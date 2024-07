La guerre israélienne propulse le chômage à 80 pour cent et réduit le PIB de 83,5 pour cent dans la bande de Gaza

La guerre israélienne a causé une dévastation sans précédent au marché du travail palestinien et à l’économie de la Palestine en général, selon de nouvelles données et analyses de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et du Bureau central palestinien des statistiques.

BEYROUTH (OIT Infos) – Huit mois de guerre dans la bande de Gaza ont entraîné des pertes d’emplois et de moyens de subsistance à grande échelle et une forte baisse du PIB dans le Territoire Palestinien Occupé, indique un nouveau bulletin de l’OIT et du Bureau central palestinien des statistiques (BCPS).

Depuis que les hostilités ont éclaté en octobre 2023, le taux de chômage dans la bande de Gaza a atteint le chiffre stupéfiant de 79,1 pour cent. En Cisjordanie, qui a également été gravement touchée par la crise, le taux de chômage a atteint 32 %.

Ces chiffres portent le taux de chômage moyen à 50,8 % dans les deux zones du Territoire Palestinien Occupé. Les taux et les chiffres du chômage ne tiennent toutefois pas compte des personnes qui ont quitté le marché du travail parce que les perspectives d’emploi se sont avérées inexistantes. Le nombre réel de personnes ayant perdu leur emploi est donc encore plus élevé que ce que les chiffres du chômage suggèrent.

En outre, le PIB réel s’est contracté de 83,5 % dans la bande de Gaza et de 22,7 % en Cisjordanie au cours des huit derniers mois, et le PIB réel de l’ensemble du Territoire Palestinien Occupé s’est contracté de 32,8 % en moyenne.

Ces nouvelles conclusions sont présentées dans le quatrième d’une série de bulletins décrivant l’impact de la guerre à Gaza sur le marché du travail et sur les moyens de subsistance dans le Territoire Palestinien Occupé.

« Notre nouvelle note d’information montre que le sinistre bilan de la guerre dans la bande de Gaza en termes de vies humaines et la situation humanitaire désespérée qu’elle a provoquée s’accompagnent d’une dévastation généralisée des activités économiques et des moyens de subsistance. Cela aggrave les souffrances des Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie et met encore plus en danger leur sécurité et leur bien-être », a déclaré Ruba Jaradat, directrice régionale de l’OIT pour les Etats arabes.

La grave crise économique qui touche actuellement le Territoire Palestinien Occupé a particulièrement affecté le secteur privé, selon le bulletin de l’OIT.

Dans la bande de Gaza, presque tous les établissements du secteur privé ont soit complètement cessé, soit considérablement réduit leur production, le secteur ayant perdu 85,8 pour cent de sa valeur de production – équivalant à 810 millions de dollars – au cours des quatre premiers mois de la guerre. En Cisjordanie, le secteur privé a subi une réduction de 27 % de sa valeur de production, soit 1,5 milliard de dollars, au cours de la même période.

Cela se traduit par des pertes quotidiennes de production du secteur privé équivalant à 19 millions de dollars dans l’ensemble du Territoire Palestinien Occupé au cours des quatre premiers mois du conflit.

« Le rétablissement des moyens de subsistance et la création d’emplois décents sont essentiels pour permettre aux Palestiniens du territoire palestinien occupé de se remettre des horreurs que la guerre leur a infligées », a déclaré M. Jaradat. « Ce travail de redressement doit se faire parallèlement à la réponse humanitaire en cours, et l’OIT, ses mandants et ses partenaires mettent en œuvre un plan de réponse d’urgence à cette fin », a-t-elle ajouté.

Cette note d’information de l’OIT présente également des projections sur l’impact de la guerre sur l’économie et le marché du travail du Territoire Palestinien Occupé pour toute l’année 2024. Si la guerre devait prendre fin en août 2024 et que les efforts de redressement de l’économie et du marché du travail s’ensuivent, le taux de chômage annuel pour 2024 devrait s’élever en moyenne à 47,1 %.

Les projections suggèrent également que, dans un tel scénario, le PIB réel chuterait de 16,1 % et le revenu réel par habitant de 18,0 % en 2024 par rapport à 2023. Ces chiffres représenteraient la baisse la plus prononcée des taux de croissance pour ces deux indicateurs depuis plus de vingt ans.

Le nouveau bulletin examine également de près l’impact de la guerre à Gaza sur les travailleurs et les employeurs de Cisjordanie, où les bouclages par Israël, les restrictions de circulation et les attaques des colons ont perturbé les réseaux de la chaîne d’approvisionnement et les voies de transport.

Une enquête menée par l’OIT en partenariat avec la Fédération générale palestinienne des syndicats (PGFTU) a révélé que, parmi les travailleurs de Cisjordanie encore employés, 51 % ont vu leurs heures de travail réduites et 62,8 % ont subi une baisse de salaire.

Une deuxième enquête menée par l’OIT et la Fédération des chambres palestiniennes de commerce, d’industrie et d’agriculture (FPCCIA) a révélé que 65,3 pour cent des entreprises de Cisjordanie ont fait état d’une réduction de leurs effectifs, beaucoup ayant recours à des licenciements permanents ou temporaires.