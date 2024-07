L’ARNAQUE DU SIÈCLE

[Source : MoneyRadar]

Découvrez les dessous inquiétants du programme Green+ et du marché du carbone. Cette vidéo décortique une enquête révélant comment des acteurs puissants cherchent à contrôler les forêts sud-américaines sous couvert d’écologie. Au menu : crédits carbone, surveillance par satellite, cryptomonnaies et enjeux géopolitiques. Une plongée fascinante dans les coulisses de la finance verte et ses liens avec Wall Street, la Silicon Valley et les services secrets américains. À ne pas manquer pour comprendre les véritables enjeux derrière la lutte contre le changement climatique ! Source secondaire : Nouveau Monde — Climat et Crédits Carbone : Le Scandale du Siècle éclate ! (nouveau-monde.ca)