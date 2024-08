À nouveau sur la pandémie du COVID: La plus grande étude du genre révèle que la surmortalité s’explique par la mauvaise réponse de la santé publique

Titre original: La plus grande étude du genre révèle que la surmortalité pendant la pandémie est due à une réponse de santé publique, et non à un virus

Une étude publiée aujourd’hui sur la surmortalité dans 125 pays pendant la pandémie de COVID-19 a révélé que les principales causes de décès dans le monde découlaient de la réponse inadéquate des établissements de santé publique, y compris les mandats et les confinements qui ont causé un stress grave, les interventions médicales néfastes et aussi par les vaccins contre la COVID-19.

« Nous concluons que rien de spécial ne se serait produit en termes de mortalité si une pandémie n’avait pas été déclarée et si la déclaration n’avait pas été suivie d’effet », ont écrit les auteurs de l’étude.

Des chercheurs de l’organisme canadien à but non lucratif Correlation Research in the Public Interest et de l’Université du Québec à Trois-Rivières ont analysé les données sur la surmortalité toutes causes confondues avant et pendant la pandémie de COVID-19, en commençant par la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) du 11 mars 2020 et en se terminant le 5 mai 2023, lorsque l’OMS a déclaré la pandémie terminée.

Les résultats, présentés dans une analyse détaillée de 521 pages, établissent les taux de mortalité de base toutes causes confondues dans 125 pays et les utilisent pour déterminer les variations de la surmortalité pendant la pandémie.

Les chercheurs ont également utilisé les taux de référence pour étudier comment les variations individuelles des taux de surmortalité étaient corrélées à différentes interventions liées à la pandémie, y compris la vaccination et les campagnes de rappel.

Tous les résultats n’étaient pas les mêmes, pays par pays. Par exemple, dans certains pays, les pics de mortalité se sont produits avant le déploiement des vaccins, tandis que dans d’autres endroits, les pics de mortalité ont suivi de près les campagnes de vaccination ou de rappel.

À certains endroits, les taux de surmortalité sont revenus à leur niveau de référence ou près de celui de référence en 2022, tandis que dans d’autres, les taux ont persisté jusqu’en 2023. Denis Rancourt, Ph.D., auteur principal de l’étude, a déclaré à The Defender que les disparités résultent de la nature complexe des mesures de lutte contre la pandémie – et des données – dans différents domaines.

Une fois que l’équipe de Rancourt a été en mesure d’établir les données de référence et de surmortalité pour chaque lieu, elle a regroupé et examiné les données à travers différents filtres pour les interpréter, et a tiré plusieurs conclusions.

Données : «Incompatibles avec une maladie respiratoire virale pandémique en tant que principale cause de décès»

Les chercheurs ont établi qu’il y avait une surmortalité importante dans le monde entre le 11 mars 2020 et le 5 mai 2023.

La surmortalité globale au cours des trois années dans les 93 pays pour lesquels des données suffisantes permettent de faire une estimation est d’environ 0,392 % de la population de 2021, soit environ 30,9 millions de décès excédentaires toutes causes confondues.

L’explication conventionnelle de la surmortalité pendant la pandémie de COVID-19, a déclaré Rancourt, est que le virus SRAS-CoV-2 a causé pratiquement tous les décès – et il y aurait eu encore plus de décès s’il n’y avait pas eu de vaccin.

Les auteurs ont écrit que les variations des taux de mortalité toutes causes confondues excédentaires dans l’espace et le temps « nous permettent de conclure que la surmortalité toutes causes confondues de la période Covid (2020-2023) dans le monde est incompatible avec une maladie respiratoire virale pandémique comme principale cause de décès ».

Ils ont déclaré que la théorie selon laquelle le virus est à l’origine des décès est étayée par des campagnes de dépistage de masse qui devraient être abandonnées.

«L’idée que les vaccins ont sauvé des vies est ridicule»

Rancourt et son équipe ont cité plusieurs facteurs qui, selon eux, réfutent la théorie selon laquelle le virus a provoqué un pic de mortalité toutes causes confondues.

Par exemple, ils ont écrit que la surmortalité a augmenté presque simultanément sur plusieurs continents lorsqu’une pandémie a été déclarée, alors qu’il n’y a pas eu de poussées comparables dans les zones qui n’avaient pas encore déclaré une pandémie.

Cela suggère que les interventions pandémiques telles que les confinements, qui ont été mis en œuvre de manière synchrone dans de nombreux pays, sont probablement à l’origine de ces augmentations.

Les chercheurs ont également souligné la variation significative des taux de mortalité pendant la pandémie à toutes les périodes, même entre différentes juridictions politiques directement adjacentes les unes aux autres. Si le virus était à l’origine des décès, il s’ensuivrait que le taux de létalité par infection serait le même, ou du moins similaire au-delà des frontières politiques.

Les chercheurs ont également constaté une grande variabilité des taux de mortalité au sein des pays au fil du temps, ce qui ne serait pas non plus un résultat attendu si ces décès étaient causés par un agent pathogène.

Rancourt a déclaré qu’ils avaient trouvé « l’idée que le vaccin a sauvé des vies est ridicule », et basé sur une modélisation défectueuse, comme lui et ses collègues l’ont également montré dans un article précédent.

Là encore, ils n’ont trouvé aucune tendance systématique ou statistiquement significative montrant que les campagnes de vaccination de 2020 et 2021 ont réduit la mortalité toutes causes confondues.

Au lieu de cela, ils ont constaté que dans de nombreux endroits, il n’y avait pas de surmortalité jusqu’à ce que les vaccins soient déployés, et la plupart des pays ont montré des associations temporelles entre le déploiement des vaccins et l’augmentation de la mortalité toutes causes confondues.

Les interventions médicales – y compris le refus de traitement – ont causé des décès prématurés

Rancourt a déclaré que la surmortalité identifiée par son équipe est fortement associée à la combinaison de deux facteurs majeurs : la proportion de personnes âgées dans la population d’un pays et le nombre de personnes vivant dans la pauvreté. Ces deux facteurs ont accru la vulnérabilité des gens aux « changements sociétaux structurels soudains et profonds » et aux « agressions médicales ».

Bien que la cause proximale du décès puisse être classée sur les certificats de décès comme une affection respiratoire ou une infection, les chercheurs ont noté que les véritables causes principales de décès sont en fait le stress biologique, les interventions médicales non vaccinales contre la COVID-19 et les déploiements de la vaccination contre la COVID-19.

L’étude donne un aperçu des mécanismes plausibles de cette hypothèse, y compris des recherches montrant que certaines personnes ont subi un stress biologique sévère à cause de mesures telles que les mandats et les confinements.

« Si vous changez structurellement la société en empêchant les gens de bouger, de respirer, de travailler, d’avoir leur vie, de devoir rester à la maison, enfermez-les. Si vous faites tous ces changements incroyablement énormes, des changements structurels dans la société, cela va induire un stress biologique », a déclaré Rancourt à The Defender.

« Il existe des preuves scientifiques très convaincantes que le stress biologique est un tueur massif », a-t-il ajouté.

M. Rancourt a également souligné que le stress des confinements a affecté les pauvres très différemment des personnes qui pouvaient facilement travailler à domicile, se faire livrer de la nourriture et vivre relativement confortablement.

Les auteurs ont également souligné de nombreuses preuves montrant que les interventions médicales – y compris le refus de traitement – ont causé des décès prématurés.

Ces interventions comprenaient, sans s’y limiter, le refus d’administrer des antibiotiques et de l’ivermectine contre la pneumonie bactérienne, l’utilisation systématique de ventilateurs mécaniques, des protocoles de traitement expérimentaux, de nouveaux médicaments palliatifs et des surdoses, l’isolement des personnes vulnérables et l’encouragement au suicide volontaire ou involontaire.

Le pic de COVID-19 de mars-avril 2020 qu’ils ont identifié dans plusieurs pays est difficile à expliquer sans de telles interventions médicales, ont-ils écrit.

17 millions de décès excédentaires liés aux vaccins COVID

Enfin, les chercheurs ont prévu que 17 millions de décès excédentaires qu’ils ont identifiés étaient associés aux vaccins COVID-19, confirmant les résultats de leurs recherches précédentes sur un échantillon plus restreint de pays.

Ces estimations liées aux vaccins étaient basées sur des analyses des endroits qui ont connu des pics importants immédiatement après les campagnes de vaccination ou de rappel, ainsi que sur l’examen du nombre de doses de vaccin et de leur relation avec les décès au fil du temps.

Trente pour cent des pays qu’ils ont analysés n’ont pas connu de surmortalité jusqu’au déploiement des vaccins ou aux campagnes de rappel. Et il y avait des corrélations significatives entre le déploiement du vaccin contre la COVID-19 et les pics ou l’augmentation de la surmortalité toutes causes confondues. Quatre-vingt-dix-sept pour cent des pays ont montré un pic fin 2021 ou début 2022 de la surmortalité toutes causes confondues temporellement associée au déploiement des rappels.

Il est très peu probable, ont écrit les chercheurs, que les associations vaccin-mortalité soient une coïncidence.

Rancourt a remarqué que les personnes critiques de cette idée soulignent le fait qu’à certains endroits, il y a parfois des campagnes ou des campagnes de rappel qui ne sont pas associées à des pics de surmortalité.

Cependant, il a déclaré que les campagnes de vaccination ne conduisaient pas toujours à de tels pics, car la vaccination n’était pas liée à la mort de la même manière dans toutes les situations. Des facteurs de vulnérabilité tels que l’âge des personnes vaccinées, la santé de la population et d’autres facteurs sociologiques liés aux facteurs de stress sur le système immunitaire modifient la façon dont ils sont affectés par la toxicité des vaccins ou les effets des vaccins sur le système immunitaire.

Sur la base de leur analyse et de leurs interprétations, ils ont conclu :

« Nous sommes obligés de dire que l’établissement de santé publique et

ses agents ont fondamentalement causé toute la surmortalité pendant la période Covid. »

Brenda Baletti, Ph.D., est journaliste principale pour The Defender. Elle a écrit et enseigné sur le capitalisme et la politique pendant 10 ans dans le programme d’écriture de l’Université Duke. Elle est titulaire d’un doctorat en géographie humaine de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et d’une maîtrise de l’Université du Texas à Austin.

