Un autre regard sur l’Algérie (Daoudi)

Par Farid DAOUDI, journaliste-essayiste.

Suite à la lecture d’un texte sur les problèmes culturels en Algérie (1), il devient essentiel d’explorer deux concepts cruciaux pour notre société : le droit à la critique et la liberté de pensée critique. Bien qu’ils soient étroitement liés, ces deux notions représentent des concepts distincts. Cet article se propose d’expliquer ces différences, leur importance et leur situation actuelle en Algérie.

Droit critique et liberté critique: quelles différences?

Le droit à la critique se réfère à la liberté d’exprimer des opinions sur divers sujets, tels que la politique, la société ou la culture. Ce droit est fondamental car il permet à chacun de participer activement aux discussions publiques et d’influencer les décisions qui les concernent. En Algérie, bien que ce droit soit reconnu par la constitution, son exercice peut être compliqué. Les journalistes et les citoyens qui critiquent ouvertement le gouvernement peuvent faire face à des poursuites judiciaires ou des intimidations.

La liberté de pensée critique, quant à elle, est la capacité de réfléchir indépendamment, de questionner les idées reçues et de former ses propres opinions basées sur des faits et des raisonnements logiques. Cette compétence est essentielle pour une compréhension approfondie du monde et la prise de décisions éclairées. En Algérie, le développement de la pensée critique est souvent entravé par un système éducatif rigide et un manque de ressources. Les jeunes ont peu d’opportunités pour développer cette compétence, ce qui limite leur capacité à contribuer efficacement au débat public.

La distinction clé entre le droit à la critique et la liberté de pensée critique réside dans leurs domaines respectifs. Le droit à la critique concerne l’expression de jugements et d’opinions, tandis que la liberté de pensée critique concerne la capacité d’analyser et de formuler des idées de manière indépendante. Pour illustrer cette différence, imaginez le droit à la critique comme le droit de parler et la liberté de pensée critique comme la capacité de réfléchir avant de parler. Cependant, ces deux concepts sont intrinsèquement liés. Le droit à la critique dépend de la liberté de pensée critique pour être véritablement efficace. Sans une pensée critique, la critique peut manquer de profondeur et de pertinence. Inversement, la liberté de pensée critique est nourrie par un environnement où le droit à la critique est respecté et encouragé.

Exemple de la liberté critique : l’Algérie Aléatoire voir ici: https://les7duquebec.net/archives/285070

La situation des élites culturelles et intellectuelles en Algérie offre une illustration pertinente de ces concepts. Si le peuple algérien ne lit pas, les élites culturelles et intellectuelles devraient donner l’exemple. Cependant, ces élites sont souvent ostracisées ou ignorées par les médias, qui préfèrent promouvoir des figures opportunistes et médiocres. Dans ce contexte, l’ouvrage « L’Algérie Aléatoire » de Farid Daoudi prend une nouvelle dimension, montrant comment la liberté d’informer et d’investigation peut être un outil puissant pour dévoiler la vérité et promouvoir le changement.

« L’Algérie Aléatoire » https://les7duquebec.net/archives/285070 publié en juin 2023 par les Éditions Universitaires Européennes au prix de 400 euros, est un essai encyclopédique en quatre tomes couvrant une vaste gamme de sujets, de l’histoire à la politique, en passant par l’économie et la société. Achevé en mai 2018 et préfacé par Belkacem Ahcène-Djaballah, cet ouvrage se distingue par son approche critique et prédictive. Il expose les dysfonctionnements du système politique et économique en place et les sentiments de marginalisation et de désillusion qui en résultent au sein de la population. Les analyses d’experts, accompagnées de données chiffrées, permettent aux lecteurs de mesurer l’ampleur des défis auxquels l’Algérie est confrontée. Malgré la richesse de son contenu, la publication de cet ouvrage a été freinée par la réticence des maisons d’édition algériennes, craignant des représailles sous forme de suppression de subventions. Un soutien financier de l’État, souhaité par Dar El Othmania, permettrait de démocratiser ce trésor de savoir et de le rendre accessible au plus grand nombre. Cette démarche s’inscrirait pleinement dans les principes de transparence, de liberté d’expression et de compréhension mutuelle prônés par la nation algérienne.

Encourager la réflexion critique

L’importance de ce livre réside non seulement dans son analyse critique de la situation algérienne, mais aussi dans son rôle en tant qu’outil pour encourager la réflexion critique. Il montre comment la liberté d’informer peut être utilisée pour anticiper les mouvements sociaux et politiques, comme le Hirak en 2019, et pour encourager une réflexion critique sur l’état de la nation. La réaction de Bouteflika en 2011 (“trop de chiffres! …”) à une première mouture de l’ouvrage, ainsi que la réticence des éditeurs nationaux, suggèrent que son contenu pourrait être perçu comme sensible ou critique envers le régime en place, soulevant des questions sur la liberté académique et le droit à l’information en Algérie.

La critique de Michel Foucault sur les relations entre pouvoir et connaissance, ainsi que les concepts de Bakhtine sur le dialogue et la polyphonie, peuvent éclairer cette situation. Foucault a montré comment le contrôle de l’information et de la culture peut être utilisé pour maintenir le pouvoir. En Algérie, les élites culturelles et intellectuelles sont souvent accusées de ne pas lire suffisamment pour mériter l’adjectif « éclairées ». Cela s’explique en partie par le fait que le pouvoir en place préfère soutenir une caste intellectuelle servile plutôt qu’une véritable élite critique et libre, perpétuant ainsi une médiocrité culturelle.

En conclusion, le droit à la critique et la liberté de pensée critique sont deux piliers essentiels pour le développement d’une société algérienne démocratique et progressiste. Bien que reconnus en théorie, leur mise en pratique reste un défi en Algérie en raison des contraintes politiques, sociales et éducatives. Promouvoir ces valeurs nécessite un engagement collectif pour réformer les systèmes existants, protéger les voix critiques et encourager l’indépendance intellectuelle. En fin de compte, une société où la critique et la pensée critique prospèrent est une société plus juste, plus éclairée et mieux préparée à affronter les défis de l’avenir./

Note :

(1) Problèmes culturels dans l’Algérie «nouvelle», texte de Kadour Naïmi, https://tribune-diplomatique-internationale.com/2024/problemes-culturels-dans-lalgerie-nouvelle/