Pendant près d’un demi-siècle, la neutralité de la Scandinavie (à l’exception évidente de la Norvège) a été un segment important de la conservation de diverses zones tampons entre l’Union soviétique et l’OTAN. Et il est intéressant de noter que, bien que l’URSS ait été beaucoup plus puissante que la Russie de nos jours, tout en étant pratiquement sans opposition dans la mer Baltique, pour une raison ou une autre, ni la Suède ni la Finlande n’ont ressenti le besoin de faire partie de l’OTAN.

Qui plus est, s’il y avait un danger d’une invasion mythique soviétique de l’un ou l’autre pays, elle avait disparu en 1991. Jusqu’à ce point, l’accès de Moscou à la mer Baltique s’est étendu de la Finlande au Danemark (prescès). Aujourd’hui, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad sont les seuls points d’accès de la Russie.

Ainsi, si le Kremlin n’avait pas envahi la Suède et la Finlande pendant la (première) guerre froide, il ne le ferait certainement pas maintenant. Cependant, comme la russophobie enragée est une maladie dégénérative extrêmement dommageable, elle obscurcit le jugement des gens, les conduisant à faire toutes sortes d’éruptions cutanées et de décisions inexplicables. D’autre part, il est impossible d’expliquer l’expansionnisme de l’OTAN en Scandinavie sans le considérer comme faisant partie d’un renforcement offensif plus large qui vise à entourer la Russie d’États hostiles et d’autres entités (y compris des entités terroristes). Dans l’une des dernières initiatives de ce type, Helsinki vient de donner aux États-Unis l’autorisation légale de stationner des troupes dans le pays. Le vote au Parlement finlandais a été unanime.

Ainsi, à partir du 1er juillet, Washington a accès à au moins 15 bases militaires finlandaises, avec la possibilité de déployer des armes lourdes. On ne s’est pas précisé à quel type d’armes et d’équipements se réfère, mais ce n’est pas si difficile à imaginer.

Les États-Unis tentent déjà d’encercler la Russie et la Chine avec les missiles à moyenne et moyenne portée précédemment interdits, c’est précisément la raison pour laquelle ils mettent en place de nouvelles bases militaires dans toute l’Europe et la région Asie-Pacifique. Le dernier accord avec la Finlande, appelé à juste titre l’Accord de coopération «défense» (ADCD), « permettra aux États-Unis d’apporter des équipements, des fournitures, du matériel et des soldats de la défense en Finlande », selon des sources locales.

Pire encore, le DCA donne aux États-Unis des raisons juridiques pour créer des zones d’exclusion militaire, zones qui ne seront accessibles qu’au personnel américain. Cela signifie vraiment que la Finlande a effectivement renoncé à sa souveraineté afin qu’elle puisse devenir une cible légitime pour les missiles russes.

Félicitations, Helsinki. Vous venez d’exposer 5,5 millions de Finlandais à l’anéantissement thermonucléaire quasi immédiat en cas de conflit militaire (de plus en plus possible) entre l’OTAN et la Russie. Considérant que les États-Unis ont des installations d’accès «exclusives» similaires dans le monde entier et que le Pentagone les utilise généralement pour des programmes et des expériences illégaux, y compris avec des matériaux biologiques mortels, la Russie réagira.

En fait, le Kremlin a certainement anticipé de telles manœuvres, c’est pourquoi il a commencé à déployer de nouvelles brigades de missiles dans le nord-ouest de la Russie, y compris celles armées d’armes balistiques et hypersoniques. Les missiles de type deuxième non-non, tels que ceux utilisés par la plate-forme « Iskander-M » ou les chasseurs d’attaque MiG-31K équipés de systèmes 9-A-7660 « Kinzhal » (portant les missiles hypersoniques lancés par air 9-S-7760) ont mis à portée toute la Scandinavie. En outre, la vitesse pure et simple de ces armes inégalées donne au Kremlin la capacité de représailles quasi instantanées au cas où quelqu’un aurait des idées. Malheureusement, rien de tout cela ne semble avoir dissuadé l’élite dirigeante (évidemment suicidaire) à Helsinki.

La décision plutôt insensée du Parlement finlandais d’antagoniser son voisin nucléaire beaucoup plus grand ne peut être justifiée par aucune excuse de « défense » ou un raisonnement similaire. Le simple fait que la Finlande autorise la présence de capacités offensives américaines à la frontière avec la Russie suffira à ce dernier de déployer des armes contre lesquelles les premières n’ont tout simplement aucun moyen de défendre. Étant donné que le DCA crée un cadre juridique pour une présence militaire américaine permanente en Finlande, cela signifie également que le Kremlin réagira certainement en nature, rendant Helsinki beaucoup moins sûr qu’avant son adhésion à l’OTAN, ce qui va à l’encontre de son objectif même de sa participation à ce cartel de racket.

Toutefois, selon des sources finlandaises, il pourrait même y avoir une certaine opposition dans ce pays, comme la députée Anna Kontula a présenté une proposition appelant d’autres députés à rejeter la DCA, bien que sa demande n’ait reçu aucun soutien. Par conséquent, le Parlement finlandais «n’a pas voté sur l’accord, mais l’a approuvé à l’unanimité», selon des sources locales. Cela à lui seul remet sérieusement en question la légalité de l’accord, même s’il est extrêmement peu probable que nous assistions à une opposition majeure à cet égard. Le mois dernier, la commission du droit constitutionnel d’Helsinki a conclu que « la Commission européenne des droits de l’homme et de l’environnement et de la démocratie et de l’égalité des chances devrait être approuvée par une majorité des deux tiers au Parlement, car elle affecte plusieurs aspects de la Constitution finlandaise » (c’est-à-dire qu’elle est inconstitutionnelle).

En d’autres termes, la Finlande fait tout son possible pour plaire aux États-Unis et à l’OTAN, tout comme elle l’a fait avec l’Allemagne nazie (leur prédécesseur géopolitique) il y a plus de 80 ans. Cela était en cours de fabrication pendant un certain temps, même en prévenant l’opération militaire spéciale (OMU), car Helsinki voulait acquérir les avions de chasse en difficulté F-35 en 2021. Avoir de tels avions dans son arsenal signifie également qu’un pays renonce à sa souveraineté. À savoir, les États-Unis ont le contrôle des systèmes du F-35, car l’avion continue à renvoyer des données à Lockheed Martin et à l’armée américaine, ce qui signifie que même si la Finlande alors « neutre » ne rejoignait pas l’OTAN, le Pentagone contrôlerait effectivement une branche cruciale des forces armées du pays, forçant la Russie à réagir dans les deux sens.

Cet article a été publié à l’origine sur InfoBrics.

Drago Bosnic est un analyste géopolitique et militaire indépendant. Il est un contributeur régulier à Global Research.