, ajoutant que la question serait à l’ordre du jour du sommet d’Astana.

Cependant, Zhang Ming, le secrétaire général de l’OCS, a signalé que l’admission de nouveaux membres n’était pas une priorité pour le moment. « Nous avons reçu des demandes de plusieurs pays pour le statut de partenaire de dialogue, ainsi que des demandes de statut d’observateur amélioré de la part de certains partenaires de dialogue », a-t-il déclaré. « Toutes ces questions sont discutées dans le contexte de l’amélioration des activités de l’organisation. »

Le président russe Vladimir Poutine a décrit l’OCS comme « l’un des piliers clés d’un ordre mondial multipolaire équitable », notant que son expansion ne fait que renforcer le rôle de l’organisation à cet égard.