L’organisation des Jeux olympiques participe d’une stratégie militariste dystopique

Par Khider Mesloub.

Aujourd’hui, un excellent texte de notre collaborateur Khider Mesloub.

Certes, la France, comme l’ensemble des pays atlantistes, se préparent depuis plusieurs années à une guerre de haute intensité et de haute technologie, menée au moyen de bombardiers furtifs, de missiles hypersoniques, voire de troupes « Terminator« . Mais la France se prépare surtout à une guerre avec des armes chimiques, biologiques, bactériologiques, viraux, génétiques…

Multiples expérimentations militaro-médicales sur les populations

La majorité des experts s’accordent sur le fait que la prochaine guerre mondiale sera biologique et ensuite atomique, contrairement aux deux Premières Guerres qui ont été décrites respectivement comme chimique (l’usage du chlore, du phosgène – un agent suffocant –, du gaz moutarde – qui inflige de douloureuses brûlures de la peau, et au phosphore) et nucléaire (Hiroshima et Nagasaki), précisant que les armes biologiques seront «l’arme principale de la victoire» dans cette guerre du XXIe siècle high-tech.

Sans conteste, une attaque à l’arme biologique entraînerait une augmentation considérable du nombre de patients nécessitant des soins hospitaliers, provoquant inévitablement l’effondrement du système médical de l’ennemi.

Or, en cas d’afflux de millions de personnes atteintes par de nouvelles armes biologiques méconnues médicalement, aucun système hospitalier ne peut les soigner. Pour parer à ces attaques biologiques, les États (fascistes ou pseudo – démocratiques) des principales puissances impérialistes préparent leur stratégie de défense. Aussi, depuis quatre ans, procèdent-ils à de multiples expérimentations militaro-médicales défensives sur leurs populations, comme on l’avait constaté lors de la « plandémie » de Covid politiquement instrumentalisée.

D’aucuns postulent que le «déclenchement étatique» de la crise sanitaire du Covid-19 s’intégrait dans le cadre des préparatifs de la troisième guerre mondiale, avec comme épicentre l’Asie,- la Chine -, comme cible principale.

De fait, si les deux Premières Guerres mondiales se déroulèrent principalement sur le continent européen, la prochaine s’invitera en Eurasie (Europe et Asie). Et le déclenchement de la guerre de proxy en Ukraine a pour dessein de neutraliser, autrement dit de mettre hors état de nuire économiquement, le principal allié (militaire) de la Chine : la Russie. Et surtout, faire main basse sur les précieuses richesses naturelles du pays, en particulier ses matières premières et énergétiques, à la fois en vue de les exploiter pour leurs besoins économiques (pays atlantistes), mais également de les soustraire au régime chinois concurrent, le privant ainsi de ces matières indispensables à son industrie.

Derrière cette escalade, les va-t-en-guerre américains entendent entraîner les pays européens dans une action militaire directe, notamment par une intervention militaire en Russie. Les conséquences prévisibles de l’escalade seraient le risque d’extension de la guerre en Asie, autrement dit contre la Chine, cible principale des Etats-Unis. Il y a forte probabilité d’extension de la guerre du proxy ukrainien dans tous les pays européens. Notamment la France. La France s’agite pour participer pleinement à cette guerre en préparation.

Derrière le «zéro Covid» se dissimulait le «zéro dissidence politique» et le 100% soumission populaire et prolétarienne

Depuis 2020, dans le cadre de cette préparation à la guerre mondiale bactériologique, la France comme ses alliés atlantistes mènent une politique d’expérimentation militaire sur les populations pour procéder à des modifications comportementales au moyen de la manipulation psychologique et du terrorisme policier, en vue de favoriser leur adaptabilité politique à la militarisation de la société, leur acclimatation aux mesures de confinement durables, d’isolement et de contrôle social par le biais des QR codes, par l’entraînement sanitaire spartiate visant à contrer les potentielles armes biologiques susceptibles d’être utilisées lors de l’imminente guerre mondiale bactériologique. Vous trouverez sur le webmagazine Les7duquebec.net des dizaines d’articles présentant cette problématique : https://les7duquebec.net/?s=pandemie

Déjà, en France comme dans l’ensemble des pays occidentaux atlantistes, les politiques de confinement et de coercition décrétées lors de l’épidémie du virus du Covid au cours des années 2020-2022 n’avaient aucun fondement médical, sanitaire ou scientifique. Elles répondaient à un agenda politique, sécuritaire et, surtout, militaire. Derrière la tactique du «zéro Covid» se dissimulait le «zéro dissidence politique» et, surtout, le 100% soumission à la stratégie expérimentale de contre attaque vis-à-vis des virus de l’ennemi dans une guerre bactériologique totale…qui risque de dégénérer en guerre nucléaire globale. Vous trouverez sur le webmagazine Les7duquebec.net nombre d’articles qui décrivent cette tactique : https://les7duquebec.net/?s=guerre+totale

A menaces de guerre, mesures de guerre déclament les va-t’en-guerre. La France s’applique ainsi à pérenniser cette stratégie expérimentale d’affrontement interimpérialiste global. Par le contrôle total de l’information (nouvelles lois relatives aux réseaux sociaux, dorénavant menacés de blocage- de censure étatique). La neutralisation de toute opposition politique par la criminalisation de ses activités de résistance. L’endiguement des mouvements de contestation sociaux opéré par la terreur policière. La destruction psychologique des habitants des quartiers populaires, réputés pour leur esprit frondeur, par les contrôles systématiques, les humiliations et les stigmatisations sociales. Les restrictions des déplacements. L’assignation à résidence. Les perquisitions policières et politiques arbitraires. La fermeture des lieux publics et commerciaux. Le contrôle social totalitaire et fasciste. La surveillance électronique militarisée. Comme l’exercice mondialisé de la pseudo pandémie du COVID-19 l’a démontré ne comptez pas sur les partis et les organisations du pouvoir ni sur ceux des partis et organisations de l’opposition électoraliste pour résister à cette militarisation des sociétés du Nord comme celles du Sud. Le prolétariat international en révolte pourra seul s’y opposer en comptant uniquement sur ses propres forces. Vous trouverez de nombreux articles développant cette thématique: https://les7duquebec.net/?s=proletariat

En fait de Jeux olympiques, il s’agit plutôt de Jougs olympiques

De toute évidence, actuellement, dans cette gestion despotique des Jeux olympiques, le jusqu’au-boutisme sécuritaire du régime macroniste participe d’une finalité politique et d’une stratégie militariste.

En l’espèce, il ne s’agit pas de Jeux olympiques mais de Jougs olympiques. Autrement dit, pour la classe dominante française belliciste, d’une véritable course contre la montre pour décrocher la victoire de l’asservissement totale de la population et du prolétariat au régime totalitaire en voie d’instauration.

A l’occasion d’un point presse tenu ce mercredi 17 juillet, le député et ministre de l’Intérieur, Gérard Darmanin, s’est félicité des «résultats» obtenus dans le cadre de la vaste opération de répression menée en vue de l’ouverture des JO. «Nous serons à temps pour atteindre le million d’enquêtes», a-t-il déclaré. Au détour, on apprend qu’un million de personnes aurait fait l’objet d’enquête. Pourquoi ? Comment ?

L’homme à double casquette, député et ministre, s’est également targué d’avoir écarté près de 4000 personnes «susceptibles de constituer une menace sur la sécurité de l’évènement». Ecartées ou assignées à résidence ?

Dans le cadre de ces Jougs olympiques, toutes les zones situées à environ 100 m de la Seine sont désormais totalement interdites. Dans la capitale française assiégée par les troupes militaires, quadrillée par des barrières grillagées, encerclée par des caméras de sécurité et un système expérimental de vidéosurveillance basé sur l’IA, le jour de la cérémonie d’ouverture la situation prendra une configuration apocalyptique, une dimension de fin de monde : toute l’activité économique sera mise à l’arrêt, les avions interdits de décoller, d’atterrir ou de voler près de Paris. De même, tous les trains seront annulés.

Pour un événement sportif, il y aura plus de policiers et militaires que d’athlètes. Selon le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, quelque 18 000 militaires français seront mobilisables pour les JO, dont 3 000 aviateurs. A cela, il faut ajouter plus de 30 000 policiers et 22 000 agents de sécurité privée déployés sur l’ensemble de l’évènement. De plus, le gouvernement a sollicité plus de 46 pays partenaires étrangers pour un peu plus de 2 000 soldats en renfort. On compte parmi ces pays la Pologne ou encore le Qatar.

C’est-à-dire plus que les troupes françaises déployées en Afrique. Plus que les 20 000 soldats de la Wehrmacht à Munich en 1936, déployés sous le régime nazi.

Pis, en plein Paris, un gigantesque camp militaire pour 5 000 soldats, comptant 331 dortoirs pouvant accueillir 18 personnes par chambre, a été implanté sur la pelouse de Reuilly par l’économat des armées. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon plusieurs sources, ces soldats participeraient régulièrement à des séances d’entraînement, notamment au combat rapproché.

Bigh Brother en a rêvé, Macron le réalise

Lors de ces Jougs olympiques, le caractère inédit de cette opération militaire camouflée sera illustré par l’usage de la vidéosurveillance algorithmique, autrement dit, l’exploitation de l’intelligence artificielle pour une surveillance policière hors normes. Cela, avec près de 15 000 vidéo-caméras. Ces caméras sont capables d’analyser les comportements des individus et même potentiellement de collecter des données biométriques. Bigh Brother en a rêvé, Macron le réalise !

Ainsi, les Jeux olympiques organisés par la France seront placés sous le signe du renforcement sécuritaire, de l’encadrement militaire. De la vidéosurveillance. Du contrôle social totalitaire. De la systématisation des QR codes. Des perquisitions. Des assignations à résidence.

Toujours est-il que cet extraordinaire déploiement policier et militaire, bien loin de protéger qui que ce soit, constitue un moyen opportun d’expérimenter les nouvelles techniques de contrôle social, les récentes technologies de surveillance.

Au vrai, ce déploiement policier et militaire s’intègre dans la politique d’expérimentation militaire opérée, depuis 2020, sur les populations pour procéder à des modifications comportementales au moyen de la manipulation psychologique et du terrorisme policier, en vue de favoriser leur adaptabilité politique à la militarisation de la société, leur acclimatation aux mesures d’assignation résidentielle durable, d’isolement et de contrôle social par le biais des QR codes.

Il s’agit ni plus ni moins que d’un entraînement militaire grandeur nature visant, entre autres, à contrôler la population (tester ses réactions), à contrer les potentielles armes biologiques susceptibles d’être utilisées lors de l’imminente guerre mondiale bactériologique. Toutes les polices et les armées du monde entier attendent les rapports et les conclusions de cette nouvelle expérimentation contrôlée.

Khider MESLOUB