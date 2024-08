L’INJUSTICE FISCALE 2024

TRUDEAU, le petit gars de Westmount, (The Golden Mile), s’attaque encore aux pauvres et à la classe moyenne. Vous avez une maison, un duplex ou un chalet? Vous allez payer! Trudeau vous traite de… riche?! Vous avez osé améliorer votre sort. On va vous punir!

Faut absolument laisser la place et le capital et les vrais riches de Westmount, qui ne paient pas de taxes et ont pleins de subventions. Eux, ils ne sont pas touchés par l’attaque, bien calculée, de Trudeau.

Trudeau suit, à la lettre, la doctrine de Elon Musk, qui nous dit que bientôt, personne, en bas d’un tel capital, ne va avoir les moyens d’être propriétaire. Uniquement lui, Trudeau et le reste du !%, vont être assez riches pour supporter un tel fardeau. Les pauvres?!

Nous, les pauvres, et la classe moyenne, que je calcule comme étant, ceux qui gagnent moins d’un million par année. C’est beaucoup de monde! Environs, 99% de la population. Merci Monsieur Trudeau, qui gouverne le Canada avec seulement 23% des votes?!

Savez-vous encore calculer? Voyez-vous l’injustice? Trudeau va aller chercher dans vos poches avec cette nouvelle surtaxation de gain en capital de 19 milliards! Merci Monsieur Trudeau. Tout ça, à partir du 25 juin 2024. Ces chiffres sont dans le Journal de Montréal du 30 avril 2024, Page 62.

Le Gain Capital était là pour aider des gens pour améliorer leur sort. Maintenant, cela devient un piège. Je me souviens d’un temps, il y a longtemps, quand les riches de Toronto étaient indigné par l’arrivé de beaucoup de travailleurs de l’automobiles qui commençaient à jouer au golf. Pour eux, c’était un scandale!

La classe moyenne avait osé, innocemment, traverser les tracks, et envahir le terrain et le clubhouse! Cela s’appel, Prendre sa place. C’était le bon vieux temps.

John Mallette

Le Poète Prolétaire