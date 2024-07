Histoire d’un coup de foudre

OLIVIER CABANEL — Amants, aimants, coups de foudre, magnétisme et magnétite font une ronde passionnante que je vous propose de parcourir.

Les amants, tout comme les aimants s’attirent, portés par des forces contraires, et le coup de foudre est l’un des facteurs de l’aimantation des roches ferrugineuses.

Les contraires s’attirent, et sont complémentaires. lien,

Ce parallèle que l’on peut faire entre les forces magnétiques, et les rapports amoureux humains est intéressant à plus d’un titre.

Si la foudre provoque par an la mort de 40 personnes, le coup de foudre amoureux peut faire lui aussi pas mal de dégâts.

En effet, lors d’orages, lorsque la foudre tombe, avec ses 100 millions de volts, à 40 000 km/s, et qu’elle rencontre des roches contenant du fer, celles-ci vont se retrouvées aimantées. lien

« le déplacement de charges électriques crée un champ magnétique » c’est ce qu’a démontré en 1820 Hans Christian Orsted. lien

En faisant parcourir un courant électrique, dans un fil rectiligne à proximité d’une boussole, il a constaté que l’aiguille de celle-ci avait dévié.

Cette même boussole qui permet de garder le Nord, et ce coup de foudre qui nous le fait perdre. Paradoxal, n’est-ce pas ?

Boussole inventée par les Chinois, il y a deux mille ans, lorsqu’ils découvrirent l’aimant. lien

Sous le manteau de la terre se trouve le noyau et celui-ci est composé de la « graine » composée de fer et de nickel, et d’autres éléments qui baignent dans une bulle de fer en fusion. C’est la le berceau du champ magnétique. lien

Pourtant, les roches aimantées naturelles ne sont pas légions sur la terre, et une bonne partie de celles-ci sont plutôt des météorites.

Des scénarios de fiction ont imaginé larguer des bombes nucléaires sous le manteau terrestre, pour réactiver le champ magnétique, si celui-ci venait à s’effondrer, ce qui pourrait arriver.

La plus grande profondeur que nous ayons foré ne dépassant pas les 13 km, alors que l’épaisseur du manteau terrestre est d’environ 3000 km, ce n’est pas demain la veille que ces bombes pourraient être lancées.

Si le champ magnétique terrestre peut s’altérer, ou s’inverser et les conséquences seraient dramatiques.

Certaines roches volcaniques ont révélé que l’orientation du champ magnétique terrestre s’était inversée des centaines de fois depuis les débuts de notre planète.

On constate aujourd’hui que l’intensité moyenne de ce champ magnétique a décru de 10% depuis qu’on la mesure, en 1831.

Récemment, des satellites ont repéré une répartition inégale du flux magnétique à la surface de la terre. lien

à suivre donc.

Mais que dire des magnétiseurs ?

Cette profession vieille comme le monde fait l’objet de critiques, gangrénée qu’elle a été par des charlatans, de plus en plus nombreux.

Il faut faire la part des choses entre les guérisseurs magnétiseurs, et ceux qui pratiquent des disciplines appartenant à l’occulte et à la parapsychologie.

C’est le médecin allemand Anton Mesmer (1734/1815) qui établit le premier la théorie du magnétisme universel, cette force qui régit l’univers et agit sur les êtres humains.

Sa théorie se résume en une phrase « l’influence des planètes s’exerce sur le corps humain au moyen d’un fluide universel dans lequel tous les corps sont plongés ».

Il prouva que l’on pouvait soigner des personnes en imposant les mains, et donna à sa technique le nom de magnétisme. lien

Il compta parmi ses visiteurs Mozart, Haydn, Gluck et vint s’établir plus tard en France.

Louis XVI intrigué, nomma deux commissions pour étudier la pratique du magnétisme, mais les résultats furent contradictoires.

Cet homme paradoxal, Mesmer, était soit adoré, soit traité de charlatan (déjà !) lien

Dans cette théorie, le corps fonctionne grâce à l’énergie cosmique (Yang), tellurique (Yin) ou environnementale. Elle pénètre le corps pour permettre à nos fonctions vitales de mener à bien leur rôle.

Le magnétiseur utiliserait donc l’énergie électromagnétique qui enveloppe les corps des êtres vivants pour soulager différents maux.

Mais l’électromagnétisme touche aussi les technologies de l’avenir.

A défaut de récupérer l’énergie de la foudre, à l’état de recherche aujourd’hui, lien, le train électromagnétique japonais est-il le train de l’avenir ? lien

Ce nouveau concept à l’avantage d’éviter le contact entre le train et le rail, permettant d’augmenter les performances, et d’économiser de l’énergie par la même occasion. lien

Comme disait un vieil ami africain : « si tu n’as pas étudié, voyage ».

Article dédicacé au pilote du beau navire d’arte, C.A.T.