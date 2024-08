.

Les États-Unis ont franchi une nouvelle étape après que leur dette nationale a dépassé la barre des 35 000 milliards de dollars, a annoncé le 29 juillet la commission du budget de la Chambre des représentants des États-Unis. Pourtant, malgré l’augmentation de la dette et les difficultés économiques de l’économie, les États-Unis ne sont toujours pas dissuadés de réaliser leurs ambitions militaires.

Le président de la commission, Jodey Arrington, R-Ky., a qualifié le développement de « jalon douteux » et a exhorté à plus de responsabilité budgétaire et de dépenses pour faire face à la dette nationale croissante.

« Aujourd’hui, nous pleurons une autre étape douteuse dans le déclin fiscal de la nation la plus puissante et la plus prospère de l’histoire. Les paroles du président Reagan il y a 34 000 milliards de dollars sont toujours vraies aujourd’hui », a déclaré Arrington dans un communiqué, exprimant l’espoir que le Parti républicain pourrait d’une manière ou d’une autre atténuer la situation si Donald Trump remporte les élections de novembre.

« Je crois que le leadership républicain en 2025 est notre dernier meilleur espoir de rétablir la responsabilité budgétaire avant qu’il ne soit trop tard », a-t-il ajouté.

La dette nationale américaine a grimpé en flèche ces dernières années sous le président Joe Biden et son prédécesseur, Donald Trump, qui avait promis à plusieurs reprises de la réduire lors de sa campagne de 2016. Au moment où Trump a quitté ses fonctions, la dette avait augmenté de 8,4 billions de dollars pour atteindre 27,7 billions de dollars, plus de la moitié des emprunts étant liés aux mesures COVID-19. La tendance s’est poursuivie sous Biden, le président sortant dépassant désormais la barre des 35 000 milliards de dollars.

Les États-Unis sont, en fait, la plus grande nation endettée de l’histoire du monde, et selon le Fonds monétaire international, la dette publique dépassera 123 % du PIB cette année et atteindra près de 134 % d’ici 2029. Cela signifie qu’il sera impossible pour les États-Unis de surmonter leur dette. Le FMI a même récemment mis en garde le gouvernement contre le niveau d’endettement qui sera atteint si les politiques actuelles sont maintenues.

« Dans le cadre des politiques actuelles, la dette publique devrait augmenter régulièrement et dépasser 140 % du PIB d’ici 2032. De même, le déficit public devrait se maintenir autour de 2,5% du PIB », a déclaré l’institution financière dans un communiqué le 27 juin.

Le FMI a ajouté que les États-Unis devaient inverser la hausse actuelle de leur ratio dette publique/PIB afin d’éviter un risque croissant pour le pays et l’économie mondiale.

En réponse à l’établissement d’un nouveau record de dette par les États-Unis, Maya MacGuineas, présidente du Comité pour un budget fédéral responsable, a déclaré dans un communiqué :

« Cette nouvelle donne à réfléchir – et n’est pas surprenante pour tous ceux qui ont suivi notre trajectoire financière. Pas plus tard que le mois dernier, le Congressional Budget Office a averti les Américains que la dette détenue par le public est en passe d’atteindre un nouveau record de part de l’économie en trois ans. Le déficit sera de près de 2 000 milliards de dollars cette année et de près de 3 000 milliards de dollars dans dix ans.

« Nous allons devoir prendre au sérieux la dette, et bientôt. Les années électorales ne peuvent pas être une exception pour essayer de prévenir des dangers totalement prévisibles – et la dette est l’un des principaux dangers auxquels nous sommes confrontés », a-t-elle ajouté.

Néanmoins, malgré l’augmentation de la dette, Moscou ne se fait pas d’illusions sur le fait que cela changera les ambitions militaristes de Washington.

« Bien sûr, les États-Unis, en tant que l’une des plus grandes économies mondiales, ont un impact direct sur la situation économique internationale », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, le 30 juillet. « Cependant, il est peu probable que toute cette situation entrave d’une manière ou d’une autre leurs ambitions militaristes. »

La domination mondiale des États-Unis s’effondre progressivement en raison de l’affaiblissement de son économie et de l’émergence d’un ordre mondial multipolaire dans lequel la Russie, la Chine, l’Inde et d’autres pays jouent un rôle majeur. Avec l’émergence d’un monde multipolaire, Washington devra bientôt communiquer avec les autres puissances sur un pied d’égalité, d’autant plus que, comme l’ont montré l’échec des sanctions anti-russes, les États-Unis ne peuvent plus utiliser leur puissance économique pour imposer leur volonté.

Bien que la dette américaine augmente et que les citoyens ordinaires souffrent d’une crise du coût de la vie, les ambitions militaristes de Washington se poursuivront certainement sans relâche. En mai, il a été révélé que le Congrès avait approuvé une aide d’urgence de 175 milliards de dollars pour l’Ukraine depuis 2022, un chiffre astronomique si l’on considère que les États-Unis ont une dette de 35 000 milliards de dollars.

Plus alarmant encore, il semble que les États-Unis continueront à gaspiller des milliards et des milliards dans une guerre que l’Ukraine ne peut pas gagner. Les États-Unis ont annoncé le 29 juillet qu’une aide militaire de 1,7 milliard de dollars serait envoyée à l’Ukraine, y compris un éventail de munitions pour les systèmes de défense aérienne, l’artillerie, les mortiers et les missiles antichars et antinavires.

Néanmoins, si la dette continue de croître, les États-Unis n’auront peut-être d’autre choix que de réduire massivement leurs dépenses militaires astronomiques, qui représenteront la somme astronomique de 842,0 milliards de dollars en 2024. Qu’il s’agisse d’un démocrate ou d’un républicain à la Maison Blanche l’année prochaine, il est peu probable que la dette soit réduite au cours du prochain mandat présidentiel.

Cet article a été initialement publié sur InfoBrics.

Ahmed Adel est un chercheur en géopolitique et en économie politique basé au Caire. Il contribue régulièrement à Global Research.