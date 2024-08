LA CAROTTE OU LE BÂTON?

On a matraqué les jeunes et on les a réduits au silence… encore ! Sur le campus de l’université, on a osé démolir un mouvement pour sauver l’humanité! NON À LA GUERRE! Est-ce un crime de sauver le monde, d’empêcher un génocide?

L’UNIVERSITÉ: Établissement PUBLIC d’enseignement, pour les jeunes !?! Rien ne change, dans le fond. On envoie la police. Et tout rentre dans l’ordre!? Qui a gagné? L’argent! Et le marchand d’armes.

Matraquer des non-violents, des anti-guerres. Bravo! On avance, comme peuple? L’université, c’est une manufacture de robots? On apprend quoi? Certainement pas la démocratie! C’est le contraire! Réduire l’humain, culpabiliser l’individu; mais le peuple résiste aux mensonges. La souplesse de l’humain va triomphée. Il le faut! Le grand mouvement d’ensemble est logique, c’est comme une vague. Comme avec Gandhi. Une vague de raisonnement purement humaine qui dit NON à l’holocauste. La guerre, c’est ici! Car l’argent est ici. L’élection américaine est ici.

Propriété Privé: Ne touchez pas! Ne traversez pas la clôture! Restez dans le rang, dans l’enclot. On va allez loin, comme peuple quand quelqu’un d’autre pense pour nous!?

Tout le monde pense pour nous; la télé, la radio, l’internet, Elon Musk, Legault, Trudeau…

Souvenez-vous du Vietnam, de l’Afghanistan. Tout est possible, quand on a l’appuie de la jeunesse… mondial ! Ne comptez pas sur les vieux en chaises berçantes.

John Mallette

Le Poète Prolétaire