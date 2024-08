L’AFRIQUE ENVAHIE PAR LES BLANCS

Partout en Afrique, c’est la révolte, financée par les… Blancs!? Il y a de l’argent à faire là-bas. Mais, le problème c’est, que les Africains veulent être payés? Ils veulent leur part. C’est tu effrayant! Pour qui ils se prennent? Il y a presque d’un million de soldats blancs, en Afrique depuis 200 ans pour, (maintenir la paix?)

La paix, pour les Blancs, c’est que l’argent coule dans leurs poches. Mais, tous les denrées qu’on récolte là-bas n’est plus gratuit. Les gens n’en veulent plus de l’esclavage. On est en 2024! On ne veut plus crever au travail pour quelques sous. On veut de l’assurance chômage, et une pension de retraite. On veut VIVRE décemment et foutre les profiteurs… dehors!

Ceci ne fait pas l’affaire des profiteurs, naturellement. Donc, on envoie l’armée, des Blancs. Et ça marche, pour les profiteurs. Car, c’est nous, les citoyens des démocraties des pays riches, qui payent en argent et en sang. Et la roue tourne. Et les riches sont plus riches et les pauvres…

Comprenez-vous? Les Africains souffrent, mais nous aussi. Les profiteurs, défendus par NOS gouvernements, contrôlent presque tout maintenant. Alors, on souffre aussi. Les Africains ont compris, mais nous!?

Les prix montent en flèche, mais pas nos revenues? On manque cruellement de logements unifamiliaux décents, car les familles à faible revenue, ça devient la norme. Mais les oligarques doublent leurs fortunes à tous les cinq ans? Es ce normal dans une démocratie?

John Mallette

Le Poète Prolétaire