13 États capitalistes signent un accord qui provoquera une famine mondiale en détruisant l’approvisionnement alimentaire

Les États-Unis se sont joints à 12 autres pays pour signer un accord du Forum économique mondial (WEF) qui vise à provoquer une famine mondiale en détruisant l’industrie agricole.

Selon l’accord, qui a été élaboré par le WEF et les Nations Unies (ONU), la production alimentaire est à l’origine du « réchauffement climatique » et doit être éliminée.

Pour « sauver la planète » du « changement climatique », insistent les mondialistes, les fermes doivent être fermées dans le monde entier.

L’accord du WEF fixe des objectifs quant à la quantité de terres agricoles que chaque nation doit éliminer pour se conformer.

Sous prétexte de réduire les « émissions de méthane », treize pays ont signé l’engagement de provoquer une famine mondiale en éviscérant la production agricole et en fermant les fermes.

Annoncés plus tôt cette année par le Global Methane Hub du WEF – une cabale d’ingénieurs de crise qui exploitent la panique publique pour détruire l’approvisionnement alimentaire mondial – ces treize nations sont :

Argentine

Australie

Brésil

Burkina Faso

Chili

République tchèque

Équateur

Allemagne

Panama

Pérou

Espagne

États-Unis

Uruguay.

Imaginez qu’il n’y ait pas de production de viande en Australie, au Brésil et aux États-Unis.

C’est l’objectif des mondialistes.

Et ils admettent que tout cela fait partie de la fraude climatique qui a été soigneusement exposée comme un canular scientifique charlatan, soit dit en passant.

Comme le dit Luis Planas, ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation :

« Je suis heureux de voir l’engagement commun de la communauté internationale à réduire les émissions de méthane provenant de l’agriculture comme moyen d’atteindre les objectifs que nous avons signés dans l’Accord de Paris sur le climat. »

« Les systèmes alimentaires sont responsables de 60 % des émissions de méthane », prévient Marcelo Mena, PDG du Global Methane Hub.

Elle dit que l’agriculture détruit la planète.

D’où leur demande de fermer les fermes.

Sans fermes, vous n’avez pas de nourriture.

Et sans nourriture, vous obtenez exactement ce que Kamala Harris a appelé au cours du week-end : « Réduction de la population ».

Le programme de dépeuplement n’est même plus un secret.

Ils s’en vantent.

Et voici leur logique : NOURRITURE = RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.

Ils attaquent donc l’agriculture et ferment les fermes.

John Kerry a déclaré dans un communiqué :

« L’atténuation du méthane est le moyen le plus rapide de réduire le réchauffement à court terme.

« L’alimentation et l’agriculture peuvent contribuer à un avenir à faible émission de méthane en améliorant la productivité et la résilience des agriculteurs.

« Nous souhaitons la bienvenue aux ministres de l’Agriculture qui participent à la mise en œuvre de l’Engagement mondial sur le méthane. »

Les vaches et les poulets seront remplacés par des grillons et des larves d’insectes

Dégustez les galettes de fausse viande croustillantes et les Cricket McNuggets.

Bientôt, vous mangerez des insectes parce que la viande sera extrêmement inabordable – et uniquement disponible pour les élites riches – en raison de la fermeture des fermes et des ranchs par les gouvernements.

Comme l’explique le journaliste Leo Hohmann :

« Nous pouvons présumer à partir de ce langage que parmi les pratiques envisagées figurent le remplacement d’une grande partie des stocks de bovins de boucherie et laitiers, de porc et de poulet dont les populations dépendent pour leurs protéines par des larves d’insectes, des vers de farine, des grillons, etc.

« L’ONU, le Forum économique mondial et d’autres ONG font la promotion d’un régime sans viande et de la consommation de protéines d’insectes depuis des années, et des milliardaires ont investi dans la construction d’énormes usines d’insectes dans l’État de l’Illinois, au Canada et aux Pays-Bas, où les vers de farine, les grillons et autres insectes seront transformés en additifs à insérer dans l’approvisionnement alimentaire. souvent sans étiquettes claires qui informeront les gens de ce qu’ils mangent exactement. »

Hohmann fait également référence aux prévisions de Deagel qui prévoient une réduction de près de 70 % de la population américaine d’ici 2025, en disant :

« Il n’y a pas de moyen plus efficace de dépeupler que par la guerre, la famine et les épidémies.

« N’est-il pas intéressant que ces trois méthodes de meurtre éprouvées soient en jeu en ce moment ?

Dans un article connexe, Michael Snyder de The Economic Collapse Blog écrit :

« L’approvisionnement alimentaire mondial ne cesse de se resserrer et la faim dans le monde a atteint des niveaux extrêmement alarmants…

« Selon les Nations Unies, près de 30 % de la population mondiale n’a pas un accès constant à la nourriture à l’heure actuelle, et environ 900 millions de personnes sont confrontées à une « insécurité alimentaire grave »…

La source originale de cet article est News Addicts