Panne informatique mondiale – CIJ – Israël = Apartheid

CIJ : « Israël c’est l’apartheid » ! vidéo 2’41

La plus haute juridiction de l’ONU a jugé vendredi 19 juillet 2024 que l’occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967 était « illégale », ajoutant qu’elle devait cesser « le plus rapidement possible ».

CIJ : « Toutes les colonies doivent être démantelées, et vite ! »

Enregistré sur franceinfo le 20 juillet 2024 à 18h45

Bonjour à toutes et à tous,

Le 19 juillet 2024, j’entends à la radio qu’il y a une panne informatique mondiale. C’est très grave, il y a des millions d’ordinateurs qui ne fonctionnent plus dans le monde entier. Des aéroports ont dû fermer, des hôpitaux ont eu de graves problèmes, etc.

Quelque part, cela me fait bien rigoler. Une chose essentielle reprochée aux communistes, notamment à l’ancienne URSS, était que tout était centralisé. Là, en Occident bien capitaliste (aujourd’hui banco-centraliste) et anticommuniste primaire tout est centralisé, et il suffit qu’un truc cesse de fonctionner pour que le monde entier soit dans la merde.

Alors que dans le Vietnam communiste, pendant la guerre, Ho chi Minh avait su décentraliser la fabrication de vélos. Pourquoi ? Parce que les Viets menaient leur guerre à base de souterrains. C’est eux qui ont inventé cette stratégie de guerre. La piste Ho Chi Minh était composée de dixaines de souterrains qui servaient pour la logistique. C’est-à-dire pour amener les armes, les munitions, la bouffe, etc du Nord vers le Sud.

Quand les Amerloques réussissaient à faire s’effondrer un souterrain avec leurs bombardements, un souterrain parallèle prenait le relais. Comment circulait-on à l’intérieur de ces souterrains ? à vélo. Mais, le conducteur du vélo ne montait pas sur le vélo, les portes bagages étaient remplis du matériel à amener et le « cycliste » marchait à pied à côté du vélo en le trainant à la main par le guidon.

Donc, la production de vélos était essentielle à la guerre du Vietnam. Au début de la guerre, il n’y avait que deux ou trois usines de vélos au Vietnam. Mais Ho chi Minh et Giap ont tout de suite compris qu’il fallait décentraliser tout ça. Ils ont construit mille usines de vélos dispersés un peu partout au Nord. Comme ça, si les Américains réussissaient à bombarder une usine de vélos, il en restait 999 autres pour fonctionner et fabriquer ce simple outil essentiel à la guerre.

Bien à vous,

do

À propos, savez-vous qu’elle était la bonne blague à propos de Windows, il y a 20 ou 25 ans ? Avec Windows, il suffit d’ouvrir une fenêtre pour avoir droit à un écran bleu !