Le rapport «secret» de Pfizer sur le «vaccin» Covid. Les preuves sont accablantes. Le vaccin devrait être retiré dans le monde entier

Pourquoi le « rapport confidentiel de Pfizer » rendu public en vertu de la liberté d'information (FOI) en octobre 2021 n'a-t-il pas été cité ou mentionné dans les enquêtes parlementaires et publiques comme moyen de réfuter le récit officiel (qui soutient que le vaccin Covid-19 est « sûr et efficace »). Il n'a pas non plus fait l'objet d'une couverture médiatique alors que des études confortaient ces conclusions catastrophiques

Les preuves confirment amplement que le vaccin ARN Pfizer est une substance dangereuse, entraînant des décès et des événements indésirables. C’est ce que confirme le rapport confidentiel de Pfizer publié en octobre 2021 en vertu de la loi sur la liberté d’information. Il vient de la Bouche du Cheval.

Étude explosive : surmortalité liée au cancer en Angleterre et au Pays de Galles

Une étude récente sur la surmortalité liée aux vaccins menée par l’équipe d’Edward Dowd confirme la nature du vaccin à ARNm.

La méthode de Dowd a consisté à analyser le nombre de décès attribués au cancer en Angleterre et au Pays de Galles entre 2010 et 2022 [sur la base des données] de l’Office for National Statistics du Royaume-Uni

Il a comparé les taux de surmortalité, la différence entre les décès observés et la base de référence des décès attendus, avant et après la pandémie de COVID-19.

Il a établi une base de référence des taux normaux de mortalité par cancer de 2010 à 2020 qui était remarquablement cohérente avec peu d’écarts, a-t-il déclaré – jusqu’à ce que les taux de mortalité par cancer augmentent considérablement à la fin de 2021 au Royaume-Uni après le déploiement du vaccin

Le tableau ci-dessous concerne la surmortalité liée aux tumeurs malignes (tumeur cancéreuse) en Angleterre et au Pays de Galles, enregistrée sur trois années consécutives : 2020, 2021 et 2022 par rapport à une tendance sur 10 ans (2010-2019).

Les données relatives à la surmortalité en 2020 (l’année précédant le vaccin) sont négatives, à l’exception du « néoplasme malin sans spécification de site ».

Le vaccin a été lancé en décembre 2020

Le vaccin contre la COVID-19 a été déployé en plusieurs phases en Angleterre et au Pays de Galles, à partir du 8 décembre 2020 et jusqu’en mars-avril 2021.

Le mouvement à la hausse de la surmortalité (%) s’amorce en 2021. L’augmentation de la surmortalité liée aux tumeurs malignes est compilée pour les deux premières années du vaccin.

Vidéo : Michel Chossudovsky avec Caroline Mailloux

L'interview vidéo suivante avec le Prof. Michel Chossudovsky concerne le rapport confidentiel de Pfizer publié dans le cadre d'une procédure d'accès à l'information. Ce qui est contenu dans le rapport « confidentiel » de Pfizer, ce sont des preuves détaillées sur les impacts du « vaccin » sur la mortalité et la morbidité. Ces données qui émanent de la « gueule du cheval » peuvent maintenant être utilisées pour confronter et formuler des procédures juridiques contre Big Pharma, les gouvernements, l'OMS et les médias.

Vidéo: Entretien avec Caroline Mailloux, Lux Media : Le Pr Michel Chossudovsky sur le rapport « secret » de Pfizer propose une stratégie et une procédure judiciaire pour faire face aux grandes entreprises pharmaceutiques en vue du retrait du vaccin Covid-19 dans le monde

Le vaccin Covid et le rapport secret de Pfizer



[Cliquez sur le titre supérieur et le coin droit pour entrer en plein écran]

Cliquez ici pour accéder à Odysee

La deuxième vidéo enregistrée plus récemment se concentre sur le vaccin et le processus de dépeuplement

Vidéo : Le vaccin et le processus de dépeuplement

Pour accéder à Rumble ou laisser un commentaire, cliquez ici

Michel Chossudovsky, Recherche mondiale, 23 novembre 2023, 30 juillet 2024

Que contient le « rapport secret » de Pfizer ?

Le rapport confidentiel fait l’effet d’une bombe. Le vaccin a été lancé à la mi-décembre 2020. À la fin du mois de février 2021, « Pfizer avait déjà reçu plus de 1 200 rapports de décès prétendument causés par le vaccin et des dizaines de milliers d’événements indésirables signalés, dont 23 cas d’avortements spontanés sur 270 grossesses et plus de 2 000 rapports de troubles cardiaques ».

Ce rapport confidentiel de Pfizer fournit des données sur les décès et les événements indésirables enregistrés par Pfizer depuis le début du projet de vaccin en décembre 2020 jusqu’à la fin de février 2021, à savoir une période très courte (au plus deux mois et demi).

Les données de mi-décembre 2020 à fin février 2021 confirment sans équivoque l’homicide involontaire. Sur la base des preuves, Pfizer avait la responsabilité d’annuler et de retirer immédiatement le « vaccin ».

La commercialisation mondiale du vaccin Covid-19 par Pfizer au-delà du 28 février 2021 n’est plus un « acte d’homicide involontaire ».

Le meurtre par opposition à l’homicide involontaire coupable implique une « intention criminelle ».

Le vaccin Covid 19 de Pfizer constitue un acte criminel. D’un point de vue juridique, il s’agit d’un « acte de meurtre » appliqué dans le monde entier à une population cible de 8 milliards de personnes. Jusqu’à présent, plus de 60 % de la population mondiale a été vaccinée contre le Covid-19.

voir aussi les détails dans les annexes

Extraits choisis du rapport

« Ce document fournit une analyse intégrée des données cumulatives sur l’innocuité post-autorisation, y compris les rapports d’événements indésirables post-autorisation aux États-Unis et à l’étranger reçus jusqu’au 28 février 2021. (…) « Pfizer est responsable de la gestion des données de sécurité post-autorisation pour le compte de l’AMM BioNTech conformément à l’accord de pharmacovigilance en place. Les données de BioNTech sont incluses dans le rapport, le cas échéant. « Les rapports sont soumis volontairement, et l’ampleur de la sous-déclaration est inconnue. (…) « Au total, jusqu’au 28 février 2021 [en moins de trois mois], il y a eu un total de 42 086 rapports de cas (25 379 médicalement confirmés et 16 707 non médicalement confirmés) contenant 158 893 événements. La plupart des cas (34 762) ont été signalés par les États-Unis (13 739), le Royaume-Uni (13 404), l’Italie (2 578), l’Allemagne (1913), la France (1506), le Portugal (866) et l’Espagne (756) ; Les 7 324 autres ont été répartis entre 56 autres pays. (…) « Comme le montre la figure 1 [voir ci-dessous], les classes d’organes systémiques (SOC) qui contenaient le plus grand nombre (≥2 %) d’événements, dans l’ensemble de données, étaient les suivantes : troubles généraux et affections du site d’administration (51 335 EI), troubles du système nerveux (25 957), troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif (17 283), troubles gastro-intestinaux (14 096), troubles cutanés et sous-cutanés (8 476), troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux (8 848), Infections et infestations (4 610), Blessures, empoisonnements et complications procédurales (5 590) et Enquêtes (3 693) C’est nous qui soulignons Veuillez noter que la figure 1 ci-dessous a récemment été retirée de la version complète du rapport Pfizer que nous avons dans nos dossiers

Cliquez ici pour lire le rapport complet de Pfizer

Vidéo: Entretien avec Caroline Mailloux, Lux Media : Le Pr Michel Chossudovsky sur le rapport « secret » de Pfizer propose une stratégie et une procédure judiciaire pour faire face aux grandes entreprises pharmaceutiques en vue du retrait du vaccin Covid-19 dans le monde

VIDÉO : Le vaccin Covid et le rapport secret de Pfizer



[Cliquez sur le titre supérieur et le coin droit pour entrer en plein écran]

Cliquez ici pour accéder à Odysee

Parmi tous les grands acteurs de Big Pharma, Pfizer a un casier judiciaire aux États-Unis. (Jugement de 2009 du DoD)

Vidéo : Pfizer a un casier judiciaire. Est-ce pertinent ?

Par le ministère américain de la Justice,

Pfizer a un casier judiciaire avec

Le ministère de la Justice des États-Unis (2009)

Pouvons-nous faire confiance à un conglomérat de vaccins Big Pharma qui a plaidé coupable en 2009 à des accusations criminelles portées par le ministère américain de la Justice (DoJ), notamment pour « marketing frauduleux » et « violation grave de la loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques » ?

Vidéo. Département de la Justice des États-Unis. Règlement de 2,3 milliards de dollars pour fraude médicale

Pour consulter la décision historique du ministère de la Justice, cliquez ici

Autorités sanitaires nationales

affirment que le « vaccin » Covid-19 sauvera des vies

C’est un mensonge

Il y a une tendance mondiale à la hausse des décès et des blessures dus aux vaccins. Les chiffres officiels (3 avril 2022) indiquent environ :

69 053 décès et 10 997 085 blessures liés aux injections de Covid-19 pour l’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni Ensemble pour une population de 830 millions de personnes

D’après les cas signalés. Seule une petite fraction des victimes ou des familles des défunts passera par le processus fastidieux de déclaration des décès et des événements indésirables liés aux vaccins aux autorités sanitaires nationales. Sur la base de données historiques (soutien électronique à la santé publique – Système de déclaration des événements indésirables liés aux vaccins (ESP :VAERS, p. 6) :

« Les effets indésirables des médicaments et des vaccins sont courants, mais sous-déclarés. … moins de 0,3 % de tous les événements indésirables liés aux médicaments et de 1 à 13 % des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration (FDA). De même, moins de 1 % des effets secondaires des vaccins sont signalés. (c’est nous qui soulignons)

Ce rapport confidentiel de Pfizer publié dans le cadre d’une procédure d’accès à l’information (FOI) fournit des données sur les décès et les événements indésirables enregistrés par Pfizer depuis le début du projet de vaccin en décembre 2020 jusqu’à la fin de février 2021, à savoir une période très courte (au maximum deux mois et demi).

Pour plus de détails sur le rapport, voir

Déversement de documents explosif sur les données du vaccin Pfizer

Par Prof Michel Chossudovsky, 29 avril 2022

Vaccin de Pfizer-BioNTech

Les implications juridiques : Mea Culpa

Le vaccin Pfizer BioNTech a été lancé aux États-Unis le 14 décembre après l’octroi de l’autorisation d’utilisation d’urgence le 11 décembre 2020.

Ironie du sort, les données révélées dans ce « rapport d’initié » réfutent le récit officiel sur les vaccins colporté par les gouvernements et l’OMS. Il confirme également l’analyse de nombreux médecins et scientifiques qui ont révélé les conséquences dévastatrices du « vaccin » à ARNm.

Ce qui est contenu dans le rapport « confidentiel » de Pfizer, ce sont des preuves détaillées sur les impacts du « vaccin » sur la mortalité et la morbidité. Ces données qui émanent de la « gueule du cheval » peuvent maintenant être utilisées pour confronter et formuler des procédures juridiques contre Big Pharma, les gouvernements, l’OMS et les médias.

Devant un tribunal, les preuves contenues dans ce rapport confidentiel de Big Pharma (couplées aux données sur les décès et les événements indésirables compilées par les autorités nationales de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis) sont irréfutables : parce qu’il s’agit de leurs données et de leurs estimations et non des nôtres.

N’oubliez pas qu’il s’agit de données basées sur des cas signalés et enregistrés, qui constituent un faible pourcentage du nombre réel de décès et d’événements indésirables liés aux vaccins.

Il s’agit de facto d’un mea culpa de la part de Pfizer. #Yes c’est un vaccin tueur

Pfizer était parfaitement conscient que le vaccin à ARNm qu’il commercialise dans le monde entier entraînerait une vague de mortalité et de morbidité. Cela équivaut à un crime contre l’humanité de la part de Big Pharma.

Pfizer savait dès le départ qu’il s’agissait d’un vaccin tueur.

C’est aussi un mea culpa et une trahison de la part de gouvernements nationaux corrompus dans le monde entier qui sont menacés et soudoyés par Big Pharma.

Aucune tentative n’a été faite par les gouvernements pour appeler au retrait du vaccin tueur.

On dit aux gens que le vaccin est destiné à sauver des vies.

Voir aussi les détails dans les annexes.

Veuillez noter que la figure 1 a récemment été retirée de la version complète du rapport Pfizer que nous avons dans nos dossiers

