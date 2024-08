Par Robert Bibeau.

La clique des ploutocrates états-uniens rameutée autour du fanion Démocrate n'a rien trouvé de mieux que de plagier le slogan « MAGA » des Républicains. Cette fumisterie assurerait, selon les médias à la solde, la victoire de l'Âne sur l'Éléphant. L'élection présidentielle américaine serait-elle déjà pliée ?



On nous permettra d'en douter. Le ticket Trump-Vance a-t-il déjà perdu la 47e mascarade électorale américaine aux mains de Kamala Harris ? « En la personne de la Vice-Présidente Kamala Harris, les Démocrates combinent une personnalité connue nationalement et internationalement, qui du fait de ses fonctions inspirait la confiance quand à savoir exercer le poste tant convoité et qui par dessus tout était jeune (au regard des candidats en lice), issue des minorités et de sexe féminin ! En d'autres mots, un combo idéal de critères pour s'assurer le soutien de la 5ème colonne. » Selon nous, il est trop tôt pour le dire. Le « combo » démocrate ne suffira pas à combler l'appétit de la populace américaine affamée et désespérée

À l’évidence, l’oligarchie américaine gagnera cette mascarade électorale…que ce soit sa faction « Démocrate » ou sa faction « Républicaine« , chacune usant des mêmes stratagèmes, des mêmes fourberies, des mêmes tricheries et des mêmes trucs et manigances électorales…Les Républicains ont appris de leurs frères, amis et adversaires lors de la 46e édition des élections. De ce point de vue, chaque faction démarre sur un pied d’égalité.

Pour résoudre, avant novembre prochain, l’énigme de cette 47e mascarade électorale américaine vous devez comparer les points essentiels des programmes des deux factions en guerre fratricide. Ainsi, le duo Trump-Vance propose de réindustrialiser l’Amérique et de soutenir l’Industrie militaire, automobile, pharmaceutique et pétrolière, de défendre le dollar en perdition, d’abandonner la catastrophique guerre d’Ukraine aux mains des vassaux européens, avec mission de diminuer la pression sur la Russie, et même, si possible, de neutraliser cette puissance nucléaire récalcitrante, afin de concentrer les efforts de guerre occidentaux (OTAN) en direction de la Chine et du Pacifique, la véritable candidate à l’hégémonie capitaliste mondialisée.

La faction des ploutocrates démocrates n'a qu'un choix, récupérer et plagier le programme impérial Républicain, à défaut de quoi ils devront regarder passer la parade militaire du soldat Donald, comme l'explique le pamphlétaire Edward Curtin. Ainsi va la démocratie aux États-Unis.

Par Edward Curtin.

« Au diable la vérité ! Comme le prouve l’histoire du monde, la vérité n’a aucune incidence sur quoi que ce soit. C’est hors de propos et sans importance, comme le disent les avocats. Le mensonge d’une chimère est ce qui donne la vie à tous les fous mal engendrés d’entre nous, ivres ou sobres.

Les électeurs aux États-Unis vivent dans l’imagination et le feront probablement toujours. Peu importe à quel point il est évident que les États-Unis sont une oligarchie et non une démocratie, les rêves ardents d’un nouveau visage à la Maison Blanche leur montent à la tête tous les quatre ans. Elle ne peut s’expliquer que par une combinaison d’ignorance intellectuelle, d’acceptation de la propagande et d’adoption d’illusions.

Une analogie s’impose. Dans la petite ville et les environs où je vis, il y a environ 10 magasins de cannabis où l’on distribue des chimères. Comme le chantait The Platters il y a longtemps, « quand votre cœur est en feu, vous devez réaliser que la fumée pénètre dans vos yeux ». Mais peu de gens s’en rendent compte.

Fumée? Quelle fumée ?

Tous les quatre ans, cette histoire d’amour avec les candidats à la présidentielle brûle fort et lourd malgré leurs records, comme s’ils étaient des coups de cœur de la scène et de l’écran, tout droit sortis de Broadway ou d’Hollywood profondément soucieux du bien-être du public.

Les Américains adorent les acteurs, et les candidats à la présidentielle sont bien sûr des acteurs, suivant les directives des gros bonnets qui produisent leurs spectacles. À l’approche de l’ouverture officielle du jour des élections, le public endormi est excité par une frénésie fanatique d’excitation tirée de ses années de sommeil par des médias de masse qui crachent des balivernes pour tromper. On pourrait dire que ce que les propagandistes des médias digèrent, le public le mange.

La poudre aux yeux ne manque jamais en tant que candidats préférés de l’électorat soutenu par des milliardaires – à ce stade de l’année 2024, Trump et Kamala Harris (mais ne comptez pas là-dessus) – crachent mensonge sur mensonge et les médias de masse promeuvent fidèlement le spectacle comme s’il s’agissait d’un véritable concours entre le bien et le mal, d’un grand film. Le jeu des acteurs est terrible, mais le public est tellement enflammé qu’il ne peut pas le dire.

« Il y a des acteurs inconscients parmi eux et des acteurs involontaires ; les authentiques sont toujours rares, surtout les vrais acteurs », nous a dit Friedrich Nietzsche il y a longtemps, faisant allusion à bien plus que cette mascarade politique grossière – à la vie elle-même – nous exhortant à jeter un regard profond sur les jeux auxquels nous jouons et que nous aimons chez nos politiciens parce qu’ils confirment nos illusions.

Lors de l’élection de 2020 entre Joseph Biden et Donald Trump, plus de 158 millions de bulletins de vote ont été déposés, un nombre record qui représentait les deux tiers des électeurs éligibles estimés. C’était environ sept points de pourcentage de plus qu’en 2016, lorsque Trump et Hillary Clinton se sont affrontés. Chaque élection était censée être la plus importante de « votre vie ».

Et comme tout le monde le sait, le pays est devenu plus prospère, plus sain et plus heureux, et le monde plus pacifique, au cours de ces huit années de règne républicain et démocrate.

On peut s’attendre à plus de la même fumée cette année alors que l’excitation, l’excitation et les mensonges politiques s’accumulent jusqu’à un 4 novembreième Crescendo. Les illusions ont la vie dure, ou pour être plus précis, elles ne meurent pas.

Le spectacle continue.

Bien que cela puisse sembler arrogant, à moins que les gens ne lisent des livres qui expliquent comment le système politique et économique est construit et comment il fonctionne, ils n’ont aucun espoir de comprendre pourquoi les élections présidentielles sont des chaises musicales jouées sur l’air de Yankee Doodle Dandy. https://www.youtube.com/watch?v=qYcy0Y9Hu-A Les podcasts et les discussions peuvent être instructifs lorsqu’ils sont vrais, mais ils ne collent pas comme des mots sur une page d’un livre que vous avez noté et auquel vous pouvez vous référer.

Mais la grande majorité des gens ne liront pas de tels livres parce que beaucoup ne savent pas lire ou sont trop paresseux ou distraits pour prendre le temps d’éteindre les médias numériques et la presse grand public. Ce n’est qu’à travers une lecture lente et méditative et l’étude des grands livres analytiques sur la structure sociale, la propagande, l’histoire, le capitalisme et l’économie politique qu’une personne peut vraiment saisir la nature de la domination de l’élite au pouvoir sur le gouvernement américain, les médias de masse et la Maison Blanche. Un soupçon de différences entre les candidats à la présidence – un maquillage superficiel – suffit à faire mousser ceux qui sont pris dans le spectacle et qui se mettent à frire l’enthousiasme pour les candidats choisis par les milliardaires. C’est un aspect de la manie de la culture de la célébrité.

On ne peut pas simplement s’imprégner des médias de masse quotidiens, écouter les têtes parlantes, ou lire des livres recommandés et promus par le New York Times ou un comité de prix tel que les prix Booker ou Pulitzer. (voir les meilleures ventes du NYT ici – comme si le #5 pouvait être aussi « meilleur » que le #1). Ce n’est un secret pour personne que le nombre de lecteurs diminue depuis des années alors que l’alphabétisation a considérablement diminué. Ce n’est pas un accident, car Internet, les téléphones portables et la vie en ligne ont été poussés par les autorités à tous les niveaux, y compris dans tout le système scolaire. (Je ne dis pas que les électeurs ont vu clair dans la mascarade électorale dans le passé parce que le niveau de littératie culturelle était plus élevé.)

Aujourd’hui, une promenade dans n’importe quelle bibliothèque locale à travers le pays confirmera le triste état de ce que même ceux qui lisent des livres lisent. Les nouvelles étagères de fiction sont remplies de livres aux couvertures sensationnalistes aux couleurs bonbon qui évoquent les livres d’autrefois qui déchirent le corsage, maintenant mis à jour pour paraître plus sérieux en racontant des histoires d’orphelins dans les trains européens pendant la Seconde Guerre mondiale, de meurtres mystérieux, de jumeaux séparés, de nazis et de Russes tout aussi maléfiques à l’affût, de traumatismes d’enfance, d’hommes infidèles, etc. Tous des best-sellers apparemment du NY Times, ainsi que les livres de « non-fiction » dans lesquels vous chercheriez longtemps sur les étagères pour trouver une critique radicale du système politique américain et de ses bras de propagande.

Cette question du vote et de l’alphabétisation est liée à une autre question clé. Le public américain dans son ensemble ne se soucie pas beaucoup de suivre la politique étrangère et les questions militaires. C’est un euphémisme. Une fois la conscription militaire terminée en janvier 1973, le public a perdu tout intérêt pour qui était tué dans les guerres américaines. Que les étrangers soient damnés, telle était l’hypothèse tacite. C’était un coup de génie du complexe militaro-industriel-politique, car la politique a toujours été à propos de ce que nous y gagnons, et quand l’armée est volontaire et que les Américains meurent en plus petit nombre, les gens sont indifférents au meurtre.

En ce qui concerne la politique, l’attention du public se porte principalement sur les questions intérieures, l’économie, les soins de santé, les impôts, etc., malgré le fait que toute l’économie dépend de la guerre et des préparatifs de guerre et que les États-Unis sont en guerre continuellement depuis des décennies. Les États-Unis dépensent près de 900 milliards de dollars par an en dépenses de « défense » ; C’est plus de La Chine, la Russie, l’Inde, l’Arabie saoudite, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Corée du Sud et le Japon combinés.

Comme tout le monde le sait :

Les États-Unis se défendent en Syrie où leurs troupes occupent illégalement les champs pétrolifères du nord-est.

Il se défend, aide Israël à massacrer les Palestiniens et soutient une guerre élargie au Moyen-Orient.

Il se défend en attaquant la Russie via l’Ukraine et en menant le monde à la guerre nucléaire.

Il se défend en provoquant la Chine en mer de Chine méridionale.

Il se défend partout dans le monde avec des forces spéciales et des bases militaires partout parce que tout le monde est là pour nous attraper.

Il se défend toujours loin, très loin de ses propres rivages.

Tout le monde sait que c’est comme ça que ça se passe.

Mais la facétie mise à part, les électeurs ne savent pas ou ne se soucient pas que les États-Unis soient un État en guerre ; C’est aussi simple que cela. Sans guerres, l’économie américaine, telle qu’elle est actuellement constituée, s’effondrerait. C’est une économie basée sur la fantaisie et la fausse monnaie avec une dette nationale de plus de 35 trillions de dollars qui ne sera jamais remboursée. C’est une autre illusion. Mais je parle de chimères, n’est-ce pas ? Et qu’ils choisissent d’en être conscients ou non, la grande majorité des Américains soutiennent cette machine à tuer par leur indifférence et leur ignorance de ses ramifications dans toute la société et, plus important encore, de ses effets de mort et de destruction sur le reste du monde. Mais c’est comme ça que ça se passe, car ils se concentrent sur les visages masqués qui se font face sur la scène du bal masqué tous les quatre ans. Pour la première fois dans l’histoire, la dette nationale des États-Unis dépasse les 35 000 milliards de dollars – Global ResearchGlobal Research – Centre de recherche sur la mondialisation

Cette mascarade est comique mais acceptée par beaucoup de gens, et à mesure que la saison d’Halloween d’une année d’élection présidentielle aux États-Unis approche, cela devient plus clair. C’est toujours un truc jusqu’à ce que quatre ans s’écoulent et que la prochaine friandise empoisonnée soit offerte.

Rendez-vous aux urnes. Votre vie en dépend !

Mais il y a un prix élevé à payer – une leçon toujours trop tardive pour l’apprentissage – pour aller au bal masqué. Pourtant, quand la fumée pénètre dans vos yeux… Ah, c’est une période tellement excitante !

« Ne savez-vous pas qu’il arrive une heure de minuit où tout le monde doit jeter son masque ? » a averti Søren Kierkegaard.

« Croyez-vous que la vie se laissera toujours moquer ?

Pensez-vous que vous pouvez vous éclipser un peu avant minuit afin d’éviter cela ?

Ou n’êtes-vous pas terrifié par cela ?

*

