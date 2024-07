Pourquoi la Russie va vaincre l’OTAN en Ukraine

Par Mike Whitney , sur Pourquoi la Russie vaincra l’OTAN en Ukraine – Global ResearchGlobal Research – Centre de recherche sur la mondialisation

Le sommet de trois jours de l’OTAN à Washington DC a atteint l’objectif pour lequel il avait été conçu : créer un forum public dans lequel les 32 membres de l’Alliance pourraient exprimer leur soutien unanime aux attaques à venir contre la Fédération de Russie. C’était le véritable objectif de la conférence. Les organisateurs de l’événement recherchaient une démonstration spectaculaire d’unité pour justifier de futures hostilités avec Moscou et réduire la possibilité qu’une seule personne soit tenue pour responsable du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale.

Le sommet a été suivi par la publication d’une déclaration formelle qui suggère fortement que la décision de faire la guerre a déjà été prise. Comme beaucoup le savent, l’OTAN a donné son feu vert à une politique autorisant le tir de missiles sur des cibles situées à l’intérieur du territoire russe. Cette politique s’appliquera également aux nombreux F-16 de l’OTAN qui seront déployés en Ukraine dans un avenir proche. (Les F-16 peuvent transporter des missiles nucléaires. Malgré le soutien massif de ces politiques parmi les membres, nous ne devons pas oublier qu’il s’agit d’actes d’agression flagrants interdits par le droit international. Aucun battage médiatique ne peut cacher le fait que l’OTAN est sur le point de commettre le «crime suprême».

Il convient de noter que l’OTAN a l’intention de jouer un rôle plus actif dans la conduite de la guerre. Selon le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan , l’Alliance prévoit d’établir officiellement un bureau de l’OTAN en Ukraine qui sera utilisé pour superviser les opérations militaires . Bref, les gestionnaires du conflit n’ont plus intérêt à dissimuler leur implication. Il s’agit désormais d’une opération de l’OTAN. Voici un extrait d’un article du World Socialist Web Site :

Ce bureau de l’OTAN accompagnera la création d’un commandement de l’OTAN chargé de superviser la guerre en Ukraine, en transférant la fourniture d’armes et la supervision logistique d’un groupe ad hoc dirigé par les États-Unis à l’alliance de l’OTAN elle-même.

Les remarques de Sullivan ont souligné les principaux points de l’ordre du jour du sommet de trois jours à Washington, qui devrait marquer une escalade majeure du conflit avec la Russie en Ukraine et des projets visant à accroître considérablement les capacités de l’OTAN à mener une guerre à grande échelle dans toute l’Europe.

Il a déclaré que le sommet annoncerait également « un nouveau commandement militaire de l’OTAN en Allemagne, dirigé par un général trois étoiles, qui lancera un programme de formation, d’équipement et de développement des forces pour les troupes ukrainiennes… ».

La création d’un bureau de l’OTAN à Kiev et la réorganisation de la fourniture d’armes, de la formation et de la logistique militaire sous le commandement direct de l’OTAN marquent la fin de toute prétention selon laquelle le conflit en Ukraine n’est pas une guerre entre l’OTAN et la Russie. Cela marque une nouvelle phase dangereuse dans la guerre, laissant entrevoir la perspective d’une escalade majeure. Le sommet de Washington annoncera son intention d’établir un bureau de l’OTAN en Ukraine , WSWS

Ajoutez à tout cela le fait que la Déclaration du Sommet affirme que l’Ukraine est désormais sur une voie « irréversible » vers l’adhésion à l’OTAN, et il devient clair que tous les efforts sont déployés pour provoquer Moscou.

Il n’est pas surprenant que la Russie ait été complètement diabolisée dans la Déclaration, qui suit le modèle familier que nous avons observé avec d’autres ennemis de Washington, notamment Saddam, Kadhafi et Assad. Voici un bref résumé de la Russie « maléfique » directement à partir du texte :

La Russie reste la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des Alliés…

La Russie porte seule la responsabilité de sa guerre d’agression contre l’Ukraine , une violation flagrante du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies.

Il ne peut y avoir d’impunité pour les abus et violations des droits de l’homme, les crimes de guerre et autres violations du droit international commis par les forces et les responsables russes.

La Russie est responsable de la mort de milliers de civils et a causé d’importants dégâts aux infrastructures civiles.

Nous condamnons dans les termes les plus fermes les horribles attaques perpétrées par la Russie contre le peuple ukrainien, notamment contre les hôpitaux, le 8 juillet…

Nous sommes déterminés à contenir et à contester les actions agressives de la Russie et à contrecarrer sa capacité à mener des activités déstabilisatrices envers l’OTAN et les Alliés… Déclaration du Sommet de Washington, OTAN

Le rejet féroce de la Russie par Washington ne laisse aucun doute sur la direction que prend tout cela. Il se dirige vers la guerre.

Les auteurs de cette déclaration réitéreraient les vues des élites milliardaires qui sont déterminées à faire reculer les acquis de la Russie sur le champ de bataille, à renverser les dirigeants politiques de Moscou et à diviser le pays en petits États plus faciles à gérer. La Russie représente l’obstacle le plus redoutable à la stratégie géopolitique globale de Washington visant à projeter sa puissance en Asie, à encercler la Chine et à s’imposer comme la puissance prééminente dans la région la plus prospère du monde. Ces objectifs stratégiques sont invariablement omis dans la couverture médiatique, mais ils constituent les facteurs sous-jacents qui façonnent les événements. Voici Biden :

En Europe, la guerre d’agression de Poutine contre l’Ukraine se poursuit. EtPoutine ne veut rien de moins que l’assujettissement total de l’Ukraine, mettre fin à la démocratie ukrainienne, détruire la culture ukrainienne et rayer l’Ukraine de la carte.

Et nous savons que Poutine ne s’arrêtera pas à l’Ukraine. Mais ne vous y trompez pas, l’Ukraine peut et va arrêter Poutine – (applaudissements) – surtout avec notre soutien total et collectif. Et ils ont tout notre soutien.« L’Ukraine peut et va arrêter Poutine. »La Maison Blanche

Tout cela n’a aucun sens, mais cela aide à construire les arguments en faveur de la guerre, ce qui est l’intention évidente de Biden. (Voici la réponse de John Mearsheimer à l’affirmation de Biden selon laquelle Poutine veut conquérir l’Europe.Vous Tube ;:30 secondes)

La vérité est que la guerre a été déclenchée par l’élargissement de l’OTAN, un fait gênant que le président de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a reconnu à de nombreuses reprises . Certains lecteurs se rappelleront peut-être également que, lors des négociations de paix entre Kiev et Moscou en avril 2022, la principale exigence de la Russie était que l’Ukraine rejette l’adhésion à l’OTAN et déclare une neutralité permanente. Zelensky a accepté ces conditions qui, en réalité, prouvent que l’action de Poutine était liée à l’expansion de l’OTAN. Il n’existe pratiquement aucune preuve que Poutine veuille conquérir l’Europe. Aucune. Poutine souhaite simplement que l’Ukraine honore ses obligations conventionnelles en matière de neutralité. Découvrez cet extrait de Ted Snider sur Antiwar.com :

L’Ukraine… une promesse de rester en dehors de l’OTAN. Son non-alignement a été inscrit dans les documents fondateurs de l’État indépendant d’Ukraine.

L’article IX de la Déclaration de souveraineté de l’État de l’Ukraine de 1990 stipule que l’Ukraine « déclare solennellement son intention de devenir un État neutre en permanence qui ne participe pas à des blocs militaires ». Cette promesse a été réitérée dans la Constitution ukrainienne de 1996, qui engageait l’Ukraine à la neutralité et lui interdisait de rejoindre une quelconque alliance militaire. Mais en 2019, le président Petro Porochenko a amendé la Constitution ukrainienne, engageant l’Ukraine sur la « voie stratégique » de l’adhésion à l’OTAN et à l’UE.

Compte tenu du comportement passé de l’OTAN, cela a été considéré comme une menace directe par la Russie. Lorsqu’on lui a demandé en 2023 si la Russie reconnaissait toujours la souveraineté de l’Ukraine, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a répondu : « Nous avons reconnu la souveraineté de l’Ukraine en 1991 sur la base de la Déclaration d’indépendance, que l’Ukraine a adoptée lors de son retrait de l’Union soviétique… L’un des principaux points pour [la Russie] dans la déclaration était que l’Ukraine serait un pays hors bloc et sans alliance ; elle ne rejoindrait aucune alliance militaire … Dans cette version, à ces conditions, nous soutenons l’intégrité territoriale de l’Ukraine. » 75e anniversaire de l’OTAN : les promesses non tenues qui ont conduit à la guerre, Antiwar.com

Bien entendu, la question aurait pu être résolue depuis longtemps si Washington avait agi de bonne foi, mais Washington n’a pas agi de bonne foi. En fait, Washington est toujours déterminé à infliger une « défaite stratégique » à la Russie afin de mettre en œuvre sa stratégie de « pivot vers l’Asie » pour assurer son avenir en tant que seule superpuissance mondiale incontestée. Ces objectifs ne peuvent être atteints sans une escalade, une confrontation et une guerre totale. Le sommet de l’OTAN n’est qu’un prélude à un conflit plus large et plus violent entre les superpuissances nucléaires.

La question que nous devrions nous poser est de savoir si l’OTAN peut réellement gagner une guerre contre la Russie. Peut-il ?

La réponse est « Non », ce n’est pas possible.

Pourquoi ?

Voici comment l’analyste militaire Will Schryver répond à cette question :

J’ai fait mes recherches – pendant des années, bien avant 2022…. J’ai prévenu à plusieurs reprises qu’il s’agissait (de l’Ukraine) d’une guerre que les États-Unis et l’OTAN ne pourraient jamais gagner…. Il existe une GRANDE différence entre la force « sur papier » de l’OTAN (y compris les États-Unis) et sa capacité de guerre réelle. Les États-Unis ne pouvaient pas rassembler, équiper, déployer et soutenir ne serait-ce que 250 000 soldats en Europe de l’Est, et toute tentative en ce sens nécessiterait l’évacuation de toutes les principales bases américaines de la planète. Non seulement les États-Unis et l’OTAN ne pourraient pas gagner une guerre contre la Russie, mais ils seraient éviscérés dans cette tentative.

Alertés par la destruction de la Yougoslavie, de l’Irak et de la Libye par les États-Unis et l’OTAN, les Russes ont passé les 25 dernières années – et particulièrement les deux dernières années – à se lancer dans un renforcement et une modernisation militaires massifs et extrêmement impressionnants en vue d’une éventuelle guerre contre les États-Unis/l’OTAN . Au cours des deux dernières années, ils ont méthodiquement détruit les trois armées mandataires successives de l’Ukraine, un bras attaché dans le dos. Leur génération de forces, leur entraînement au combat et leur production militaro-industrielle dépassent de loin l’ensemble du bloc de l’OTAN .

J’apprécie à quel point les touristes analytiques militaires comme vous ont été largement propagés par les fantasmes hollywoodiens et les médias occidentaux contrôlés par l’État, mais les guerres ne sont pas menées et gagnées par des récits imaginaires et des super-héros tape-à-l’œil. Ils sont gagnés grâce à la puissance de feu brute – une mesure grâce à laquelle l’alliance tripartite de la Russie, de la Chine et de l’Iran possède désormais la suprématie sur leurs ennemis ivres d’orgueil dans un empire américain en rapide érosion.

Il n’y a qu’une seule option sensée à ce stade : abandonner l’empire et faire la paix avec les puissances civilisationnelles renaissantes de la terre. Autrement, une grande partie de la civilisation humaine moderne elle-même risque d’être détruite et il faudra des siècles pour s’en remettre. L’Ukraine ne peut pas gagner , Will Schryver, Twitter

Il y a aussi la question épineuse de la « profondeur du chargeur », qui fait référence aux stocks d’armes et de munitions nécessaires pour survivre et finalement vaincre l’ennemi. Voici à nouveau Schryver :

Il ne fait aucun doute qu’Israël (tout comme son grand bienfaiteur, les États-Unis) est, dans le contexte d’une « grande guerre », capable d’exécuter plusieurs frappes dommageables contre un adversaire potentiel pair ou quasi-pair. Mais, dans tout le domaine impérial, il existe actuellement des faiblesses fatales qui ne peuvent à aucun moment être transformées en forces à court ou à moyen terme. Le premier est ce que les militaires appellent la « profondeur du magasin » : des stocks de munitions suffisants pour submerger offensivement, vaincre défensivement et survivre stratégiquement à l’ennemi. Ni les États-Unis, ni aucun de ses pays clients largement impuissants, ne possèdent une « profondeur de magazin » suffisante pour mener autre chose qu’une campagne relativement brève contre leurs adversaires potentiels : la Russie, la Chine, l’Iran – et tout ou partie de leurs puissances moindres. les partenaires. Profondeur du magazine , Will Schryver, Twitter

Ce que dit Schryver est aussi profond qu’alarmant. Les États-Unis et l’OTAN ne prévaudront pas dans une guerre contre la Russie parce qu’ils n’ont pas la capacité industrielle, la génération de forces, l’entraînement au combat, la profondeur des chargeurs ou la puissance de feu globale de la Russie. À tous égards, ils constituent la force de combat inférieure . De plus, la Russie a déjà tué ou capturé des centaines de milliers de « soldats les mieux entraînés et les mieux équipés de l’armée ukrainienne ». Cette armée a déjà été effectivement anéantie. Les troupes présentes dans les tranchées aujourd’hui sont des recrues mal entraînées, non qualifiées et au moral bas, qui sont massacrées par milliers. Quelqu’un croit-il sérieusement que l’intervention de l’OTAN peut renverser la situation et assurer la victoire ? Voici plus de Schryver :

Les Russes ont démontré qu’ils peuvent régulièrement abattre TOUT type de missile de frappe que les États-Unis et l’OTAN peuvent lancer contre eux – pas tous tout le temps, mais la plupart d’entre eux la plupart du temps. Et ils s’améliorent de plus en plus au fil du temps.

En effet, depuis quelques mois, cela devient de plus en plus « tous la plupart du temps »…. Comme l’a rapporté le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou plus tôt cette semaine :

« Nous utilisons les systèmes de défense aérienne de manière globale pendant l’opération militaire spéciale. Cela a considérablement amélioré leur réactivité et leur portée de frappe. Au cours des six derniers mois, nous avons abattu 1 062 roquettes HIMARS, missiles à courte portée et de croisière et bombes guidées de l’OTAN. »

Aucune autre armée sur la planète n’a auparavant attesté ce niveau de capacité. Les États-Unis ne l’ont pas, et il leur faudra au moins une décennie pour le développer….

L’inventaire actuel de missiles balistiques tactiques et de missiles de croisière à lancement maritime et aérien des États-Unis ne présenterait pas de plus grand défi technique pour la défense aérienne russe que ce qu’elle a déjà vu et vaincu lors de la guerre en Ukraine. L’importance de ce développement sur le champ de bataille défie toute exagération. Cela modifie le calcul de la guerre, supposé depuis de nombreuses décennies. Carquois vide , Will Schryver, Twitter

Certains lecteurs peuvent avoir du mal à croire que l’OTAN se précipiterait dans une guerre sans avoir étudié en profondeur ses chances de succès. Mais c’est précisément ce qui se passe ici. L’Oncle Sam croit bêtement qu’il gagnera dès qu’il « jettera son chapeau dans le ring. Il ne peut pas accepter que la balance penche en faveur de la Russie et que son entrée en guerre soit accueillie par une réponse tonitruante. Mais c’est la réalité à laquelle il est confronté. Voici Schryver une dernière fois :

L’OTAN serait confrontée à d’énormes problèmes de coordination, de doctrine et de génération de forces, même si elle pouvait se mettre d’accord sur un objectif. Ses troupes ne sont pas entraînées pour ce genre de guerre et n’ont jamais exploité ensemble…..

(ils) auraient du mal à déployer une force plus puissante que les neuf brigades entraînées et équipées par l’Occident pour la Grande Offensive de 2023, qui viennent de rebondir sur les forces russes sans rien réaliser de notable….

Les États-Unis ne disposent pas d’unités de combat terrestre en Europe adaptées à une guerre terrestre de haute intensité…. Avec suffisamment de temps, d’argent, de volonté politique et d’organisation, la plupart des choses sont possibles. Mais il n’y a aucune chance… que l’OTAN rassemble une force qui constituerait autre chose qu’une nuisance pour les Russes, tout en mettant de nombreuses vies en danger…… Les armées fantômes de l’OTAN, Will Schryver, Substack

Je suis convaincu qu’il existe un élément d’illusion au sein de l’establishment de la politique étrangère qui s’est convaincu que l’OTAN vaincrait la Russie si elle s’affrontait sur un champ de bataille en Ukraine. L’analyse de Schryver aide à montrer pourquoi cela n’arrivera pas.

Cet article a été initialement publié sur The Unz Review .

Michael Whitney est un analyste géopolitique et social renommé basé dans l’État de Washington. Il a débuté sa carrière de journaliste citoyen indépendant en 2002 avec un engagement en faveur d’un journalisme honnête, de la justice sociale et de la paix mondiale.

Il est chercheur associé au Centre de recherche sur la mondialisation (CRG).

