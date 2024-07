Trump: après l’échec de l’«exécution judiciaire», échec de l’exécution extrajudiciaire

Par Khider Mesloub et Robert Bibeau.

Aux États-Unis, pour pérenniser son pouvoir dorénavant inscrit dans une logique d’affrontement armé international permanent, illustrée par sa guerre de proxy livrée à la Russie ; pour renforcer et consolider l’économie de guerre en préparation de l’affrontement ultime à mener contre la Chine (le véritable aspirant à l’hégémonie mondialiste), la faction bourgeoise démocrate belliciste, totalement inféodée au complexe militaro-industriel, doit éviter le retour à la Maison-Blanche du dangereux complotiste Donald Trump…celui qui voudrait sauter l’étape russe et affronter directement le dragon chinois.

Comme tout le monde le sait, le clan Trump, connu sous le nom de Parti Républicain, a promis qu’il mettra fin à la guerre de proxy en Ukraine en cas de retour à la Maison-Blanche en 2024. Or, cette perspective désorienterait totalement l’agenda militariste de la faction bourgeoise démocrate actuellement aux commandes de l’État américain.

L’objectif de Washington est de poursuivre sa guerre par procuration et d’attrition contre la Russie, alliée de la Chine, jusqu’à l’anéantissement total de la puissance militaire russe, et l’effondrement de son économie. La poursuite de la guerre en Ukraine permet également aux États-Unis d’affaiblir profondément et durablement le capital européen, en particulier l’Allemagne qui héritera sous peu du fardeau (partagé avec la France) de diriger et de financer l’effort de guerre de l’OTAN contre la Russie. L’objectif secondaire de cette manœuvre étant d’enrichir considérablement les capitalistes du complexe militaro-industriel états-unien dont le carnet de commandes ne cesse de croître. Aussi, ce triple agenda doit être maintenu, quoi qu’il en coûte. Y compris par l’élimination judiciaire, voire physique des opposants pensent les haut dirigeants US.

Depuis le 24 février 2022, date du déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, la hantise de la faction bourgeoise démocrate installée à la Maison-Blanche, c’est la réélection de Donald Trump chantre de la guerre frontale et immédiate contre la Chine – le véritable aspirant. C’est la raison pour laquelle les Démocrates s’agiotent, par l’intermédiaire des avocats et juristes stipendiés, pour fabriquer des chefs d’inculpation contre l’ancien président.

On se souviendra que Biden et ses acolytes, engagés dans une guerre judiciaire ont exhibé une loi antimafia pour inculper le pugiliste Trump champion du camp belliciste républicain.

En effet, alors qu’il est accusé d’avoir tenté de manipuler le résultat du scrutin présidentiel de 2020, la procureure avait invoqué curieusement la loi sur l’extorsion et l’association de malfaiteurs, qui s’applique en général à la criminalité organisée, pour inculper l’ancien président. Une loi sur la délinquance en bande organisée, utilisée notamment contre les gangs et prévoyant des peines de cinq à vingt ans de prison.

Au final, après deux ans et demi d’acharnement judiciaire, dans une course contre la montre, la manœuvre judiciaire des démocrates a fait long feu. Après trois inculpations prononcées en moins de six mois contre Donald Trump, en campagne pour la primaire républicaine, la faction bourgeoise démocrate, déterminée à le priver de cette victoire présidentielle fatale pour ses intérêts immédiats, aura eu raison de l’ancien président. Il a été condamné…puis gracié par le tribunal suprême.

Il est utile de rappeler que Donald Trump avait été qualifié de psychopathe et de sociopathe, dès son élection en janvier 2017. L’intronisation de Trump à la Maison-Blanche avait également semé la panique parmi la gauche. Diabolisé, Trump était, durant tout son mandat, comparé à Hitler par la gauche américaine et mondiale et par les médias à la solde. «C’est la fin d’une ère!» «Dans un an, l’Amérique sera une ruine fumante!» «Il ne faudra pas six mois avant qu’il déclenche une guerre!». Trump est un fasciste mais pas un nazi.

Or, Trump est le seul des six derniers présidents des États-Unis à ne pas avoir déclenché de guerre… préférant mener des assauts commerciaux et financiers contre les concurrents du capital américain (dont la Chine évidemment). En effet, concrètement, sous la présidence de Donald Trump, marquée par une politique symbolisée par les slogans fascistes fréquemment scandés, «America first», «Make America great again», les États-Unis n’ont pas déclenché de nouvelle guerre militaire, entre janvier 2017 et janvier 2021 et ont préféré poursuivre celles déjà engagées.

On se souviendra également que Donald Trump était qualifié par les journalistes stipendiés d’aventuriste et d’irresponsable, mégalomane instable, imprévisible, enclin à la violence et à la vengeance, capable de menacer de représailles et de sanctions toutes les entreprises opérant à l’international si elles portent atteinte aux intérêts états-uniens…pourtant, Donald Trump, l’imprévisible, avait annoncer ses politiques économiques agressives au cours des élections et s’y est tenu au cours de son mandat.

C’est sous la présidence du démocrate Joe Biden que l’aventurisme irresponsable fut caractérisé par le recours aux milliers de sanctions (contre la Russie notamment). Depuis février 2022, en vertu des controversées lois extraterritoriales américaines, des centaines de personnes, entreprises, navires et avions russes, et autres (françaises, allemandes, canadiennes) à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie sont inscrits sur la liste noire des États-Unis et mis à l’amende. Par ailleurs, des centaines de milliards de dollars russes, placés à l’étranger, ont été confisqués par les parrains de la mafia américaine et de l’OTAN. Joe Biden est le premier corsaire des temps modernes, juste devant Donald Trump…ils sont tous pareils.

Le capital américain, en voie de militarisation et en préparation de la troisième guerre mondiale, «quoi qu’il en coûte», veut absolument éviter la réélection de la clique républicaine de Donald Trump.

Ce samedi 13 juillet, c’est un jeune fanatique, muni d’une arme semi-automatique, qui a pris pour cible Donald Trump en le mitraillant, non pas pour l’immortaliser, mais pour éliminer l’alternative guerrière : Donald Trump et sa troupe de saltimbanques.

En effet, Donald Trump, candidat républicain à l’élection présidentielle, a été visé par une tentative d’assassinat en plein meeting électoral. L’ex-président américain a été blessé à l’oreille droite. Le tireur, opportunément abattu par les services de sécurité après avoir tiré plusieurs cartouches, a été identifié comme Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans. Curieusement, le tireur est enregistré comme électeur républicain. Un électeur républicain, à peine pubère, décide d’exécuter LE candidat républicain qui, transformé en héros, gagnera probablement cette mascarade électorale bancale. https://les7duquebec.net/?s=mascarade+%C3%A9lectorale

Ce meeting à Butler était le dernier avant la convention républicaine qui a débuté lundi à Milwaukee (Wisconsin), et au terme de laquelle Donald Trump sera officiellement investi candidat du Parti républicain pour la mascarade électorale américaine de 2024. https://les7duquebec.net/?s=%C3%A9lection

