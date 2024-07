Ce que nous apprenons de la politique capitaliste à travers leur guerre fratricide

Par Normand Bibeau.

Toute l’histoire des U$A depuis leur création n’a été que l’histoire d’une suite ininterrompue de massacres, de guerres, de génocides et d’invasions et ce, depuis le génocide des amérindiens, en passant par les conquêtes de l’Ouest, du Nouveau Mexique, de la Californie, la guerre de Sécession, celles d’Haïti, de Cuba, de Panama et une infinité d’autres…dont celles contre le Canada.

Wikipédia, l’encyclopédie numérique de la CIA, répertorie 140 interventions militaires U$ au cours de leur 150 ans d’existence ( re: «Interventions militaires des États-Unis dans le monde» et chez-eux depuis 1775). À ces «interventions militaires», il faut ajouter leurs 1000 bases militaires et corps de garde des ambassades réparties dans 177 pays, pour un total de 200,000 militaires, soit 10% de leurs forces armées disséminées à travers la planète (en 2017).

L’histoire des U$A, comme celle de toutes les puissances impérialistes de l’histoire de l’humanité au demeurant, n’a été que celle des guerres de conquête pour le pillage, le brigandage et l’asservissement des peuples au profit des conquérants, dans ces circonstances abjectes qui peut douter que dans les sociétés divisées en classe sociale: «l’homme soit un loup pour l’homme» (Hobbes).

Ainsi que l’explique les auteurs, la faction «démocrates-bideniste» de la bourgeoisie américaine, consciente de l’inexorable débandade de son candidat grabataire, quasi momifié et sénile, a fait ce qu’on fait avant elle toutes les factions de la bourgeoisie en déroute : assassiner l’homme pour vaincre son cancer.

Les présidents Lincoln et Kennedy, pour n’en citer que les plus célèbres, ont subi cette médecine mortifère: Lincoln pour avoir transformer l’esclavage des noirs et des indiens en esclavage salarié au profit des capitalistes nordistes contre ceux du Sud alors au service de la bourgeoisie anglaise et Kennedy pour avoir courcircuité la 3 ième Guerre mondiale contre l’URSS en retirant les missiles nucléaires U$ de Turquie au terme de la crise des missiles de 1962 et refusé l’intervention militaire américaine en soutien au débarquement de la Baie des cochons par la faction anticastriste des capitalistes U$.

Lorsqu’on considère que le budget fédérale des U$A se chiffre à 6,1 trillons de $US, soit 6,1 milles milliards de $ (2023) dont 728 milliards seulement pour la défense qui peut se surprendre qu’un milliardaire comme Elon Musk ait versé à lui seul 168 millions de $ US à la campagne électorale de Trump afin d’obtenir sa part du gâteau des dépenses fédérales lorsque son poulain Trump aura gagné la course à la présidence?

Plus encore, qui peut douter que les milliardaires dans leur quête insatiable de profits puissent user de leurs médias à gage, de leurs journalistes stipendiés (des influenceurs) et ultimement de leurs assassins à gage ou dévoyés pour se débarrasser d’un concurrent gênant qui menace leurs profits?

La faction «démocrate-binderiste» de la bourgeoisie U$ et leurs vassaux de l’U€, les BlackRock, MorganChase et tous les capitalistes qui ont investis dans la guerre en Ukraine, ont détruit le pipeline Nordstream et promouvoit un LEBENSRAUM 2.0 sur la Russie pour s’emparer de ses richesses naturelles et asservir son prolétariat, paniquent à la pensée que la faction «républicaine-trumpiste» une fois au pouvoir les abandonne et tourne les canons U$ contre la Chine. (voir Trump: après l’échec de l’«exécution judiciaire», échec de l’exécution extrajudiciaire et triomphe à la convention de Milwaukee – les 7 du quebec).

Le complexe militaro-industriel U$ lui-même est tenté d’appuyer la faction «républicaine-trumpiste» car les clients asiatiques: Corée du Sud, Philippines, Japon, Australie, voire l’Inde, ont beaucoup plus à offrir en profit qu’une Europe surendettée, en proie à des rivalités internes sans fin, désireuse de vendre ses propres armements et confronté à une bourgeoisie russe beaucoup plus coriace que prévue par la clique «démocrate-bindeniste».

D’ailleurs, le monde assiste à la relève de la garde des politiciens-laquais incapables d’obtenir la soumission des populations aux diktats militaristes du Capital.

Cette résistance aux diktats militaristes de la bourgeoisie U$/U€/OTAN semble en partie inspirée par la résistance de la faction «poutinienne» de la bourgeoisie russe qui malgré la persécution des russophones des ex-républiques soviétiques, l’ingérence par des coup d’États et des pseudos révolutions, dites de «couleurs», dans sa zone d’influence, le vol de 300 milliards de $US à sa bourgeoisie, l’imposition de 19,000 sanctions économiques, portées à 22,000 depuis, la destruction de son pipeline Nordstream et chassé du marché européen du gaz bon marché, d’une guerre ruineuse et mortifère, d’une tentative avortée de coup d’État par le mercenaire Prigogine, les menaces d’agression des vassaux européens de l’Union européenne, la faction «poutinienne» de la bourgeoisie russe ne veut pas subir la «médecine» U$ sachant qu’«être l’ennemi des U$A est dangereux mais en être l’ami est fatal» (Kissinger), infligé aux Hussein, Kadhafi, Ben Laden, Assad, Moubarak, Ceaucescu et de tous les renégats que les U$A ont largués et sacrifiés sur l’autel de leurs profits.

Poutine et sa clique refuse le Nuremberg 2.0 et le gibet qu’on lui a dressé.

Le prolétariat occidental instruit des guerres mondiales précédentes et bien que souhaitant perpétuer son train de vie d’aristocratie ouvrière s’inquiète du prix «en sang, en peine, en larmes et en sueur» (Churchill) qu’il devra payer pour le perpétuer face à la résistance anticipée des forçats de la faim du monde oriental qui en alliance avec les bourgeoisies dissidentes chinoise, russe, iranienne, coréenne du nord et quelques autres, combattent la misère et les souffrances indicibles qu’il veut infliger pour assurer l’opulence au nord et l’indigence au sud.

Les renégats chinois réalisant qu’ils seraient les prochains renégats sacrifiés n’ont pas hésité à tendre la main à leurs complices renégats russes, iraniens, coréens du nord et à tous les vassaux déchus pour former l’alliance des bras cassés des vizirs voulant être calife à la place du calife, mettant le monde sur un pied de guerre mondiale…que les pacifistes ne pourront empêcher (voir : L’utopie de Scott Ritter: La dystopie pacifiste DAWN contre la guerre nucléaire des riches – les 7 du quebec).

Toute cette racaille bourgeoise mondiale, de droite comme de gauche, occidentale comme orientale, privée ou publique, n’a qu’un but: perpétuer sa dictature pour s’enrichir sur le dos du prolétariat en invoquant tous les mensonges imaginables, depuis la «démocratie contre l’autoritarisme» jusqu’à la «multipolarité contre l’unipolarité». (Voir : Résultats de recherche pour « multipolarite » – les 7 du quebec).

Toute la politique dans les sociétés divisées en classes sociales n’est en réalité que l’économie par d’autres manières: celles de la manipulation et de la dictature par le mensonge, la duperie, la trahison et toutes les formes de subterfuges, jusqu’y compris la répression et l’assassinat, pour s’approprier les impôts et les taxes prélevés sur le prolétariat.

Lorsque la propagande et le matraquage idéologique des médias et des idéologues (influenceurs) bourgeois sont incapables d’obtenir la soumission de la majorité aux intérêts de l’infime minorité qui possède le monde, le recours aux armes s’impose, tantôt par la police, l’armée, les milices et ultimement les sicaires, or, il appert que la faction «démocrate-bindeniste» du capital en soit rendue là.

Le prolétariat doit savoir qu’aucune classe sociale n’a quitté la scène de l’histoire autrement que les pieds devant après avoir mis à feu et à sang la société afin de perpétuer sa dictature.

«Chaque militant doit assimiler cette vérité: LE POUVOIR EST AU BOUT DU FUSIL» ( Mao Tsé-Toung) et Trump, l’anti-communiste, vient de l’apprendre. (voir: Trump: après l’échec de l’«exécution judiciaire», échec de l’exécution extrajudiciaire et triomphe à la convention de Milwaukee – les 7 du quebec).