PAR NORMAN FINKELSTEIN – 13 MAI 2018 (MÀJ LE 17/08/19)

Il y a longtemps que nous avons été prévenus…

“Ce que l’histoire révisionniste nous enseigne est que notre inertie de citoyens a abandonné le pouvoir politique à une élite et a coûté au monde environ 200 millions de vies humaines entre 1820 et 1975. Ajoutons à cela la misère non dite des camps de concentration, des prisonniers politiques, de l’oppression et de l’élimination de ceux qui essaient de faire parvenir la vérité en pleine lumière… Arrêtons le cercle infernal du pillage et des récompenses immorales et les structures élitistes s’effondreront. Mais pas avant que la majorité d’entre nous trouve le courage moral et la force intérieure de rejeter le jeu frauduleux qu’on nous fait jouer et de le remplacer par les associations volontaires ou des sociétés décentralisées, ne s’arrêteront le pillage et le massacre.”

Antony Sutton, historien, et professeur de sciences politiques, Stanford U, 1977

Norman G. Finkelstein est un politologue américain. Juif antisioniste, il est notamment l’auteur du livre « L’Industrie de l’Holocauste ». À la fin d’une conférence tenue à l’Université de Waterloo (Canada) en avril 2010, pendant laquelle il compare les sionistes aux nazis, il est pris à parti par une jeune auditrice en larmes… de crocodiles…

“Nous vous avons prévenu !” Norman Finkelstein | 13 mai 2018 | Source initiale en français ► https://arretsurinfo.ch/nous-vous-avons-prevenus-par-norman-finkelstein/



Article original ► Blog de Norman Finkelstein | Traduction par http://sayed7asan.blogspot.fr/

À noter qu’il s’agit ici du détournement par Norman Finkelstein d’un discours d’Himmler (*). [ASI]

Nous, l’État d’Israël, venons de lâcher des messages d’alerte sur Gaza :

Ne manifestez pas demain !

Peuple de Gaza,

Vous devez le comprendre :

Vous êtes des untermenschen ! [sous-hommes, terme de l’idéologie nazie]

Vous êtes destinés soit à être nos esclaves, soit à être exterminés.

C’est pourquoi nous vous avons emprisonnés dans un espace invivable, dans lequel vous êtes lentement empoisonnés.

N’osez pas nous comparer aux nazis !

Nous vous avons prévenu de ne pas essayer d’échapper à votre destin.

Les nazis ont-ils averti les Juifs qui entraient dans les chambres à gaz de ne pas respirer ?

Ne vous bercez pas d’illusions en croyant que quiconque se soucie de vous.

Pendant six semaines, vous avez déclaré au monde que le 15 mai, vous essaieriez de vous libérer de notre camp de concentration.

Pendant six semaines, le monde a été informé que lorsque le jour fatidique se lèverait sur vous, nous « tondrions la pelouse » à Gaza [litote de l’armée israélienne signifiant destruction totale].

Qu’est-ce que le monde a fait ?

Ne nous a-t-il pas envoyé ses bénédictions les plus sincères via l’Eurovision ?

Marchez donc à votre Mort !

En criant, si vous le devez.

En silence, si vous comprenez que nous ne nourrissons aucune haine.

En effet, c’est nous qui méritons la sympathie.

Ce matin, j’ai dit à nos troupes héroïques qui se tenaient le long du périmètre du camp de concentration :

Il est facile de déclarer : « Le peuple de Gaza doit être exterminé. »

Mais ce n’est pas une tâche facile à accomplir.

La plupart d’entre vous savent ce que c’est quand 100, 500 ou 1000 corps sont entassés sous nos yeux.

Avoir exécuté cette tâche horrible et être resté décent, cela nous a valu une page glorieuse dans les annales de l’histoire !

Nous avons le droit moral, nous avons le devoir envers notre peuple, de tuer ce peuple qui nous tuerait !

Nous avons accompli cette tâche des plus difficiles par amour pour notre peuple.

Et nous n’avons souffert aucun défaut en nous, dans notre âme ou dans notre caractère ! *

גיג הייל [Sieg Heil, vivat nazi transcrit en hébreu]

Norman Finkelstein |13 mai 2018

(*) Discours historique d’Himmler exhortant les SS à ne pas faillir dans leur mission d’extermination des Juifs, librement réécrit ci-dessus par Norman Finkelstein – fils de survivants de l’Holocauste et du Ghetto de Varsovie – pour dénoncer la politique génocidaire d’Israël : http://www.jewishvirtuallibrary.org/himmler-s-posen-speech-quot-extermination-quot

70ème anniversaire de la libération d’Auschwitz: Un modèle embarrassant…

Le sale précurseur d’Auschwitz : Hitler inspiré par le système des réserves indiennes Simon Moya-Smith 27 Janvier 2015 – ICTMN ► Article et analyse dans ce billet du 1er janvier 2016, sous le titre « À l’Ouest rien de nouveau »

Très difficile, après cela, de continuer à prétendre qu’on ne savait pas, et surtout qu’on ne pouvait pas savoir, puisque l’Empire anglo-américano-christo-sioniste s’est construit, depuis 1492 sur un présupposé raciste et eugéniste, toujours à l’œuvre, le génocide des indigènes/autochtones/aborigènes/païens et ennemis du christ ;

“Si le génocide définit l’extermination physique d’un groupe humain, l’ethnocide est son extermination culturelle et cette extermination culturelle est souvent le fait d’une seule civilisation qui extermine toutes les autres : la civilisation occidentale.” (Robert Jaulin, 1970)



Il y a une véritable similitude des luttes entre les Natifs et Nations premières du Nouveau Monde, et cela inclut l’Australie, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, et tous les territoires soumis à la Doctrine Chrétienne de la Découverte et le peuple palestinien qui s’est vu appliqué la même doctrine puisque l’État juif depuis 70 ans, affirme que c’est Dieu lui-même qui leur a attribué, nommément cette Terre.

Et comme ordonné par le Deutéronome 7: 1-2, 5-6 et 16 de l’ancien testament de la Bible :

Lorsque l’Éternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu’il chassera devant toi beaucoup de nations, [les Héthiens, les Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi] ;

lorsque l’Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d’alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce ;

Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard : vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées.

Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu ; l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusse un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.

Tu dévoreras tous les peuples que l’Éternel, ton Dieu, va te livrer, tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leurs dieux, car ce serait un piège pour toi.

Pourtant nous avons été prévenus, de manière documentée, argumentée et nous pouvons, dès lors affirmer pourquoi Jérusalem ne peut être la capitale de l’Israël biblique ► Voir le PDF N° 3 consacré à toutes les publications, extraits du livre, transcription de vidéos, articles du Dr. Ashraf Ezzat ► Traduction de la Bible & Falsification historique .

Nous sommes prévenus, que c’est bien le moment de se lever, NOUS LES PEUPLES pour leur retirer notre consentement, leur dire NON et sans notre soumission, notre consentement, notre complicité coupable ; tout s’arrête… Car les psychopathes aux manettes perdent les pédales…

Aussi démontrons que nous sommes capables de remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés.