La doctrine nucléaire américaine en prévision de la Troisième Guerre mondiale

Note liminaire

Cet article incisif de William Arkin résume les éléments clés de la doctrine nucléaire américaine, formulée à la fois avant et immédiatement après le 11 septembre 2001.

L’article a été initialement publié par le Los Angeles Times le 10 mars 2002, quelques mois avant la publication officielle de la tristement célèbre Nuclear Posture Review (NPR) de 2001.

La doctrine de la destruction mutuelle assurée (MAD) de l’époque de la guerre froide a été abandonnée pour une durée indéterminée.

Le NPR 2001 confirme la position de la politique étrangère américaine :

l’utilisation préventive d’armes nucléaires comme moyen d’« autodéfense » contre les États nucléaires et non nucléaires. Des armes nucléaires sont également prévues pour être utilisées sur le théâtre de guerre conventionnel.

Doctrine nucléaire de l’après-guerre froide. NPR 2001 (rédigé il y a 23 ans) prépare le terrain

Ne nous faisons pas d’illusions.

Aujourd’hui, la guerre nucléaire est sur la planche à dessin du Pentagone.

Le NPR de 2001 (document complet) publié (officiellement) en juillet 2002 est de la plus haute importance. Il détermine la doctrine nucléaire de l’Amérique. Elle a une incidence directe sur notre compréhension de la guerre en Ukraine et du danger d’un scénario de troisième guerre mondiale. Pour plus de détails, voir aussi NPR 2001 (extraits de FAS).

La géopolitique de la doctrine nucléaire américaine (NPR 2001) est esquissée : la Russie et « l’Axe du Mal », la Chine et le statut de Taïwan, Israël, l’Iran et le Moyen-Orient, la Corée du Nord.

Les modalités consistent à intégrer une nouvelle catégorie d’armes nucléaires (prétendument sans danger pour la population civile environnante) dans l’arsenal de guerre conventionnel.

Minimiser les dommages collatéraux tout en « faisant exploser la planète »

Voici quelques-uns des points saillants décrits dans l’article de William Arkin, dont la plupart sont en cours de mise en œuvre :

« … l’utilisation d’armes nucléaires contre au moins sept pays… citant non seulement la Russie et « l’axe du mal » – l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord – mais aussi la Chine, la Libye et la Syrie.

« Des armes nucléaires pourraient être nécessaires dans une future crise israélo-arabe. »

pourraient être nécessaires dans « … l’utilisation d’armes nucléaires pour riposter à des attaques chimiques ou biologiques »

« La NPR cite une confrontation militaire sur le statut de Taïwan comme l’un des scénarios qui pourraient conduire Washington à utiliser des armes nucléaires. »

La NPR cite une comme l’un des scénarios « La stratégie nucléaire … vu à travers le prisme du 11 septembre. la foi dans la dissuasion à l’ancienne a disparu »

la foi dans la dissuasion à l’ancienne a disparu » « développer des choses telles que des briseurs de bunker nucléaires et des « ogives chirurgicales qui réduisent les dommages collatéraux »,

développer des choses telles que « La cyberguerre et d’autres capacités militaires non nucléaires seraient intégrées dans les forces de frappe nucléaire »

« L’intégration de « nouvelles capacités stratégiques non nucléaires » dans les plans de guerre nucléaire.

« élargir l’étendue et la flexibilité des capacités nucléaires américaines.

élargir l’étendue et la flexibilité des capacités nucléaires américaines. « Ce qui a évolué depuis les attentats terroristes de l’année dernière [le 11 septembre 2001], c’est une doctrine de planification intégrée et considérablement élargie pour les guerres nucléaires. »

—Michel Chossudovsky, 4 août 2024

Un plan secret décrit l’impensable

Par William Arkin, Los Angeles Times, 10 mars 2002

L’administration Bush, dans le cadre d’un examen secret de sa politique achevé au début de l’année, a ordonné au Pentagone d’élaborer des plans d’urgence pour l’utilisation d’armes nucléaires contre au moins sept pays, nommant non seulement la Russie et « l’axe du mal » – l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord – mais aussi la Chine, la Libye et la Syrie.

En outre, le département de la Défense des États-Unis a reçu l’ordre de se préparer à la possibilité que des armes nucléaires soient nécessaires dans une future crise israélo-arabe. Et il s’agit d’élaborer des plans d’utilisation d’armes nucléaires pour riposter à des attaques chimiques ou biologiques, ainsi qu’à des « développements militaires surprenants » de nature non spécifiée.

Ces directives et une foule d’autres, y compris des appels à développer des mini-bombes nucléaires anti-bunker et des armes nucléaires qui réduisent les dommages collatéraux, sont contenues dans un document encore classifié appelé Nuclear Posture Review (NPR), qui a été remis au Congrès le 8 janvier.

Comme tous les documents de ce type depuis l’aube de l’ère atomique il y a plus d’un demi-siècle, ce NPR offre un aperçu effrayant du monde des planificateurs de guerre nucléaire : avec un génie étrangelovien, ils couvrent toutes les circonstances imaginables dans lesquelles un président pourrait souhaiter utiliser des armes nucléaires – planifiant dans les moindres détails une guerre qu’ils espèrent ne jamais mener.

Dans ce domaine top secret, il y a toujours eu une incohérence entre les objectifs diplomatiques de l’Amérique de réduire les arsenaux nucléaires et d’empêcher la prolifération des armes de destruction massive, d’une part, et l’impératif militaire de se préparer à l’impensable, d’autre part.

Néanmoins, le plan de l’administration Bush renverse une tendance vieille de près de deux décennies qui consiste à reléguer les armes nucléaires à la catégorie des armes de dernier recours. Il redéfinit également les exigences nucléaires dans l’après-septembre. 11 termes.

De ces manières et d’autres, le document encore secret offre un aperçu de l’évolution des opinions des stratèges nucléaires au sein du département de la Défense du secrétaire Donald H. Rumsfeld.

Tout en réduisant la menace de la Russie et en soulignant publiquement leur engagement à réduire le nombre d’armes nucléaires à longue portée, les stratèges du ministère de la Défense promeuvent des capacités nucléaires tactiques et dites « adaptatives » pour faire face aux éventualités où de grands arsenaux nucléaires ne sont pas exigés.

Ils recherchent une foule de nouvelles armes et de nouveaux systèmes de soutien, y compris des capacités militaires conventionnelles et de cyberguerre intégrées à la guerre nucléaire. Le produit final est un modèle post-afghan désormais familier, auquel s’ajoute une capacité nucléaire. Il combine des armes de précision, des frappes à longue portée et des opérations spéciales et secrètes.

Mais l’appel de NPR au développement de nouvelles armes nucléaires qui réduisent les « dommages collatéraux » ignore de manière myope les implications politiques, morales et militaires – à court et à long terme – du franchissement du seuil nucléaire.

Dans quelles circonstances les armes nucléaires pourraient-elles être utilisées dans le cadre de la nouvelle posture ? La NPR dit qu’ils « pourraient être utilisés contre des cibles capables de résister à une attaque non nucléaire », ou en représailles à l’utilisation d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ou « en cas de développements militaires surprenants ».

La planification des capacités de frappe nucléaire, dit-il, implique la reconnaissance des éventualités « immédiates, potentielles ou inattendues». Montrez-moi pourquoi. «Tous ont une hostilité de longue date envers les États-Unis et leurs partenaires en matière de sécurité. Tous parrainent ou abritent des terroristes, et ont des programmes actifs d’armes de destruction massive et de missiles.

La Chine, en raison de ses forces nucléaires et de ses « objectifs stratégiques en développement », est répertoriée comme « un pays qui pourrait être impliqué dans une éventualité immédiate ou potentielle ». Plus précisément, la NPR cite une confrontation militaire sur le statut de Taïwan comme l’un des scénarios qui pourraient conduire Washington à utiliser des armes nucléaires.

D’autres scénarios de conflit nucléaire sont une attaque nord-coréenne contre la Corée du Sud et une attaque irakienne contre Israël ou ses voisins.

La deuxième information importante que NPR offre sur la pensée du Pentagone sur la politique nucléaire est à quel point les planificateurs stratégiques de l’administration Bush ont été ébranlés par les attaques terroristes de septembre dernier contre le World Trade Center et le Pentagone. Bien que le Congrès ait ordonné à la nouvelle administration de « mener un examen complet des forces nucléaires américaines » avant les événements du 11 septembre, l’étude finale est frappante par sa réaction résolue à ces tragédies.

Jusqu’à présent, la stratégie nucléaire avait tendance à exister en dehors des défis ordinaires de la politique étrangère et des affaires militaires. Les armes nucléaires n’étaient pas seulement l’option de dernier recours, elles étaient l’option réservée aux moments où la survie nationale était en jeu – une confrontation apocalyptique avec l’Union soviétique, par exemple.

Aujourd’hui, la stratégie nucléaire semble être considérée à travers le prisme du 11 septembre. D’une part, la foi de l’administration Bush dans la dissuasion à l’ancienne a disparu. Il n’est plus nécessaire d’être une superpuissance pour représenter une grave menace pour les Américains.

« Les terroristes qui nous ont frappés le 11 septembre n’ont clairement pas été dissuadés par l’énorme arsenal nucléaire américain », a déclaré Rumsfeld à un auditoire de l’Université de la Défense nationale à la fin du mois de janvier.

De même, le sous-secrétaire d’État américain John R. Bolton a déclaré dans une récente interview : « Nous ferions tout ce qui est nécessaire pour défendre la population civile innocente de l’Amérique… L’idée que les bonnes théories de la dissuasion jouent contre tout le monde… vient d’être réfutée par le 11 septembre.

De plus, tout en insistant sur le fait qu’ils ne passeraient au nucléaire que si les autres options semblaient inadéquates, les responsables recherchent des armes nucléaires qui pourraient jouer un rôle dans le genre de défis auxquels les États-Unis sont confrontés avec Al-Qaïda.

En conséquence, la NPR appelle à mettre l’accent sur le développement d’éléments tels que des anti-bunkers nucléaires et des « ogives chirurgicales qui réduisent les dommages collatéraux », ainsi que des armes qui pourraient être utilisées contre des cibles plus petites et plus circonscrites – « des modifications possibles aux armes existantes pour fournir une flexibilité de rendement supplémentaire », dans le langage riche en jargon de l’examen.

Il propose également de former les opérateurs des forces spéciales américaines à jouer les mêmes rôles de collecte de renseignements et de ciblage pour les armes nucléaires qu’ils jouent actuellement pour les frappes d’armes conventionnelles en Afghanistan. Et la cyberguerre et d’autres capacités militaires non nucléaires seraient intégrées dans les forces de frappe nucléaire pour les rendre plus globales.

En ce qui concerne la Russie, qui était autrefois la principale raison d’avoir une stratégie nucléaire américaine, l’examen indique que si les programmes nucléaires de Moscou restent préoccupants, les « sources idéologiques de conflit » ont été éliminées, ce qui rend une éventualité nucléaire impliquant la Russie « plausible » mais « non attendue ».

« Dans le cas où les relations entre les États-Unis et la Russie se détérioreraient de manière significative à l’avenir », indique l’examen, « les États-Unis pourraient avoir besoin de réviser leurs niveaux de force nucléaire et leur posture ».

Lorsque l’achèvement de la NPR a été annoncé publiquement en janvier [2002], les informateurs du Pentagone ont détourné les questions sur la plupart des détails, affirmant que l’information était classifiée. Les responsables ont souligné que, conformément à une promesse de campagne de Bush, le plan prévoyait de réduire les 6 000 armes nucléaires à longue portée actuelles à un tiers de ce nombre au cours de la prochaine décennie. Rumsfeld, qui a approuvé l’examen à la fin de l’année dernière, a déclaré que l’administration cherchait « une nouvelle approche de la dissuasion stratégique », pour inclure des défenses antimissiles et des améliorations des capacités non nucléaires.

De plus, la Russie ne serait plus officiellement définie comme « un ennemi ».

Au-delà de cela, presque aucun détail n’a été révélé.

Le texte classifié, cependant, est traversé d’une vision du monde transformée par le 11 septembre. La NPR invente l’expression « nouvelle triade », qu’elle décrit comme comprenant la « jambe de frappe offensive » (nos forces nucléaires et conventionnelles) plus les « défenses actives et passives » (nos systèmes antimissiles et autres défenses) et « une infrastructure de défense réactive » (notre capacité à développer et à produire des armes nucléaires et à reprendre les essais nucléaires). Auparavant, la « triade » nucléaire était constituée des bombardiers, des missiles terrestres à longue portée et des missiles lancés par sous-marin qui formaient les trois jambes de l’arsenal stratégique américain.

The review emphasizes the integration of “new nonnuclear strategic capabilities” into nuclear-war plans. “New capabilities must be developed to defeat emerging threats such as hard and deeply-buried targets (HDBT), to find and attack mobile and re-locatable targets, to defeat chemical and biological agents, and to improve accuracy and limit collateral damage,” the review says.

It calls for “a new strike system” using four converted Trident submarines, an unmanned combat air vehicle and a new air-launched cruise missile as potential new weapons.

Beyond new nuclear weapons, the review proposes establishing what it calls an “agent defeat” program, which defense officials say includes a “boutique” approach to finding new ways of destroying deadly chemical or biological warfare agents, as well as penetrating enemy facilities that are otherwise difficult to attack. This includes, according to the document, “thermal, chemical or radiological neutralization of chemical/biological materials in production or storage facilities.”

Les responsables de l’administration Bush soulignent que le développement et l’intégration de capacités non nucléaires dans la force nucléaire sont ce qui permet de réduire les armements traditionnels à longue portée. Mais le plan établi dans l’examen élargirait l’étendue et la flexibilité des capacités nucléaires américaines.

En plus des nouveaux systèmes d’armes, l’examen appelle à l’incorporation de la « capacité nucléaire » dans de nombreux systèmes conventionnelsactuellement en cours de développement. Un missile de croisière conventionnel à longue portée en préparation pour l’armée de l’air américaine « devrait être modifié pour transporter des ogives nucléaires si nécessaire ». De même, le F-35 Joint Strike Fighter devrait être modifié pour transporter des armes nucléaires « à un prix abordable ».

L’examen prévoit que la recherche commencera le mois prochain sur l’installation d’une ogive nucléaire existante dans une nouvelle munition « pénétrant dans la terre » de 5 000 livres.

Compte tenu des progrès de l’électronique et des technologies de l’information au cours de la dernière décennie, il n’est pas surprenant que le NPR mette également l’accent sur l’amélioration des satellites et du renseignement, des communications et des systèmes de prise de décision à large bande passante plus robustes.

La directive visant à améliorer les capacités des États-Unis dans le domaine des « opérations d’information » ou cyberguerre est particulièrement remarquable.

La communauté du renseignement « manque de données adéquates sur la plupart des réseaux informatiques locaux de l’adversaire et d’autres systèmes de commande et de contrôle », observe l’examen. Il appelle à des améliorations dans la capacité à « exploiter » les réseaux informatiques ennemis, et à l’intégration de la cyberguerre dans la base de données globale de la guerre nucléaire « pour permettre un ciblage, un armement et une évaluation du combat plus efficaces essentiels à la Nouvelle Triade ».

Au cours des derniers mois, lorsque les responsables de l’administration Bush ont parlé des implications du 11 septembre pour la politique militaire à long terme, ils se sont souvent concentrés sur la « défense du territoire » et la nécessité d’un bouclier antimissile. En vérité, ce qui a évolué depuis les attaques terroristes de l’année dernière, c’est une doctrine de planification intégrée et considérablement élargie pour les guerres nucléaires.

[Nos remerciements à William Arkin et au Los Angeles Times. Droits d’auteur Los Angeles Times].

