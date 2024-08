La validité de l’idée d’Engels selon laquelle le développement naturel des forces productives entraînerait l’extinction, plus précisément l’obsolescence et l’insignifiance de l’État en tant qu’institution, est confirmée par les milieux les plus inattendus. Curieusement, ce qu’Engels appelait le « dépérissement » de l’État ne se produit pas dans les quelques pays restants qui professent encore une adhésion verbale au système idéologique dans lequel les notions d’Engels pourraient avoir un sens philosophique. Paradoxalement, l’institution de l’État est en train de fondre dans ce que l’on croyait être le camp opposé.

La position marxiste sur cette question, qu’Engels a articulée, postule le résultat indiqué non pas comme un acte politique manifeste, mais comme un processus naturel :

L’ingérence du pouvoir d’État dans les rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l’autre, puis cesse d’elle-même. Le gouvernement des personnes est remplacé par l’administration des choses et la direction des processus de production. L’État n’est pas ‘aboli’, il dépérit.

L’appareil coercitif de l’État sera alors remplacé en douceur par une « association libre et égale des producteurs » où (comme l’a utilement clarifié Lénine) les laitières accompliront avec compétence les tâches précédemment assignées aux ministres et la machinerie d’État superflue sera reléguée au musée des antiquités, aux côtés d’artefacts aussi pittoresques que le rouet et la hache de bronze.

Étonnamment, ces projections, que l’on croyait autrefois fantaisistes, se matérialisent maintenant sous nos yeux, mais pas dans le contexte idéologique où l’on aurait pu s’attendre à de tels développements. Dans ce que nous appelons vaguement l’Occident collectif et ses satellites, l’État, dans son ancienne puissance et sa majesté, cesse en effet progressivement d’exister, bien que ses formes extérieures restent en grande partie, et trompeusement, intactes. Il peut cependant être décevant que l’État ne soit pas remplacé par des laitières talentueuses, pleinement capables de s’acquitter des quelques tâches qui échappent encore à la maîtrise des producteurs associés. Il est en train d’être remplacé par quelque chose d’autre, une entité véritablement sombre et sinistre.

Dans la partie du monde qui avait probablement représenté tout ce qui était contraire à ce qu’Engels et son ami Marx avaient épousé, l’État manifestement moribond est en train d’être remplacé, non seulement par des laitières, mais par des multinationales. Il s’agit d’agglomérations gigantesques et imbriquées de capitaux anonymes, non seulement « trop gros pour faire faillite », mais aussi trop énormes pour être contrôlés et, plus inquiétant encore, sans comptes à rendre à quiconque.

Les fonctionnaires de ce qu’on appelait autrefois l’État, du moins officiellement, étaient obligés de simuler qu’ils prêtaient attention aux souhaits de la population. Les PDG et les actionnaires anonymes du capital multinational sont exemptés de cette obligation ennuyeuse. Ils n’en ont pas besoin parce qu’ils portent dans leurs poches des fonctionnaires de l’État qui ne sont que leurs hommes de paille, des acteurs visibles qui servent à leur guise. Ces fonctionnaires fantoches n’ont pas d’autorité réelle mais se contentent de gérer les biens humains et matériels temporairement confiés à leur administration, et ils le font exclusivement au profit de leurs maîtres largement invisibles.

La multinationale minière connue sous le nom de Rio Tinto est une étude de cas instructive à cet égard. Au cours de ses cent cinquante ans d’existence, elle a eu une structure de propriété fluide dans laquelle, au moment d’écrire ces lignes, les intérêts financiers de Blackrock et de Rothschild jouent le rôle le plus important. Par conséquent, ses offres de « partenariat » aux autorités locales dans les territoires dont il convoite les richesses souterraines, toujours basées sur des conditions prépondérant favorables aux résultats de Rio Tinto, sont pratiquement impossibles à refuser. L’entreprise est étroitement liée aux structures clés du gouvernement invisible mondial. Ses opérations minières, axées sur l’extraction de minéraux et de minerais à haut profit, n’ont épargné aucun continent et à peine un coin ou un recoin de la Terre où des profits exagérés peuvent être réalisés, intacts.

Yvonne Margarula, propriétaire traditionnelle principale, était « profondément attristée » que l’uranium de la mine Ranger de Rio Tinto, dans le pays de Mirarr, dans le Territoire du Nord, ait été exporté vers des entreprises nucléaires japonaises, dont TEPCO. Source : Photo de Dominic O’Brien

Rio Tinto dispose d’une méthodologie très spécifique pour traiter avec les autorités politiques des lieux où elle opère. Il les achète. Ses entreprises destructrices en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, en Indonésie et à Madagascar sont des illustrations tragiques de cette approche de marque de l’acquisition de matières premières précieuses, à s’emparer de matières premières bon marché et vendues cher sur le marché mondial. Il n’y a rien de particulièrement répréhensible à cela, on est tenté de dire, il s’agit simplement d’une stratégie commerciale intransigeante suivie par de nombreuses entreprises. Peut-être, mais les matières premières exploitées par Rio Tinto se trouvent principalement dans des pays faibles et vulnérables dont les élites politiques corrompues ont tendance à être aussi impitoyables et avares que Rio Tinto lui-même. La confluence qui en résulte entre le désengagement moral et l’intérêt pécuniaire est dévastatrice pour les malheureux qui sont contraints par la nécessité économique de travailler comme esclaves salariés de Rio Tinto. Elle perturbe également gravement les sociétés fragiles dont les infrastructures et l’environnement sont dévastés par les pratiques prédatrices de Rio Tinto.

Rio Tinto ajoute maintenant le lithium à son portefeuille. Dans les Balkans, elle se positionne pour devenir un acteur majeur du commerce mondial du lithium. Un certain contexte peut être éclairant.

Il y a moins d’un siècle, Anton Zischka a suggéré lucidement qu’une goutte de pétrole vaut plus qu’une goutte de sang humain. De nos jours, cette notion pourrait être élargie pour désigner un gramme de cuivre, d’or, de cobalt, de titane, d’uranium ou de lithium, entre autres matières premières.

« Ignorer le lithium est une idée dangereuse pour un investisseur avisé », conseillent les analystes de l’industrie. Goldman Sachs, qui est sans aucun doute bien qualifié pour juger en la matière, « a appelé le lithium « la nouvelle essence », ce qui n’est certainement pas un terme lancé à la légère par l’une des plus grandes banques d’investissement du monde. Après tout, le pétrole est la matière première la plus importante au monde depuis plus d’un siècle. Le lithium pourrait-il être le prochain », s’interrogent rhétoriquement les analystes du marché.

En ce qui concerne spécifiquement le lithium, le magazine financier Fortune, également raisonnablement bien informé sur le sujet, a récemment affirmé qu’« il ne manque pas d’entreprises qui réclameront une part des bénéfices attendus du lithium ».

Pourquoi toute cette frénésie ? Quelles sont les utilisations industrielles du lithium qui suscitent un tel engouement ? Le lithium et ses composés ont plusieurs applications industrielles, notamment le verre et la céramique résistants à la chaleur, les lubrifiants à base de graisse au lithium, les additifs de flux pour la production de fer, d’acier et d’aluminium, les batteries au lithium métal et les batteries lithium-ion. À cela s’ajoutent les batteries rechargeables pour les téléphones portables, les ordinateurs portables, les appareils photo numériques et les véhicules électriques. Ces utilisations consomment plus des trois quarts de la production de lithium.

En d’autres termes, le lithium n’est pas une marchandise ordinaire mais un actif stratégique car il s’agit d’un composant indispensable dans des produits d’une énorme importance économique.

Les répercussions inévitablement catastrophiques sur l’environnement et la santé humaine de l’extraction du lithium à l’aide des technologies d’extraction actuellement disponibles constituent un problème majeur. Ce n’est pas un problème qui affecte la vie ou la santé des dirigeants ou des actionnaires de Rio Tinto, mais il affecte gravement ceux qui sont directement impliqués dans le processus minier et la durabilité de l’environnement dans lequel ils vivent.

En effet, le processus d’extraction du lithium est sale, littéralement et au plus haut degré. On nous dit que

« Le processus d’extraction, principalement par l’extraction de la saumure, présente des risques importants, notamment la pollution et l’épuisement de l’eau, la perte de biodiversité et les émissions de carbone. Chaque tonne de lithium extraite entraîne 15 tonnes d’émissions de CO2 dans l’environnement. De plus, on estime qu’environ 500 000 litres d’eau sont nécessaires pour extraire environ 2,2 millions de litres par tonne de lithium. Cela a un impact considérable sur l’environnement, entraînant une pénurie d’eau dans des régions déjà arides… la dégradation des sols et la contamination de l’air, ce qui soulève des inquiétudes quant à la durabilité de cette ressource essentielle.

Les commentaires qui précèdent ne sont qu’un aperçu général et plutôt discret des conséquences environnementales de l’extraction du lithium. Compte tenu de l’impact grave sur la santé humaine du déversement dans le sol, la nappe phréatique et l’air d’immenses quantités de substances toxiques, qui accompagne nécessairement l’extraction du lithium, il pourrait être utile de consulter certaines des victimes de Rio Tinto aux quatre coins du monde, comme les villageois de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Madagascar. et les aborigènes d’Australie-Occidentale.

Ces victimes seront bientôt rejointes par d’autres malheureux en Serbie, dont le gouvernement est déterminé à signer un pacte faustien avec Méphisto, en l’occurrence représenté par Rio Tinto. La définition classique du marché faustien est « un pacte par lequel une personne échange quelque chose d’une importance morale ou spirituelle suprême, comme des valeurs personnelles ou l’âme, contre un avantage mondain ou matériel, tel que la connaissance, le pouvoir ou la richesse ». Cela correspond parfaitement aux événements qui se déroulent en Serbie.

Si l’on se fie aux maigres revenus de la Serbie en raison des loyers qu’elle perçoit des sociétés minières étrangères pour l’exploitation des gisements de cuivre dans le bassin de Bor, qui représentent 1% de la valeur totale de l’extraction, soit 13,6 millions d’euros, est une indication, le « partenariat » du lithium avec Rio Tinto en Serbie occidentale est voué à être une escroquerie encore plus scandaleuse. Mais nous ne pouvons que conjecturer parce que les termes de l’accord d’extraction sont gardés par les deux parties sous le sceau du secret.

Mais quels que soient les chiffres réels, le gain présumé (et, comme en Ukraine, nous pouvons facilement deviner sur les comptes bancaires de qui se retrouvera la majeure partie de l’argent) sera annulé par les dommages graves causés à la santé de millions de personnes à la suite de l’empoisonnement de leurs terres, de leur nourriture et de leur air. Un véritable marché faustien, et d’une malignité que même Goethe aurait à peine pu imaginer.

Vendredi 19 juillet, le pacte a été signé à Belgrade entre le spectre de l’État serbe dépéri et le chancelier allemand Olaf Scholz pour reprendre les activités d’extraction de lithium sur le territoire serbe. L’Allemagne, qui possède d’importants gisements de lithium sur son territoire mais ne permet pas leur exploitation en raison des aléas inhérents décrits ci-dessus, passe la patate chaude aux paysans serbes et Rio Tinto décroche le jackpot. Ces activités ont été brièvement interrompues en 2022, dans un contexte de graves soulèvements sociaux et de demandes d’expulsion de Rio Tinto du pays.

Capture d’écran de Politico

Les sondages d’opinion montrent que plus de 55 % de la population serbe est consciente du danger pour sa santé et son environnement et s’oppose à l’extraction du lithium, tandis qu’à peine 25 % la soutient. Mais qu’importe ? Comme l’a déclaré avec autorité Klaus Schwab, «vous n’avez plus besoin d’avoir des élections parce que vous pouvez déjà prédire » le résultat, et on suppose que, par extension, les sondages d’opinion sont également devenus non plus pertinents.

Avec un peu d’ingénierie cognitive aidée par des mensonges sur les tonnes d’argent qui vont égayer la vie des citoyens serbes trompés, ils sont convaincus que les attitudes du public peuvent être corrigées. Le projet de lithium, qui est extrêmement bénéfique pour les fabricants européens et Rio Tinto, mais désastreux pour la Serbie, se poursuivra, à moins du scénario improbable d’un soulèvement de la population comateuse.

L’important est d’avoir les autorités de l’État dépéri à bord, de signer des accords contraignants que l’OTAN peut faire respecter si elle est sollicitée, et de maintenir les éléments indisciplinés de la population dans le rang.

La Serbie, après tout, est un pays des Balkans où le bakchich (principalement destiné aux fonctionnaires, pas seulement aux serveurs) règne en maître.

Stephen Karganovic est président de « Srebrenica Historical Project », une ONG enregistrée aux Pays-Bas pour enquêter sur la matrice factuelle et le contexte des événements qui se sont déroulés à Srebrenica en juillet 1995. Il contribue régulièrement à Global Research.

Repenser Srebrenica Repenser Srebrenica

Par Stephen Karganovic

Rethinking Srebrenica examine les preuves médico-légales du prétendu « massacre » de Srebrenica détenu par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye. Bien que le TPIY ait créé plus de 3 500 rapports d’autopsie, beaucoup de ces rapports d’autopsie étaient basés sur des fragments d’os, qui ne représentent pas des corps complets. Un examen des os du fémur correspondants trouvés révèle qu’il n’y avait qu’environ 1 900 corps complets qui ont été exhumés. De ce nombre, quelque 1 500 rapports d’autopsie indiquaient une cause de décès correspondant à celle des victimes du champ de bataille. Seulement environ 400 rapports d’autopsie indiquaient que l’exécution était une cause de décès, comme le révèlent les ligatures et les bandeaux. Ces preuves médico-légales ne permettent pas de conclure à l’existence d’un génocide.

Karganovic examine les événements qui se sont déroulés à Srebrenica en juillet 1995 d’une manière holistique au lieu de les limiter à un événement de trois jours. Les dix chapitres couvrent :

1) Srebrenica : un aperçu critique ;

2) la démilitarisation de la zone de sécurité de l’ONU à Srebrenica ;

3) Génocide ou retour de bâton ? ;

4) Présentation générale et interprétation des données médico-légales de Srebrenica (répartition des blessures) ;

5) Une analyse des rapports médico-légaux de Srebrenica établis par les experts du Parquet du TPIY ;

6) une analyse des pertes de colonnes musulmanes attribuables aux champs de mines, aux activités de combat et à d’autres causes ;

7) La question du génocide : y avait-il une intention démontrable d’exterminer tous les musulmans ? ;

8) Preuves d’interception radio du TPIY ;

9) Le bilan ; et

10) Srebrenica : Utilisations du récit.

ASIN : B0992RRJRK

Éditeur: Histoire non écrite, Inc. ; 2e édition (8 juillet 2021)

Langue: Anglais

Cliquez ici pour acheter.