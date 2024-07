Les Français auront un gouvernement raciste, totalitariste, militariste et belliciste

Par Khider Mesloub.

À l’issue d’un second tour de la mascarade électorale française, marqué par une participation massive, c’est le scénario qu’aucun commentateur (journaliste et politique) n’envisageait qui s’est finalement imposé.

Macron aura, non seulement désarçonné les Français par sa dissolution calculée de l’Assemblée nationale, mais déjoué tous les pronostics des pseudo analystes prédisant la victoire du Rassemblement national. La grande bourgeoisie française garde ce parti en réserve pour une prochaine étape de son plan de guerre. Ce doit être le peuple tétanisé qui doit appeler son bourreau pour le gouverner (rappelez-vous les années 1930).

Sur fond de la résurgence de la tripolarisation, le bloc de gauche arrive finalement en tête avec 182 sièges, juste devant la macronie qui aura décroché 168 sièges, reléguant l’extrême-droite, donnée pourtant victorieuse en dernière position obtenant 143 sièges. Certes, le Rassemblement national a obtenu un nombre record de députés. Mais ces députés vont servir uniquement à faire de la figuration pour cette étape du plan de guerre mondiale. Pour sa part, la droite traditionnelle se maintient péniblement avec 60 députés.

Une chose est certaine, aucun de ces trois « blocs » capitalistes n’est en mesure de former à lui seul un gouvernement faute d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale – l’antre du capital national. Encore moins le bloc de la macronie à moins de s’allier au RN (???) Ce résultat paralyse le parlement comme le souhaitait la section française du Grand capital mondialisé. En effet, la « jambe » législative de la gouvernance bourgeoise étant paralysée, la « jambe » exécutive de la gouvernance bourgeoise dirige seule la barque nationale sous la tutelle transnationale de l’Union européenne. (CQFD).

Aussi, Macron se verra contraint de former un gouvernement d’Union nationale chauvine et fourre-tout, composé de ministres issus du NFR (socialistes, Lfistes light compatibles, écologistes), de la droite traditionnelle et de la macronie. Voire de la «société civile». Cette alliance de brique et de broque paralysée et impotente sera vite discréditée…alors se posera l’alternative extrême gauche totalitaire ou extrême droite militariste?

Crise économique et tensions militaires internationales obligent, et pression des marchés et tendances à la guerre en Europe aidant, ce nouveau gouvernement d’Union nationale chauvine revêtira une dimension pugnace et belliqueuse. Ce sera un gouvernement de guerre, placé sous l’égide du Conseil de défense, celui-là même qui a gouverné la France lors la pandémie politiquement instrumentalisée par Macron pour amorcer la militarisation de la production et de la société. Voir cet article L’organisation des Jeux olympiques participe d’une stratégie militariste dystopique – les 7 du quebec

En tant que chef d’État d’un pays impérialiste, Macron est conscient que l’époque s’achemine vers la multiplication de conflits militaires de «haute intensité». Pire : vers une troisième guerre mondiale.

Par conséquent, actuellement, en France comme dans la majorité des pays (Israël et Russie et Ukraine, et Sahel, et Chine, et Venezuela, etc.), c’est la guerre qui dicte le tempo. C’est la guerre qui impose son programme politique meurtrier, son agenda économique militariste, son système de pensée chauviniste, caporaliste et corporatiste.

Au final, Emmanuel Macron, par la dissolution de l’Assemblée nationale, aura ingénieusement suscité, par l’agitation du «péril fasciste» et du « péril russe« , un sursaut national électoral qui lui aura offert un Parlement croupion composée de députés disposés à former un gouvernement d’Union nationale républicain c’est-à-dire furieusement bourgeois capitaliste et belliqueux.

Un Parlement docile et soumis, acquis au programme de guerre. Prêt à soutenir l’agenda de la guerre sociale sur le front intérieur et de la guerre militaire mondiale sur le front extérieur.

Pour conclure, les Français, en particulier d’origine étrangère et de confession musulmane, vont devoir subir non seulement un gouvernement belliciste mais également une «société civile» raciste (13 millions de Français ont voté pour le parti de droite RN et des millions d’autres électeurs ont voté pour une dizaine d’autres partis fascistes de droite ou de gauche).

Certes le «barrage pseudo-démocratique- et chauvin républicain» aura permis de bloquer, pour des raisons géopolitiques, l’accès au pouvoir du Rassemblement national, mais sûrement pas son idéologie raciste, déjà amplement prégnante et régnante au sein de la République française, de la société civile, instillée par les partis «de gouvernement de gauche et de droite», les «démocrates bourgeois revanchards», les rédactions réactionnaires, les plateaux télé stipendiés.

Pour les Français d’origine étrangère et les immigrés, c’est la double peine (affliction). Ils devront affronter le choléra du gouvernement réactionnaire et la peste de la société civile chauvine.

Khider Mesloub