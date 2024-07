Nous avons été “trompés et enfumés”, au nom de la “démocratie”; puis, Biden s’est effondré!

Nous voyons clairement l’effondrement de la manipulation qui a confiné le discours à l’intérieur des différents villages de Washington.

Par Alastair Crooke – Le 8 juillet 2024 – Source Strategic Culture

Gerry Baker, rédacteur en chef du Wall Street Journal, déclare: “Nous avons été “enfumés et trompés” – pendant des années – “tout cela au nom de la démocratie” . Cette tromperie s’est effondrée avec le débat présidentiel de jeudi.

“Jusqu’à ce que le monde voie la vérité … [contre] la ‘désinformation’ … la fiction de la compétence de Biden … suggère qu’ils [les Démocrates] pensaient évidemment pouvoir s’en tirer en la promouvant. En perpétuant cette fiction, ils révélaient également leur mépris pour les électeurs et pour la démocratie elle-même”.

Baker poursuit :

Biden a réussi parce qu’il a fait du respect de la ligne du parti l’œuvre de sa vie. Comme tous les politiciens dont l’ego éclipse le talent, il a gravi les échelons en suivant servilement son parti partout où il le menait… Enfin, dans un acte ultime de servilité partisane, il est devenu le vice-président de Barack Obama, le sommet de l’accomplissement pour ceux qui sont incapables, mais loyaux : le poste le plus élevé pour le “yes man” ultime.

Ils cherchaient une figure de proue loyale et fiable, un pavillon convenable, sous lequel ils pourraient faire naviguer le navire progressiste dans les profondeurs de la vie américaine – avec pour mission de faire progresser l’étatisme, l’extrémisme climatique et les travaux d’autodestruction. Il n’y avait pas de représentant plus loyal et plus commode que Joe.

Dans ce cas, qui a réellement “tiré les ficelles” de l’Amérique ces dernières années ?

“Vous [la machine Démocrate] n’avez pas le droit de nous tromper, de dissimuler et de nous enfumer pendant des années sur la façon dont cet homme était à la fois brillamment compétent et une force de guérison pour l’unité nationale – et de nous dire maintenant, lorsque votre tromperie est découverte, que c’est ‘l’heure du téléfilm’ – merci pour votre travail, et passons à autre chose” , prévient Baker.

“Aujourd’hui, les choses tournent très mal. Une grande partie de son parti n’a plus rien à faire de lui […] dans une manœuvre remarquablement cynique de publicité d’appât, [ils essaient] de le remplacer par quelqu’un de plus utile à leur cause. Une partie de moi pense qu’ils ne devraient pas s’en tirer à si bon compte. Je me trouve dans la position étrange de vouloir encourager ce pauvre Joe qui marmonne… Il est tentant de dire à la machine Démocrate qui se mobilise frénétiquement contre lui : “Vous n’aviez pas le droit de faire ça.

Vous n’aviez pas le droit de nous tromper, de nous démentir et de nous enfumer pendant des années” .

Quelque chose d’important s’est brisé au sein du “système” . Il est toujours tentant de situer de tels événements dans le “temps immédiat” , mais même Baker semble faire allusion à un cycle plus long d’enfumage et de tromperie – un cycle qui vient seulement maintenant d’éclater au grand jour.

De tels événements, bien qu’apparemment éphémères et actuels, peuvent être le présage de contradictions structurelles plus profondes.

Lorsque Baker écrit que Biden est le dernier “pavillon convenable” sous lequel les strates dirigeantes ont pu faire naviguer le navire progressiste dans les profondeurs de la vie américaine – “en mission pour faire avancer l’étatisme, l’extrémisme climatique et la guerre autodestructrice” – il semble probable qu’il fasse référence à l’époque de la Commission trilatérale et du Club de Rome, dans les années 1970.

Les années 1970 et 1980 ont été le moment où le long arc du libéralisme traditionnel a cédé la place à un “système de contrôle” mécanique et ouvertement illibéral (technocratie managériale) qui se présente aujourd’hui frauduleusement comme une démocratie libérale.

Emmanuel Todd, l’historien anthropologue français, examine la dynamique plus longue des événements qui se déroulent aujourd’hui : selon lui, l’agent principal du changement qui a conduit au déclin de l’Occident a été l’implosion du protestantisme anglosaxon aux États-Unis (et en Angleterre), avec ses habitudes de travail, d’individualisme et d’industrie – un credo dont les qualités étaient alors considérées comme le reflet de la grâce de Dieu à travers la réussite matérielle et, surtout, comme la confirmation de l’appartenance aux “élus” divins. (sic)

Alors que le libéralisme traditionnel avait ses mœurs, le déclin des valeurs traditionnelles a déclenché le glissement vers la technocratie managériale et le nihilisme. La religion subsiste en Occident, mais dans un état “zombie” , affirme Todd. De telles sociétés, affirme-t-il, périclitent en l’absence d’une sphère métaphysique directrice qui fournit aux gens une subsistance non matérielle.

Cependant, l’arrivée d’une doctrine selon laquelle seuls une élite financière fortunée, des experts de la tech, des dirigeants de multinationales et de banques possèdent la clairvoyance et la compréhension technologique nécessaires pour manipuler un système complexe et de plus en plus contrôlé a complètement changé la politique.

Les bonnes mœurs ont disparu, tout comme l’empathie. Nombreux sont ceux qui ont fait l’expérience de la déconnexion et du mépris d’une technocratie froide.

Ainsi, lorsqu’un rédacteur en chef du WSJ nous dit que la “tromperie et l’enfumage” se sont effondrés avec le débat CNN Biden-Trump, nous devrions certainement y prêter attention ; il dit que les écailles sont finalement tombées des yeux des gens.

Ce qui a été mis en lumière, c’est la fiction de la démocratie et aussi celle de l’Amérique se déclarant – dans ses propres écritures – comme le pionnier et l’éclaireur de l’humanité. L’Amérique en tant que nation exceptionnelle : le cœur pur, le baptiseur et l’unique libérateur de tous les peuples méprisés et opprimés ; le “dernier, le meilleur espoir de la terre“ . (Ridicule NDÉ)

La réalité est tout autre. Bien sûr, les États peuvent “vivre dans le mensonge” pendant une longue période. Le problème sous-jacent – que Todd présente de manière si convaincante – est que l’on peut réussir à tromper et à manipuler les perceptions du public, mais seulement jusqu’à un certain point.

En réalité, cela ne fonctionnait tout simplement pas.

Il en va de même pour l’“Europe” . L’aspiration de l’UE à devenir un acteur géopolitique mondial dépendait également de la volonté de faire croire au public que la France, l’Italie, l’Allemagne, etc. pouvaient continuer à être de véritables entités nationales, alors même que l’UE s’emparait, par la tromperie, de toutes les prérogatives nationales en matière de prise de décision. La mutinerie lors des récentes élections européennes a reflété ce mécontentement.

Bien entendu, l’état de santé de Biden est connu depuis longtemps. Qui donc a géré les affaires, pris des décisions quotidiennes cruciales sur la guerre, la paix, la composition du système judiciaire et les limites de l’autorité de l’État ? L’article du WSJ donne une réponse : “Des conseillers non élus, des collaborateurs de parti, des membres de famille intrigants et des personnes de passage prennent chaque jour les décisions cruciales” sur ces questions.

Peut-être devons-nous nous résigner au fait que Joe Biden est un homme colérique et sénile qui crie sur son personnel : “Lors de réunions avec des assistants qui préparaient des briefings officiels, certains hauts fonctionnaires se sont parfois donné beaucoup de mal pour sélectionner les informations afin d’éviter de provoquer une réaction négative” .

C’est du genre : “Vous ne pouvez pas inclure ça, ça va l’énerver” ou “Mettez ça, il aime ça” , a déclaré un haut fonctionnaire de l’administration. “C’est très difficile et les gens ont une peur bleue de lui” . Le fonctionnaire a ajouté : “Il ne suit les conseils de personne d’autre que ces quelques assistants de haut niveau, et cela devient une véritable tempête parce qu’il échappe de plus en plus à leurs efforts pour le contrôler” .

Seymour Hersh, le célèbre journaliste d’investigation, rapporte:

La dérive de Biden vers le vide se poursuit depuis des mois, alors que lui et ses assistants en politique étrangère préconisent un cessez-le-feu qui ne se produira pas à Gaza, tout en continuant à fournir les armes qui rendent un cessez-le-feu moins probable. Il existe un paradoxe similaire en Ukraine, où Biden a financé une guerre qui ne peut être gagnée, tout en refusant de participer aux négociations qui pourraient mettre fin au massacre.

La réalité derrière tout cela, comme on me le dit depuis des mois, c’est que Biden n’est tout simplement “plus là” – en termes de compréhension des contradictions des politiques que lui et ses conseillers en politique étrangère ont menées.

D’un côté, Politico nous dit: “L’équipe dirigeante de Joe Biden connaît bien les collaborateurs de longue date qui continuent d’avoir l’oreille du président : Mike Donilon, Steve Ricchetti et Bruce Reed, ainsi que Ted Kaufman et Klain à l’extérieur” .

“Ce sont les mêmes personnes – il n’a pas changé ces personnes depuis 40 ans … Le nombre de personnes qui ont accès au président est devenu de plus en plus petit. Ils creusent plus profondément dans le bunker depuis des mois”. Et, selon le stratège, “plus on s’enfonce dans le bunker, moins on écoute qui que ce soit” .

Selon Todd, les décisions sont prises par un petit “village de Washington” .

Bien entendu, Jake Sullivan et Blinken se trouvent au centre de ce que l’on appelle le point de vue “inter-agences” . C’est là que la politique est principalement discutée. Elle n’est pas cohérente – avec son point d’ancrage au sein du Comité de sécurité nationale – mais s’étend plutôt à travers une matrice de pôles imbriqués qui comprend le complexe militaro-industriel, les dirigeants du Congrès, les grands donateurs, Wall Street, le Trésor, la CIA, le FBI, quelques oligarques cosmopolites et les princes du monde de la sécurité et du renseignement.

Tous ces “princes” prétendent avoir une vision de la politique étrangère et se battent comme des chiens pour protéger l’autonomie de leur fief. Parfois, ils font passer leur “opinion” par le NSC, mais s’ils le peuvent, ils la transmettent directement à l’un ou l’autre “acteur clé” ayant l’oreille de l’un ou l’autre “village” de Washington.

Néanmoins, au fond, la doctrine Wolfowitz de 1992, qui soulignait la suprématie américaine à tout prix, dans un monde post-soviétique, ainsi que “l’élimination des rivaux, où qu’ils émergent” , reste encore aujourd’hui la “doctrine actuelle” encadrant la ligne de conduite “inter-agences” .

Les dysfonctionnements au cœur d’une organisation apparemment fonctionnelle peuvent persister pendant des années sans que le public n’en prenne réellement conscience ou n’en apprécie la dégradation. Mais soudain, lorsqu’une crise survient ou qu’un débat présidentiel échoue, “pouf” , nous voyons clairement l’effondrement de la manipulation qui a circonscrit le discours à l’intérieur des différents villages de Washington.

Dans cette optique, certaines des contradictions structurelles que Todd a notées comme facteurs contribuant au déclin de l’Occident sont “éclairées” de manière inattendue par les événements. Baker en a souligné une : le principal marché faustien. La prétention d’une démocratie libérale fonctionnant en tandem avec une économie libérale “classique” contre la réalité d’un leadership oligarchique illibéral assis au sommet d’une économie d’entreprise hyperfinanciarisée qui a à la fois aspiré la vie de l’économie organique classique et créé des inégalités toxiques.

Le deuxième agent du déclin occidental est l’observation de Todd selon laquelle l’implosion de l’Union soviétique a rendu les États-Unis si euphoriques que ces derniers ont déclenché un relâchement paradoxal de l’expansion de l’empire mondial de l’“ordre fondé sur des règles” , alors que l’Occident était déjà en train de se consumer à partir de ses racines.

Selon Todd, le troisième facteur de déclin réside dans le fait que l’Amérique s’est déclarée la plus grande nation militaire du monde, alors qu’elle s’est débarrassée depuis longtemps d’une grande partie de sa capacité de production (en particulier de sa capacité militaire), tout en choisissant d’entrer en conflit avec une Russie stabilisée, qui est redevenue une grande puissance, et avec la Chine, qui s’est imposée comme le mastodonte mondial de la production (y compris sur le plan militaire).

Ces paradoxes non résolus sont devenus les agents du déclin de l’Occident, affirme Todd. Il n’a pas tort.

Alastair Crooke

Traduit par Zineb, relu par Wayan, pour le Saker Francophone. Sur Nous avons été “trompés et enfumés pendant des années” , tout cela au nom de la “démocratie” ; puis “pouf” , tout s’est effondré du jour au lendemain | Le Saker Francophone