L’instabilité mondiale et l’accaparement des ressources par les grandes puissances dont la Chine

Par Brandon Smith − Le 15 juillet 2024 − Source Alt-Market

Au cours des trois dernières années, la Chine a accéléré les accords d’exportation et les opérations industrielles en Afrique, devenant le plus grand partenaire commercial bilatéral du continent. Compte tenu de l’absence totale de développement et de PIB en Afrique, l’empressement asiatique à cimenter les liens économiques peut sembler étrange. Cependant, je dirais que la Chine s’adapte à des événements qui n’ont pas encore eu lieu.

Je fais référence à un changement mondial majeur qui s’éloigne des marchés interdépendants (c’est-à-dire le globalisme traditionnel) pour entrer dans une période chaotique de “protectionnisme” commercial. Je parle de la fin du modèle actuel dans lequel les pays exportateurs fournissent des biens à l’Occident en échange de déficits commerciaux avantageux et d’un accès aux dollars. Ce sera l’ère de ce que j’appelle le “grand accaparement des ressources”.

Je pense que la Chine se positionne pour cette ère, peut-être par désespoir en raison du déclin économique désastreux qu’elle tente actuellement de cacher au reste du monde, ou peut-être que le PCC a reçu un avertissement de la part des intérêts globalistes (le gouvernement chinois a été extrêmement favorable à la poussée de la monnaie numérique mondiale du FMI, et il est logique que les globalistes leur donnent en échange des informations vitales sur les catastrophes à venir).

Pourquoi l’Afrique ? En raison de l’absence de développement moderne, l’Afrique est une vaste masse terrestre qui regorge de ressources naturelles inexploitées. La Chine importe d’Afrique des milliards de matières premières, y compris des métaux vitaux, et tente de mettre en place des infrastructures pour accroître l’extraction de ces produits. Si vous connaissez la situation intérieure pourrie de la Chine, vous comprenez ce qui se passe ici : la Chine a vidé son propre pays de sa substance et doit s’étendre à d’autres régions pour survivre.

Certes, l’Afrique n’est pas le seul endroit où les Chinois installent discrètement leur campement. Des accords diplomatiques avec la Russie leur ont permis d’accéder à des terres agricoles dans le nord du pays, et les Chinois ont même acheté des terres agricoles aux États-Unis (près de 400 000 acres selon des rapports officiels). Aux États-Unis, quiconque remet en question cette tendance est immédiatement accusé de “théorie du complot”, ce qui, à mon avis, en dit long sur ce qui se passe réellement.

Oui, d’autres pays que la Chine achètent des terres agricoles aux États-Unis (plus de 43 millions d’acres de terres agricoles pour être précis), et franchement, personne dans les médias officiels n’en parle. Les achats chinois font la une des journaux parce que les nations communistes qui achètent des terres riches en ressources aux États-Unis rendent les Américains nerveux, mais le problème global est ignoré. Les propriétés foncières étrangères aux États-Unis éclipsent celles récemment achetées par Bill Gates, et personne n’aborde la question.

Un changement se produit à l’échelle mondiale ; il s’agit d’une course silencieuse pour s’approprier le plus grand nombre possible de ressources brutes. Ceux qui le savent accumulent les actifs fonciers, miniers, énergétiques et les sources d’eau douce et tournent autour des pays sous-développés comme des piranhas affamés.

Certains prétendront que le grand accaparement des ressources est lié au changement climatique et au fait que les gouvernements se préparent à faire face à une catastrophe météorologique imminente. C’est faux. Si c’était le cas, la Chine ne convoiterait pas l’Afrique, un continent qui serait dévasté si les prévisions de réchauffement climatique se réalisaient (ce qui n’est pas le cas). Je pense plutôt que le changement est lié à une guerre imminente, à la fois économique et cinétique.

La guerre mondiale sera le catalyseur d’un protectionnisme commercial massif et d’une perturbation des chaînes d’approvisionnement existantes. Les sanctions économiques et les embargos commerciaux réduiront à néant les exportations entre l’Est et l’Ouest. Et, malheureusement, ce sont les nations occidentales, avec leurs marchés de papier, qui en pâtiront le plus. Nos économies sont essentiellement abstraites, ancrées dans des monnaies aux valeurs abstraites, des actions aux valeurs abstraites et des instruments de dette aux valeurs abstraites. Tout cela s’effondre lorsque les nations commencent à désirer des ressources physiques plutôt que les fausses promesses de la spéculation boursière.

En d’autres termes, ce que nous avons aux États-Unis en termes de matières premières sera TOUT ce que nous aurons pendant de nombreuses années à venir si la grande crise des ressources se concrétise. Il ne sera peut-être pas possible d’acheter à d’autres pays, tout simplement parce que nous serons en conflit avec eux ou parce que nous n’aurons rien de ce qu’ils veulent. En d’autres termes, l’Amérique devra recommencer à produire à un niveau supérieur à celui des années 1960 et du début des années 1970.

Bien sûr, cette période sera courte, elle durera peut-être une dizaine d’années. En fin de compte, les globalistes essaieront d’utiliser la division mondiale et la crise qui s’ensuivra comme vecteur d’une centralisation totale. Ils diront “voilà pourquoi les États-nations sont une mauvaise idée”. Ils soutiendront qu’un système de monnaie numérique unique et une gouvernance économique mondiale sont la seule solution. Au cours de ce débat, le citoyen moyen sera confronté à un environnement de consommation bien différent de celui auquel il est habitué – un environnement de pénurie plutôt que d’abondance.

Les globalistes feront des promesses d’abondance qu’ils n’ont pas l’intention de tenir alors que les populations occidentales s’efforceront de revenir à une production domestique.

Par extension, il serait bon d’investir dans les matières premières vitales utilisées pour la production et la protection des richesses. Regardez ce que certaines entités étrangères, banques centrales et entreprises globalistes achètent en ce moment et demandez-vous “pourquoi ?”. Regardez les guerres mondiales passées et les types de ressources qui étaient en pénurie ; il y a un moyen de se protéger financièrement même au milieu d’une calamité internationale. Il suffit de connaître un peu l’histoire et d’accepter le fait que le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui n’est pas plus sûr qu’il ne l’était à l’époque des conflits internationaux et du rationnement gouvernemental.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone. L’instabilité mondiale et la montée en puissance du “grand accaparement des ressources” | Le Saker Francophone