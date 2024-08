Bangladesch pays de prolétaires exploités et assassinés

Ces derniers mois la situation répressive au Bangladesch, c’ est considérablement accentuée. Dans la presse on parle de massacre plus de 300 morts . La premiére ministre, Sheikh Hasina a démissionné de son poste le de 5 aout 2024,puis elle a quitté le pays en hélicoptère.

Pour stabiliser la situation le président du pays a ordonné la libération de la cheffe de l’opposition ainsi , que des manifestants emprisonnés. Le chef de l’armée a, de son côté, assuré que le couvre-feu serait levé dès mardi et que les écoles et les commerces allaient rouvrir. Selon un premier bilan provisoire, cinquante-six personnes ont été tuées lundi lors d’une nouvelle journée d’émeutes.

Selon le journal le Monde : « Des discussions sont en cours pour former un gouvernement intérimaire, a annoncé dans la foulée, lors d’un discours à la nation diffusé par la télévision d’Etat, le commandant en chef de l’armée, le général Waker-uz-Zaman, qui a précisé que les représentants des principaux partis politiques du pays participaient aux discussions avec l’armée.

Le général a déclaré qu’il s’entretiendrait avec le président de la République populaire du Bangladesh, Mohammad Shahabuddin, avant d’affirmer être déjà entré en contact avec les principaux partis d’opposition et des membres de la société civile, mais pas avec la Ligue Awami du Bangladesh, dirigée par Sheikh Hasina. »

« Le président du Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, a ordonné, lundi, la libération de l’ex- première ministre et cheffe de l’opposition, Khaleda Zia, ainsi que des personnes arrêtées lors des manifestations. Une réunion dirigée par M. Shahabuddin a « décidé à l’unanimité de libérer immédiatement la présidente du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), Begum Khaleda Zia » et de « toutes les personnes arrêtées lors des manifestations d’étudiants », selon un communiqué publié par les services du chef de l’Etat. »

L’Union Européenne qui a de nombreux interets au Bangladesch est intervenue ayant jugé « essentiel qu’une transition ordonnée et pacifique vers un gouvernement démocratiquement élu soit assurée » au Bangladesh Le chef de la diplomatie britannique a appelé « au calme et à la désescalade ». La diplomatie américaine exhorte également au « calme et à la retenue ». « Nous exhortons toutes les parties à s’abstenir de recourir à davantage de violences. Trop de vies ont été perdues ces dernières semaines et nous appelons au calme et à la retenue pour les prochains jours », a déclaré le porte-parole du département d’Etat Matthew Miller.

Comme ils étaient intervenus lors de la COVID pour protéger ‘leur capital le plus précieux » les travailleurs

La réponse à la COVID et la relance à la suite de l’épidémie ont également été abordées. L’Équipe Europe (Team Europe) a mobilisé 334 millions d’euros pour la lutte contre la COVID-19 et la relance au Bangladesh, des fonds notamment destinés à préserver les moyens de subsistance des travailleurs des secteurs axés sur l’exportation. Sources

Le Bangladesh est le deuxième exportateur de textile mondial, comme toujours c’est le faible coût de sa main d’œuvre qui en fait un concurrent redoutable sur la scène mondiale. Ses 3.500 usines de confection représentent 85% des exportations du pays et emploient 4 millions de salariés. Ces usines fournissent en majorité des entreprises comme Marks & Spencer et Next. H&M, Levi’s, Zara, Asos, Primark, Uniqlo ou Gap. Ce faisant les ouvrières et ouvriers s’ affrontent aussi bien au capital national qu’à celui international des firmes ci-dessus.