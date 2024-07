Crimes de guerre et pogrom en Israël – l’État fasciste

Par Le Libre Penseur

Ce sont des démons échappés de l’enfer ! Les sionistes israéliens qui colonisent la Palestine sont des monstres, des criminels de guerre assumés d’une rare violence.

Comment est-il possible d’oser se filmer en commettant de tels crimes et en rigolant avec une telle arrogance ?! De plus, comment est-il possible que l’Occident continue de soutenir cette barbarie, que la France, le Canada, les USA continuent de soutenir Tel-Aviv et sa folie meurtrière !

Ces gens ont quitté l’Humanité depuis longtemps et tout cela finira très très mal…

source : Le Libre Penseur et Un colon israélien assassine 2 agriculteurs palestiniens, les déshabille et se prend en photo en profanant leurs cadavres – Réseau International (reseauinternational.net)