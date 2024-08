O.V.N.I.S : illusion ou réalité?

OLIVIER CABANEL — Les avis divergent. D’une part et d’autre, les arguments parfois convaincants, ou discutables.

Les témoignages sont parfois convergents, parfois bidonnés.

Les photos, les vidéos, comme celles de la NASA lien peuvent être authentiques ou fabriquées de toute pièce, il est difficile de trancher, à moins d’avoir été un témoin direct.

La convergence des témoignages est un plus, mais il peut rester un doute. lien et autre lien

La première et officielle observation d’OVNI est datée du 24 juillet 1947, et nous la devons à un nommé Kenneth Arnold. lien*

L’affaire la plus polémique est l’affaire Roswell.

Celle-ci, à défaut de convaincre, a enrichi quelques petits malins.

La petite ville de Roswell compte aujourd’hui 2 musées sur le sujet, et les petits hommes verts se vendent aussi bien que l’eau « miraculeuse » de Lourdes.

Nous sommes le 2 juillet 1947 : William Brazel entend en pleine nuit une explosion. Le lendemain matin, il trouve un tas de débris éparpillés qu’il va montrer à ses amis, et à sa famille. 4 jours après, (pourquoi une attente si longue ?) il décide de prévenir le shérif du comté. Le lendemain deux militaires se rendent sur les lieux, prélèvent quelques débris, et bouclent le périmètre sur l’ordre du colonel Blanchard.

Le même jour, le colonel publie un communiqué officiel annonçant être en possession de débris d’origine extra-terrestre, communiqué démenti quelques heures après par le brigadier général Roger Ramey, lequel annonce qu’il ne s’agit en fait que des restes d’un ballon météorologique.

L’histoire retomba dans l’oubli jusqu’à ce que Charles Berlitz et William Moore, après avoir retrouvé les témoins de l’époque, publient en 1980 un livre sur l’affaire, évoquant la découverte de 4 corps d’extra-terrestres, qui auraient été autopsiés.

En 1994, un service du Congrès américain confie l’enquête au colonel Richard Weaver, lequel va confirmer la théorie du ballon top secret « MOGUL » muni de réflecteurs radars et détecteurs acoustiques, destiné à repérer une éventuelle activité nucléaire.

Ray Santilli, producteur de films, monta une supercherie, qui lui rapporta 25 millions de dollars, en produisant un film qui montrait l’autopsie d’un extraterrestre ? lien

Allons plutôt sur le terrain scientifique.

Trin Xuan Thua, est né à Hanoi en 1948.

Il obtient un doctorat en astrophysique en 1974.

Pendant les deux ans qui suivent, il est chercheur au California Institute of Technology, et sera plus tard professeur à Paris VII, en 1993,1994, 1997, puis chercheur à l’institut d’astrophysique de Paris. lien

Quand on l’interroge sur la possibilité d’une vie extra-terrestre, il pense que « nous essayons de capter des signaux, d’entrer en contact avec E.T., mais E.T. ne nous a pas encore répondu. Pour l’instant, nous sommes seuls dans l’univers, mais si le principe anthropique est correct, il doit y avoir d’autres formes de vie, y compris intelligente » Ce chercheur est doublé d’un philosophe, et sa pensée nous emmène assez loin des sentiers battus.

« Quand j’observe une étoile, ou une galaxie, avant toute élaboration intellectuelle, je suis saisi par un puissant sentiment de connexion cosmique. Certains de mes collègues prétendent que seule la science permet de connaitre le réel et qu’elle permet de le connaitre tout entier. Cet impérialisme scientifique me semble très arrogant ».

Le biopaéontologue Peter Ward et l’astrophysicien Donald Brownlee affirment dans leur livre « Rare Earth » lien que nous pourrions être seuls dans l’univers, mais d’autre scientifiques comme Frank Drake et Carl Sagan sont arrivés à la conclusion qu’il existait entre 1 et 600 civilisations ayant atteint un stade culturel avancé.

Se basant sur le fait qu’il existe des milliards de milliards de galaxies semblables à la voie lactée dans l’univers, des astrobiologistes estiment que le nombre d’espèces intelligentes extraterrestres devraient se compter par milliards. lien

Mais voici un documentaire qui pourrait vous éclairer définitivement.

Canal + a demandé à 2 journalistes (Patrice des Mazery et Michel Despratx) de mener une investigation, laquelle a donné naissance au bout d’un an à un documentaire précis et rigoureux.

Ce film de plus d’une heure est une enquête très poussée, rationnelle, sans tabous, vérifiant les informations sur le terrain, proposant des documents inédits, apportant des réponses précises.

Il s’appelle : OVNI, quand l’armée enquête. Il y a dix séquences : Lien, lien, lien, lien, lien, lien, lien, lien, lien, lien

Regardez le et faites vous une opinion.

Car comme disait un vieil ami africain : «l’étoile a besoin de la nuit pour éclairer».