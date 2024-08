L’opération Jupiter en France et une révolte populiste en marche aux États-Unis

Le “nouveau populisme” de gauche et de droite et l’extension du cordon sanitaire “centriste” .

Par Alastair Crooke – Le 15 juillet 2024 – Source Strategic Culture

Les élites bruxelloises ont poussé un long soupir de soulagement : la droite française était bloquée. Les marchés haussent complaisamment les épaules: “tout doit “changer” pour que rien ne change” . Le Centre trouvera un moyen !…et il le trouva grâce à la gauche républicaine.

Macron a réussi à bloquer la droite et la gauche “populistes” en imposant le creusement d’une ligne de défense tactique centriste, obstruant les deux pôles politiques. Et le blocus tactique a été un succès.

Le parti de “droite” Le Pen – sur 32 % des suffrages exprimés – a remporté 125 sièges (seulement 22 % de la législature). La gauche a obtenu 180 sièges avec 26 % des voix, et le bloc Ensemble de Macron 159 sièges avec 25 % des voix.



Toutefois, aucun parti ne dispose d’un nombre suffisant de sièges pour gouverner (il faut généralement entre 240 et 250 sièges). Si l’on considère qu’il s’agit d’un succès, il s’agit certainement d’un succès à la Pyrrhus. Les gauchistes se composent d’un spectre d’oppositions – des anarchistes aux léninistes contemporains – dont le noyau Mélenchon ne coopérera jamais avec les centristes de Macron, ni avec les partisans mécontents de Le Pen.

L’historien Maxime Tandonnet estime que c’est une erreur d’interprétation héroïque des événements que de penser que Macron a réussi à faire autre chose qu’un fiasco :

L’opération Jupiter a dégénéré dans le pire des scénarios possibles. C’est une impasse totale.

Il est impossible de former un gouvernement fonctionnel à partir de cette Assemblée mêlée. (Macron a refusé la démission du Premier ministre déchu, lui demandant de rester à son poste, ad interim).

Eh bien, comme l’observe Henri Hude, ancien directeur de recherche à l’académie militaire de Saint-Cyr :

“Nul ne peut douter qu’une révolution est en marche en France. Les dépenses de l’État et de l’État-providence dépassent de beaucoup les ressources, qu’il est presque impossible d’augmenter significativement, que ce soit par la croissance économique ou par la fiscalité…”. Le seul moyen pour l’État de joindre les deux bouts est de s’endetter de plus en plus, ce qui ne peut être supporté que par des taux d’intérêt très bas – mais surtout par la capacité d’émettre de la monnaie à l’infini, “à partir de rien” , grâce au lien privilégié de l’euro avec la banque allemande [note de crédit élevée pour les Bunds à 10 ans].

Si ces facilités venaient à disparaître, “les financiers estiment que la France devrait réduire d’environ un tiers les salaires de ses fonctionnaires, ou en diminuer le nombre, et d’un cinquième les pensions de retraite de chacun. C’est évidemment irréalisable” .

Ce qui est en réalité un déficit budgétaire et commercial est déguisé en dette et aurait été purgé il y a trente ans par une dévaluation de la monnaie nationale – mais cet artifice de la dette [qui profite de plus en plus aux riches]… tandis que la population en général ne cesse de râler, vivant son “rêve rose” – maintenue qu’elle est dans une ignorance aveugle de l’état de nos finances… Cela dit, la classe dirigeante est bien consciente de la situation, mais préfère ne pas en parler, parce que personne ne sait quoi faire. Il ne fait aucun doute qu’à l’heure de vérité, lorsque les États se déclareront en faillite … l’Occident sera secoué jusqu’à la moelle – et certains sauteront comme des bouchons de champagne. L’économie devra être réorganisée. Nous assisterons peut-être aussi à une révolution culturelle. C’est la faillite de l’État français – ne l’oublions pas – qui a provoqué la Révolution française… Mais vous pouvez vous demander pourquoi cela [la prodigalité monétaire] ne peut pas continuer indéfiniment. C’est ce que nous allons découvrir, mais pas tout de suite. Aujourd’hui, avant même que la faillite ne soit déclarée, la perte de confiance dans les institutions : l’impuissance des pouvoirs publics, privés de prestige et d’autorité, et la détestation du Président – permettent de prévoir l’énergie de l’onde de choc que déclencherait la révélation du fiasco. Un scénario “à la grecque” est peu probable en France. Mieux vaut miser sur autre chose (une inflation maîtrisée et une dévaluation de l’euro ?).

Bien sûr, la France n’est pas la seule. “Le système de l’euro était censé obliger les pays de la zone euro à être financièrement sages et “vertueux” . Mais c’est tout le contraire qui s’est produit. Le bon crédit de l’Allemagne a permis aux autres États de l’UE de s’appuyer lourdement sur la notation privilégiée de l’Allemagne pour s’endetter à l’infini, en maintenant les niveaux de la dette souveraine de l’UE à un niveau artificiellement bas.

Tant que le privilège du dollar américain persiste, celui de l’euro devrait demeurer, sauf que la guerre en Ukraine ruine avant tout l’industrie allemande. La France fait déjà l’objet d’une procédure européenne pour déficit excessif. Il en va de même pour d’autres États membres. L’Allemagne a mis son frein à l’endettement et doit réduire ses dépenses de 40 milliards d’euros. L’austérité est en cours dans la plupart des pays de la zone euro.

Le dollar américain – au sommet de la pyramide de la dette libérale – s’effondre, tout comme l’ “ordre fondé sur des règles” occidental. Les “plaques” géostratégiques du monde – ainsi que son zeitgeist culturel – sont en train de changer.

En clair, le problème exposé par inadvertance par Macron est insoluble.

“Nous pourrions appeler l’ethos émergent “le nouveau populisme”” , écrit Jeffrey Tucker :

Il n’est ni de gauche ni de droite, mais il emprunte des thèmes aux deux dans le passé. De ce que l’on appelle la “droite” , il tire la conviction que les gens, dans leur propre vie et dans leur communauté, sont mieux à même de prendre des décisions judicieuses que les autorités au sommet. De l’ancienne gauche, le nouveau populisme tire la revendication de la liberté d’expression, des droits fondamentaux et une profonde méfiance à l’égard du pouvoir des entreprises et des gouvernements. Le thème du scepticisme à l’égard des élites habilitées et enracinées est le point le plus important. Cela s’applique à tous les domaines. Il ne s’agit pas seulement de politique. Cela touche les médias, la médecine, les tribunaux, le monde universitaire et tous les autres secteurs de pointe. Et ce, dans tous les pays. Il s’agit véritablement d’un changement paradigmatique. Il ne semble pas temporaire, mais substantiel, et probablement durable. Ce qui s’est passé en quatre ans a déclenché une vague massive d’incrédulité [et un sentiment d’illégitimité des élites] qui s’était développée durant des décennies.

Le philosophe Malebranche écrivait dans son Traité de morale (en 1684) : « Les hommes pardonnent tout, sauf le mépris » :

Une élite qui manque à ses devoirs est appelée élitiste ; dès lors, son activité paraît injuste et abusive, mais surtout son existence même est un affront. D’où la haine, la transformation de l’émulation en jalousie, et de la jalousie en soif de vengeance – et donc en guerres.

Que faire alors ?

Pour rétablir l’ordre américain et faire taire les dissidents, une victoire de l’OTAN en Ukraine est jugée nécessaire mais impossible

“Le plus grand risque et le plus grand coût pour l’OTAN aujourd’hui est le risque d’une victoire russe en Ukraine. Nous ne pouvons pas le permettre”, a déclaré le secrétaire général Stoltenberg lors de l’anniversaire de l’OTAN à Washington. “L’issue de cette guerre déterminera la sécurité mondiale pour les décennies à venir” .

Une telle issue en Ukraine – contre la Russie – aurait donc été considérée par certains à Washington comme peut-être suffisante pour ramener à la raison tout État rebelle au commerce avec le dollar, et pour réinstaurer la primauté de l’Occident dans le monde.

Pendant longtemps, être un protectorat américain était tolérable, voire avantageux. Ce n’est plus le cas : l’Amérique ne fait plus peur. Les tabous tombent. La mutinerie contre l’Occident postmoderne est mondiale. Et il est clair pour la majorité mondiale que la Russie ne peut être vaincue militairement. C’est l’OTAN qui est en train d’être vaincue.

Biden ne sera probablement plus là pour très longtemps. Tout le monde peut s’en rendre compte.

Certains dirigeants de l’UE – ceux qui perdent dangereusement leur soutien politique dans leur pays, à mesure que leurs cordons sanitaires contre la gauche et la droite se fracturent – peuvent également considérer la guerre comme la porte de sortie d’une UE qui s’approche d’un naufrage fiscal insoluble.

La guerre, à l’inverse, permet d’enfreindre toutes les règles fiscales et constitutionnelles. Les dirigeants politiques se transforment soudain en commandants en chef.

L’envoi de troupes et l’offre d’avions de chasse (et de missiles à plus longue portée) pourraient être interprétés comme une volonté délibérée de déclencher une grande guerre européenne. Le fait que les États-Unis pensent apparemment à utiliser des bases de F-16 en Roumanie pourrait être considéré comme le moyen de provoquer une guerre en Europe et de sauver diverses fortunes politiques atlantistes en perdition.

En revanche, il est clairement établi que les Européens (88 %) déclarent que “les pays membres de l’OTAN [devraient] faire pression en faveur d’un règlement négocié en Ukraine” . Seule une infime minorité des personnes interrogées estime que l’Occident devrait donner la priorité à des objectifs tels que “l’affaiblissement de la Russie” ou “le rétablissement des frontières de l’Ukraine d’avant 2022” .

Au contraire, le public européen est majoritairement favorable à des objectifs tels que “éviter l’escalade” et “éviter une guerre directe entre des puissances dotées d’armes nucléaires” .

Ce qui est plus probable, apparemment, c’est que le sentiment anti-guerre refoulé en Europe éclate – peut-être même qu’il conduise finalement au rejet de l’OTAN dans son intégralité. Trump pourrait alors se retrouver à enfoncer une porte ouverte avec sa position sur l’OTAN.

