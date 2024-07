L’utopie de Scott Ritter: La dystopie pacifiste DAWN contre la guerre nucléaire des riches

Le prochain président des États-Unis sera probablement appelé à décider de s’engager dans un conflit nucléaire. Cela ne doit pas être notre avenir.

Il est temps de devenir réaliste, Amérique.

Le jour des élections 2024, le 5 novembre, approche à grands pas, et la réalité est que la personne qui gagnera aura un R ou un D à côté de son nom.

De nombreux Américains soutiennent un candidat avec un I ou un G à côté de leur nom.

Mais ces candidats ne gagneront pas la Maison Blanche.

Un vote pour ces candidats n’est guère plus qu’un vote de protestation.

Le temps des protestations est révolu.

Il est maintenant temps d’agir.

L’Amérique est fondamentalement divisée sur qui devrait occuper la Maison Blanche pour les quatre prochaines années.

Si vous soutenez le candidat D, vous pensez que le candidat R, qui a déjà été président pendant quatre ans, était le pire président de l’histoire américaine.

Et si vous soutenez le candidat R, vous pensez la même chose du candidat D actuel.

La réalité est, cependant, que l’Amérique a survécu à quatre ans du gars R.

Et jusqu’à présent, nous avons survécu à quatre ans du gars de la défense.

Et il est fort probable que nous survivrons également aux quatre prochaines années, quel que soit le vainqueur.

À moins qu’il n’y ait une guerre nucléaire. (Ce qui est tristement inévitable)

Puis nous mourrons tous.

L’Amérique est confrontée à de nombreux problèmes aujourd’hui.

Tous sont importants.

La plupart d’entre eux nous divisent.

Aucun n’est d’une préoccupation existentielle immédiate.

La guerre nucléaire est une menace existentielle immédiate pour notre existence. (Ce qui est exact)

Et pourtant, cette question n’est pas discutée ou débattue à l’approche des élections du 5 novembre. (Ce qui est aussi vrai)

En tant que tel, peu importe qui nous mettons à la Maison Blanche, l’Amérique sera confrontée à la probabilité réelle d’une guerre nucléaire pendant son mandat. (Ce qui est encore vrai)

Et nous mourons tous.

Donc, la question à laquelle nous sommes tous confrontés en tant qu’Américains est de savoir ce que nous sommes prêts à faire pour empêcher ce résultat ?

Que feriez-vous pour sauver l’émocratie ?

Que feriez-vous pour sauver America ?

Que feriez-vous pour sauver le monde?

La réponse ? En faisant compter votre vote en novembre.

Faites votre vote sur la seule question qui est littéralement une question de vie ou de mort : empêcher une guerre nucléaire en promouvant la paix. (Ce qui est une illusion – une utopie – un rêve petit bourgeois)

Comment?

En promettant votre vote à la seule question de la prévention de la guerre nucléaire et de la promotion de la paix.

En évitant le piège présenté par le parti politique ou la personnalité.

En déclarant que votre vote ira au candidat qui articule le mieux une politique conçue pour éviter la guerre nucléaire et promouvoir la paix.

Cette élection sera décidée par des dizaines de milliers d’électeurs répartis dans plusieurs États critiques.

Si suffisamment d’Américains s’engagent à voter pour la question de la prévention de la guerre nucléaire et de la promotion de la paix afin de constituer un électorat capable de faire basculer un État vers le candidat qui gagne son vote en promulguant une telle politique, alors nous avons une chance de mettre quelqu’un à la Maison Blanche qui ne nous tuera pas tous en nous impliquant dans un conflit nucléaire une fois qu’il ou elle sera élu. (Ce qui est un rêve généreux mais futile – les polichinelles politiques ne contrôlent rien en économie et en politique).

La carte de l’apocalypse de 1986

En 1986, des scientifiques de l’Institute of Medicine ont publié une étude explorant l’impact potentiel d’une frappe nucléaire sur la zone continentale des États-Unis.

L’étude a mis en évidence les zones les plus dangereuses produites par une telle frappe sur une carte, indiquant les zones où l’exposition aux radiations dépasserait 3 500 rads. « Dans cette région… plus des trois quarts de la population mourraient », a conclu l’étude.

« Nous espérons », ont déclaré les auteurs de l’étude, « que les décideurs nationaux développeront une meilleure compréhension des conséquences « collatérales » d’hypothétiques premières frappes et de l’énorme capacité destructrice des armes qui survivraient. Cette compréhension devrait les rendre moins susceptibles de rechercher des capacités de contre-force ou de craindre de telles attaques de l’autre côté.

En 1987, les États-Unis et l’Union soviétique ont signé le traité sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI), un accord fondamental de contrôle des armements qui a éliminé des catégories entières de missiles nucléaires et a ouvert la voie à des réductions encore plus importantes des arsenaux nucléaires stratégiques des parties respectives.

Aujourd’hui, le traité FNI n’existe plus. Le dernier traité de contrôle des armements stratégiques est sur le point d’expirer. Il n’y a pas de nouvelles négociations sur le contrôle des armements. Les États-Unis et la Russie construisent de nouvelles armes nucléaires dans le cadre d’une course aux armements qui a mis le monde au bord d’une guerre nucléaire générale. (Voila la triste réalité et seul le renversement de ces gens apportera une solution durable).

Le prochain président des États-Unis sera plus que probablement confronté à une décision concernant l’entrée ou non dans un conflit nucléaire avec la Russie.

Alors, je demande à nouveau :

Que feriez-vous pour sauver l’émocratie ?

Que feriez-vous pour sauver America ?

Que feriez-vous pour sauver le monde?

Que feriez-vous pour que votre vote compte en novembre?

En soutenant l’opération DAWN, vous aurez l’occasion d’accomplir toutes ces tâches.

L’opération DAWN est un événement national conçu pour recueillir plus d’un million de promesses de dons de la part des électeurs américains pour faire de la prévention de la guerre nucléaire et de la promotion de la paix la seule question sur laquelle ils voteront en décembre.

Rejoignez-nous à Kingston, New York, le 28 septembre, dans l’un de nos sites satellites à travers l’Amérique, ou en ligne via l’un de nos podcasts affiliés.

Aidez-nous à sauver votre avenir.

Pour plus d’informations et des mises à jour, visitez ScottRitter.com.