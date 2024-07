Le NFP fait son coming out: il devient la Nouvelle France Patriotique (fascisme de gauche ou fascisme de droite faites votre choix)

Par Khider Mesloub.

S’il fallait une preuve de l’orientation sécuritaire et militaire du futur gouvernement d’Union nationale dominé par le NFP (un bloc arc en ciel républicain (sic) mais surtout politiquement arqué), elle nous est fournie par le cocardier secrétaire du parti socialiste (PS), qui vient de faire le coming out politique de son bloc NFP.

Au lendemain du second tour des élections législatives, invité ce lundi 8 juillet au micro de France info, Olivier Faure, après avoir rappelé son souhait de parvenir à un « accord rapide au sein du Nouveau Front Populaire pour le choix d’un premier ministre » (dont on comprendra le lendemain qu’il faisait allusion à sa personne, puisqu’il s’est porté candidat pour le poste de chef de gouvernement), a affiché la volonté de la gauche de remettre la sécurité au centre du programme du prochain gouvernement de coalition. En d’autres termes, par ce coming out politique, le représentant du NFP vient d’assumer en public son orientation naturelle répressive. De divulguer ses inclinations martiales. De dévoiler sa véritable identité réactionnaire. Une identité politique fondée sur la défense inconditionnelle de l’ordre établi, y compris par le déploiement massif de forces de police. Le réarmement de la gendarmerie.

Comment justifie-t-il ce tournant sécuritaire imprimé au NFP, bien avant son intronisation à Matignon ? Paradoxalement, au nom de la lutte contre le Rassemblement National. « Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur ces dix millions de Français et Françaises qui ont à un moment pensé que l’alternative pouvait venir de l’extrême droite […] Il va falloir entendre la demande de sécurité ». (…) « Jamais nous ne délaisserons la sécurité qui est un sujet essentiel » (au Rassemblement national).

Autrement dit, pour enrayer la percée électorale du RN, le secrétaire du parti socialiste propose de s’approprier les thématiques sécuritaires lepénistes, mais avec la ferme volonté gouvernementale de les appliquer. Pour circonscrire le lepénisme dogmatique, Olivier Faure préconise de concrétiser le lepénisme pragmatique sans le Rassemblement National !!???

« Il va falloir aussi mettre tous les moyens » pour lutter contre l’insécurité, a-t-il martelé. Comment ? Par l’augmentations d’effectifs de policiers, selon Olivier Faure. « De ce point de vue nous avons dans notre programme le retour de la police de proximité qui est un impératif » a expliqué le secrétaire du parti socialiste.

De ce spécieux argument développé par le futur probable ministre de l’Intérieur, Olivier Faure, on peut inférer que le NFP a révélé ses véritables orientations politiques, symbolisées par son alignement sur le thème sécuritaire de l’extrême droite. À l’instar du Rassemblement national, le NFP place dorénavant l’insécurité fantasmée, instrumentalisée outrancièrement par les médias et la classe politique, au centre de son programme. De sa future gouvernance cocardière, policière et guerrière.

Bien évidemment, lors de son interview, il n’était nullement question de cette réelle et cruelle insécurité protéiforme, l’insécurité sociale, dont souffrent des millions de prolétaires de France : chômage, précarité, inflation, paupérisation, exclusion sociale.

Cela étant dit, cette sortie médiatique martiale d’Olivier Faure vise surtout, après avoir fait le coming out de son bloc pourri ( tant il est composé de personnalités politiquement androgynes, puisqu’elles sont tout à la fois idéologiquement de droite et de gauche, voire elles peuvent avoir des penchants pour l’extrême-droite, former des alliances contre-natures, partager la même chambre d’enregistrement parlementaire), à réaffirmer le leadership du PS sur le NFP, et à donner des gages au président Macron (surtout à la bourgeoisie) de sa volonté d’assumer pleinement son rôle gouvernemental en matière de répression policière.

En tout cas, cette offensive sécuritaire s’inscrit dans le prolongement de l’orientation militariste du NFP. En effet, le Nouveau Front Populaire proclame ouvertement, dans son programme d’union sacrée concocté par des cocottes adeptes d’union sucrée, soutenir inconditionnellement la politique belliciste de l’OTAN : « Pour faire échec à la guerre d’agression de Vladimir Poutine, et qu’il réponde de ses crimes devant la justice internationale, il faut défendre indéfectiblement la souveraineté et l’intégrité de ses frontières ». Le NFP exige par ailleurs « la livraison d’armes nécessaires », « l’annulation de sa dette extérieure, la saisie des avoirs russes… » Une position défendue également par le gourou de la secte LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une déclaration pacifiste : « Quoi qu’on puisse en penser à l’intérieur de la gauche, dans le programme, il n’est pas prévu qu’on arrête d’envoyer des armes ».

Ainsi le programme du NFP cocardier-policier-militariste, qu’on devrait dorénavant rebaptiser Nouvelle France Patriotarde, appelle clairement à envoyer des troupes en Ukraine. Mais également à renforcer la gendarmerie et le renseignement. La NFP (Nouvelle France Patriotarde) affectionne les porteurs d’uniforme, au point de les bichonner, de leur prodiguer des gâteries financières.

Pour rappel, le programme du NFP ne mentionne ni la colonisation des territoires occupés de Palestine, ni l’emmurement de la population gazaouie depuis 2006. Le NFP n’appelle à aucun moment au retour des 2,3 millions de Palestiniens que Tsahal a rejetés sur les routes de l’exil depuis le début de la guerre génocidaire à Gaza, le 9 octobre 2023.

Pire, le NFP, noyauté par des sionistes notoires, ne reconnaît pas qu’un génocide est en cours à Gaza depuis bientôt dix mois. Cette politique de minimisation, pour ne pas dire de négationnisme, de la réalité du génocide des Palestiniens constitue une profession de foi sioniste témoignée à Israël. Autrement dit, un gouvernement de la Nouvelle France Patriotarde (NFP)) poursuivra le « soutien coupable » de Paris à Israël.

Pour sa part, le PCF, fidèle à son légendaire esprit colonialiste camouflé sous une phraséologie tiers-mondiste (le PCF n’a jamais mis sur pieds un réel mouvement de masse anticolonialiste en France), s’aligne sur la même position politique sioniste du PS. Pour preuve. Christian Picquet, membre de la direction du parti communiste français considérait, dans une tribune publiée par Marianne, que l’État colonial d’Israël « était en droit de vouloir mettre hors d’état de nuire les commandos qui l’ont frappé » (le Hamas). Autrement dit, l’État nazi d’Israël a le droit de mener sa guerre génocidaire contre les populations civiles palestiniennes, sous prétexte de « mettre hors d’état de nuire » le Hamas.

Le programme du NFP se montre encore plus silencieux au sujet de l’impérialisme français. En effet, le NFP évoque à peine la situation en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, où le régime macroniste mène pourtant une répression meurtrière contre les autochtones kanaks. Encore moins il aborde la question du colonialisme de l’État français, notamment dans son pré-carré africain.

Au reste, cette orientation militariste cocardière est défendue sans ambages par l’un des députés du NFP, François Ruffin, dont les piques décochées contre Mélenchon lui servent de gages à sa candidature à un poste ministériel. Plus il brutalise Mélenchon, plus il escompte décrocher un poste ministériel. En France, la putasserie politique n’a pas limite !

Force est de relever que ce renégat candidat à la « ministrature » soutient sans faille la politique gouvernementale de détournement continu des crédits vers les projets de guerre. Dans une interview accordée au journal Le Monde, François Ruffin a déclaré que le NFP maintiendra la même politique militariste vis-à-vis de la Russie, notamment par le renforcement de la machine de guerre française.

« Que l’on commence, tout bêtement, par l’industrie de guerre. Que l’Europe retrouve sa souveraineté sur les munitions, les canons, les avions, sur toute la gamme des armes, matériels et savoir-faire, qu’elle ne dépende plus des Américains. Et s’en donne les moyens … Pour un effort de guerre, il faut veiller à l’unité de la nation. », a-t-il martelé.

Quoi qu’il en soit, à l’instar des précédentes coalitions de gauche, formées par le PS, le PCF et les Verts, successivement à la tête de plusieurs gouvernements (en 1981-1995, 1997-2002 et 2012-2017), la NFP (Nouvelle France Patriotarde) imposera la guerre (aux « pays rivaux », notamment la Russie et la Chine) et l’austérité (à l’ensemble de la population laborieuse de France).

« Mais, pour les prolétaires qui se laissent amuser par des promenades ridicules dans les rues, par des plantations d’arbres de la liberté, par des phrases sonores d’avocat, il y aura de l’eau bénite d’abord, des injures ensuite, enfin de la mitraille, de la misère toujours. » Auguste Blanqui.

Khider MESLOUB