Barbarie ou civilisation… OTAN contre BRICS (Michael Hudson)

Par Luca Placidi. Sur : Barbarie ou civilisation. Michael Hudson – Global ResearchGlobal Research – Centre de recherche sur la mondialisation

Michael est également un ancien analyste de Wall Street, consultant politique, et anime l’émission Geo Political Economy Hour avec Radhika Desai, diffusée sur la chaîne YouTube de Ben Norton, Geo Political Economy Report.

Professeur, bienvenue et merci encore d’être parmi nous aujourd’hui.

Vidéo : Professeur Michael Hudson

Michael Hudson : Eh bien, merci de m’avoir invité. Je suis heureux de pouvoir parler à un public italien.

Luca Placidi : C’est très bien. Merci. Pour lancer notre conversation, seriez-vous d’accord que la guerre en Ukraine et plus encore le dernier sommet de l’OTAN avec sa déclaration finale nous montrent que nous sommes désormais de retour dans une guerre multipolaire, dans laquelle le Sud global s’oppose au monde occidental ?

Michael Hudson : Eh bien, c’est plus qu’une simple répartition géographique. Nous sommes réellement dans une fracture civilisationnelle, et elle est bien plus profonde. Ce qui est en jeu, c’est quel type d’économie le monde aura-t-il ?

S’agira-t-il d’une économie post-industrielle financiarisée et néolibérale, comme le préconisent les États-Unis et l’Europe ? Ou s’agira-t-il du type d’économie dont parlent les manuels scolaires, où les économies produisent des biens agricoles et industriels pour se nourrir et faire prospérer tout le monde ? J’utiliserais presque l’expression de Rosa Luxemburg, Barbarie ou Socialisme, car l’Occident n’a plus les moyens d’un véritable contrôle économique sur le commerce et la production. Il ne dispose que de la force militaire, de la violence terroriste et de la corruption pour maintenir son contrôle.

L’Occident de l’OTAN exerce un contrôle financier en accablant le Sud et même de nombreux pays asiatiques de dettes dollarisées au cours des 70 dernières années. Cette dette dollarisée les maintient dans un néocolonialisme financier, un péonage international de la dette. En outre, le pouvoir ultime dont disposent les États-Unis et l’Europe pour maintenir leur contrôle unipolaire afin d’empêcher les autres pays de suivre leur propre voie et de poursuivre leurs propres intérêts est de les bombarder et de mobiliser le terrorisme.

L’Occident de l’OTAN a perdu son contrôle industriel ou agricole de base parce qu’il a sous-traité son industrie à la Chine et à d’autres économies asiatiques, et ses sanctions contre la Russie et d’autres pays les ont obligés à devenir autosuffisants au lieu de compter sur l’Occident pour un éventail de plus en plus large. de leurs besoins fondamentaux. Ces pays sont donc désormais en mesure d’utiliser leur main-d’œuvre, leur industrie et leur agriculture pour devenir prospères et reprendre le contrôle de leur économie, et non pour enrichir les investisseurs américains et européens. Ils veulent prendre le contrôle de leur économie de manière à augmenter leurs salaires et leur niveau de vie.

Cela ne peut être fait s’ils suivent une politique de privatisation, les conseils de la Banque mondiale et les instructions du FMI pour vendre leurs terres et leurs matières premières, privatiser et vendre leurs infrastructures publiques, leurs communications, leurs systèmes électriques et leurs droits sur l’eau aux étrangers tout en se débarrassant de leurs droits. de la réglementation gouvernementale et des programmes de soutien social. L’Occident exige que le secteur privé gère tout sans « ingérence » du gouvernement. Eh bien, aucune économie ne peut croître et devenir prospère sans être une économie mixte dotée d’infrastructures publiques solides répondant aux besoins de base à des prix non monopolistiques.

Il existe de nombreux domaines naturels dans lesquels les gouvernements peuvent fonctionner plus efficacement que le secteur privé. Ils peuvent fournir des services de base qui, autrement, seraient monopolisés et factureraient des prix exorbitants pour soutirer à leurs propriétaires des rentes de monopole prédatrices. Si un gouvernement ne fournit pas d’éducation, le résultat sera ce qui se passe en Amérique, où le coût moyen d’une éducation universitaire est de 40 000 ou 50 000 dollars par an. Sans santé publique, vous aurez des soins de santé privatisés très coûteux qui ne seront pas accessibles à tout le monde. Aux États-Unis, cela absorbe 18 % du PIB, plus que tout autre pays. Ce type de monopole ne laisse pas beaucoup de place à l’économie globale pour être compétitive par rapport aux économies mixtes public/privé.

Plus important encore, si vous laissez l’argent et le crédit être privatisés par les banques au lieu de faire ce que la Chine a fait et de conserver l’argent comme un service public, alors vous laissez les banques décider où le crédit de l’économie sera alloué. Cela fait d’eux les planificateurs centraux de l’économie. Leur préférence est de fournir du crédit non pas pour financer l’investissement industriel et la croissance, mais pour financer l’effet de levier de l’endettement afin de gonfler les prix de l’immobilier, des actions et des obligations, et pour permettre aux pillards de reprendre les entreprises et de les vider, laissant des coquilles criblées de dettes dans leur portefeuille. lieu. comme Thames Water en Grande-Bretagne, Sears Roebuck aux États-Unis. C’est ce qui s’est produit depuis les années 1980 sous le régime thatchérien et reaganomique.

Ainsi, la division entre l’Occident et le reste du monde, la majorité mondiale, dépend en réalité du type d’économie dont disposera la majeure partie du monde. C’est pourquoi les États-Unis luttent si vigoureusement pour maintenir leur contrôle unipolaire. Elle lutte aujourd’hui contre la majorité mondiale de la même manière qu’elle s’est battue contre l’Union soviétique après 1917. Elle ne veut pas qu’un système économique de type rival se développe. Nous assistons donc à une division avec la majorité mondiale qui essaie de décider comment concevoir une économie qui va aider ses pays membres à croître ? C’est la fracture mondiale qui se produit, et c’est une rupture civilisationnelle.

Comment les pays du Sud pourront-ils croître s’ils restent obligés de payer toutes les dettes étrangères dollarisées qu’ils ont endurées ? Ces dettes sont-elles l’héritage du fait d’avoir été obligé de suivre les conseils destructeurs du Fonds monétaire international pour imposer l’austérité et privatiser et vendre leurs actifs du domaine public afin d’obtenir les dollars nécessaires pour payer leurs créanciers étrangers ? Le modèle occidental est donc fondamentalement une forme de colonialisme financier. Sa philosophie antigouvernementale a dévasté les économies occidentales ainsi que celles des pays débiteurs.

Le reste du monde a donc une leçon de choses sur ce qu’il faut éviter s’il ne veut pas finir par ressembler aux États-Unis, à la Grande-Bretagne post-Thatcher/Blair ou à l’Allemagne depuis ses sanctions anti-russes de 2022. J’en ai discuté dans Le destin de la civilisation : capitalisme financier, capitalisme industriel ou socialisme (2022). La rupture civilisationnelle actuelle ne concerne pas seulement la Russie et la Chine. La rupture remonte à la Conférence de Bandung des pays non alignés en 1955, il y a soixante-dix ans.

En 1955, ce qu’on appelait le tiers-monde ou les pays non alignés reconnaissaient qu’ils étaient de plus en plus pauvres en raison des règles de l’économie mondiale que les diplomates américains et les stratèges géopolitiques institutionnalisaient avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l’étalon dollar. . Ce système commercial et monétaire international était exploiteur, avant tout contre les rivaux potentiels de l’Amérique en Grande-Bretagne et dans d’autres pays européens, et contre les anciens systèmes coloniaux de ces pays que les États-Unis cherchaient à s’approprier et à exploiter à leur propre bénéfice.

L’ordre de l’après-Seconde Guerre mondiale est celui d’un nouveau type d’impérialisme. Il s’agit fondamentalement d’un impérialisme financier, et non d’un impérialisme colonial à l’européenne imposé par une occupation militaire. Le contrôle financier s’est révélé moins coûteux et donc plus efficace pour le mode néolibéral d’exploitation internationale. Les pays victimes non alignés n’ont pas pu se séparer en 1954 ou depuis parce que Cuba, l’Indonésie et les autres pays non alignés n’étaient pas assez grands pour « faire cavalier seul ». S’ils avaient essayé de faire cavalier seul, ils auraient fini par ressembler au Venezuela ces dernières années, ou à Cuba après sa révolution. Si les États-Unis et l’Europe avaient imposé de telles sanctions, les pays résistant à ce système auraient été obligés de se rendre face à l’Occident pour éviter une perturbation économique. Mais les sanctions n’étaient même pas nécessaires à l’époque sous l’impérialisme du « libre marché » à la manière américaine.

Les États-Unis étaient en mesure de traiter comme des parias les pays qui résistaient à cette exploitation. Sa menace était de dire aux pays qui agissaient pour protéger leur économie, et en particulier leurs entreprises publiques, que l’Occident les isolerait s’ils essayaient de faire cavalier seul. Leurs économies étaient en effet trop petites, même au niveau régional, pour survivre seules. Ils estimaient qu’ils avaient besoin du soutien des États-Unis et de celui du FMI et de la Banque mondiale.

Ce qui a changé, c’est la croissance remarquable de la Chine socialiste depuis les années 1990 et de la Russie post-néolibérale depuis la fin des années 1990 sous la présidence de Poutine. Aujourd’hui, pour la première fois, les pays eurasiens disposent d’une autosuffisance économique suffisante en dehors des États-Unis et de l’Europe pour pouvoir faire cavalier seul. Ils n’ont plus besoin de dépendre de l’Occident de l’OTAN, qui perd sa capacité à les contrôler économiquement.

» ordre basé sur des règles.

Ce qui est ironique, c’est que la diplomatie américaine elle-même stimule leur sécession. On aurait pu s’attendre à ce que la Chine, les pays du Sud, l’Inde, l’Amérique latine et l’Afrique se rendent compte à quel point ils sont exploités, et qu’ils prennent les devants en se séparant. Pourtant, ce sont les États-Unis et l’OTAN qui les ont poussés à se séparer, en leur imposant des sanctions commerciales et financières qui les ont contraints à faire cavalier seul.

Depuis le début en 2022 de la guerre menée par les États-Unis en Ukraine pour séparer l’Allemagne et l’Europe de leurs relations commerciales et d’investissement avec la Russie et la Chine, les États-Unis ont mobilisé leurs dépendances européennes et anglophones pour imposer des sanctions économiques qui ont dévasté le pays. économies obéissant à ces politiques. Les réactions négatives résultant de la désindustrialisation allemande et du fait que l’Amérique a écarté la France en tant que fournisseur d’armes ( par exemple pour les ventes de sous-marins à AUKUS et pour tenter de remplacer la France dans ses anciennes possessions africaines) éloignent les autres pays. L’Amérique et l’Europe se sont isolées de la majorité mondiale, remplaçant leurs échanges commerciaux et leurs investissements prospères avec la Russie et la Chine par une dépendance économique à l’égard des États-Unis pour le pétrole et d’autres importations à prix plus élevés.

Ce qui est étonnant, c’est à quel point la diplomatie américaine s’est montrée autodestructrice pour son propre empire mondial. L’accent mis par la diplomatie américaine sur le contrôle de son contrôle sur l’Europe, l’Australie, le Japon et la Corée du Sud en les obligeant à adhérer à ses sanctions anti-russes et anti-chinoises a obligé ces ennemis désignés des États-Unis à remplacer leur dépendance commerciale à l’égard de l’Occident par leurs propres relations mutuelles. l’autonomie.

Ils réalisent qu’ils ne pourront plus jamais dépendre des États-Unis et des satellites européens pour leurs importations. Cela aurait dû être évident pour les stratèges américains. Une fois qu’un pays est empêché d’importer sa nourriture, que va-t-il faire ? Il va cultiver sa propre nourriture. Lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie pour bloquer les exportations européennes de produits alimentaires vers elle, par exemple, la Russie a été poussée à produire son propre beurre, ses récoltes et autres aliments au lieu de les importer des pays baltes et d’autres anciens fournisseurs. Et lorsque les responsables américains ont exigé que leurs alliés cessent d’exporter des puces informatiques vers la Chine, ils ont rapidement développé leur propre offre nationale.

D’autres pays ne peuvent pas dépendre des États-Unis ou de l’Europe pour leur alimentation, car ils pourraient à nouveau être coupés. Ils devront donc devenir autonomes. Ils ne peuvent pas dépendre de l’Occident de l’OTAN pour l’industrie ou la technologie, car celui-ci peut tenter de perturber leur économie en interrompant leurs chaînes d’approvisionnement pour la forcer à suivre des politiques pro-OTAN. Quant à l’Europe, elle se retrouve dépendante des États-Unis maintenant qu’elle s’est laissée isoler de l’Eurasie et du Sud.

La fracture mondiale qui se produit dans le monde d’aujourd’hui n’est pas réversible. Et tout se passe si vite. Une fois qu’un marché est perdu au profit de pays capables de se libérer et de subvenir à leurs propres besoins fondamentaux, ce marché n’est plus récupérable. Si les États-Unis et l’Europe de l’OTAN cessent d’exporter des produits alimentaires et industriels vers les pays sanctionnés, ils fabriqueront eux-mêmes ces produits. Ainsi, lorsque vous sanctionnez un pays, c’est comme si vous lui offriez une protection tarifaire pour soutenir sa propre production. C’est l’argument de l’« industrie naissante » qui a permis aux États-Unis de devenir une puissance industrielle à la fin du XIXe siècle . La logique a été clairement exposée par les stratèges américains. (Je résume cette stratégie dans America’s Protective Takeoff: 1815-1914: The Neglected American School of Political Economy (2010). Il va sans dire que la rhétorique néolibérale américaine a cherché à effacer cette histoire afin de « remonter l’échelle » pour que sa La logique ne sera pas utilisée par d’autres pays pour imiter la réussite économique des États-Unis – le même parrainage gouvernemental de l’industrie qui a fait la réussite de l’Allemagne, de la France et d’autres pays depuis le 19 ème siècle.

L’Amérique latine et l’Afrique réalisent qu’il est temps de libérer leur économie de « l’impérialisme du libre-échange ». Au lieu d’utiliser leurs terres agricoles pour exporter des cultures de plantation vers le Nord, ils vont utiliser leurs terres pour commencer à se nourrir de leurs propres céréales, de leur propre riz et d’autres cultures vivrières, afin de ne plus avoir à dépendre des États-Unis et de l’Europe. exportations agricoles.

La politique américaine consistant à intimider les pays en leur imposant des sanctions commerciales s’est pour ainsi dire tranché la gorge économique. C’est presque humoristique de le voir démanteler l’impérialisme de libre-échange et la dépendance au dollar que les générations précédentes de la diplomatie américaine ont tenté si durement d’imposer au reste du monde.

Les réunions organisées cette année par les pays BRICS+ sous la direction de la Russie cette année et de la Chine l’année prochaine portent toutes sur la façon de planifier une trajectoire pour devenir indépendant de la dépendance à l’égard de l’Occident. C’est ce à quoi la diplomatie américaine elle-même les a poussés à faire.

Luca Placidi : Comme vous le disiez, professeur, il semble que le paradigme TINA ait été détruit parce que nous avons désormais des alternatives. Il semble que la classe politique européenne soit désespérément soumise à l’agenda américain. C’est vraiment inquiétant, du moins pour nous en Europe, car la guerre en Ukraine a détruit l’économie européenne.

Pensez simplement, comme vous l’avez décrit, à quel point l’impact des sanctions a pénalisé la production industrielle, notamment en Allemagne et en Italie. Pourtant, cela n’a pas suffi pour que l’Europe change de cap et se retire de ce conflit.

Michael Hudson : Je pense que l’on pourrait qualifier la guerre en Ukraine depuis 2022 de guerre américaine contre l’Europe, car les grands perdants ont été l’Allemagne, l’Italie, la France et le reste de l’Europe. Les États-Unis ont vu ce qui se passait et ont décidé que s’il devait y avoir un combat entre l’Amérique du Nord et l’OTAN contre le reste du monde, ils feraient mieux de commencer par consolider leur contrôle sur l’Europe en tant que marché rentable et débiteur. de se tourner vers l’Asie et d’être perdu par les États-Unis.

Image : Un demi-million de tonnes de méthane s’échappent du gazoduc Nord Stream saboté. (Photo : Garde côtière suédoise)

Essentiellement, les stratèges américains reconnaissent qu’ils savent que l’Amérique n’est plus capable de produire un véritable excédent industriel. Sa politique commerciale néolibérale a délocalisé son industrie en Asie. Le seul nouveau marché qu’elle puisse conquérir en cas de rupture de la majorité mondiale est celui de l’Europe. Cela explique pourquoi les États-Unis ont fait exploser le gazoduc Nord Stream et ont convaincu l’Europe de s’engager volontairement dans l’autodestruction économique en n’achetant pas de gaz, de pétrole et de matières premières russes à bas prix. Même si cette situation a poussé la Russie et la Chine à se rapprocher de leurs voisins asiatiques, les perdants sont les Européens.

L’industrie allemande s’est déplacée du pays vers les États-Unis et ailleurs pour obtenir une énergie à moindre coût. Elle a émigré en grande partie vers les États-Unis, ce qui en fait le bénéficiaire. Si vous êtes une entreprise industrielle allemande, qu’allez-vous faire d’autre si son économie se contracte ?

Si l’on considère la productivité du travail au cours des cent dernières années, elle est parallèle à la consommation d’énergie par travailleur. L’énergie est vraiment la clé. C’est pourquoi un centre; L’objectif de la politique étrangère américaine depuis 1945 a été de contrôler les autres pays de deux manières, à commencer par le pétrole. Les États-Unis, aux côtés de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, ont contrôlé le commerce mondial du pétrole afin de pouvoir couper l’électricité, éteindre les lumières des pays qui tentent de se séparer et d’agir dans leur propre intérêt.

Outre le pétrole, la deuxième tactique utilisée par l’Amérique consiste à contrôler les céréales et les aliments. Laissons les pays indépendants mourir de faim dans le noir. Mais là encore, les sanctions ont surtout eu pour but de faire souffrir l’Europe. Rappelez-vous que l’Amérique lutte contre la Communauté économique européenne depuis sa création en 1958. Dès le début, l’Amérique s’est battue contre la Politique agricole commune (PAC). Mais pour la CEE, l’objectif le plus important de l’intégration était de protéger ses agriculteurs et de faire pour l’agriculture européenne ce que l’Amérique avait fait pour son agriculture.

Le soutien des prix agricoles a permis aux investissements en capital d’augmenter la productivité agricole. L’Europe a rationalisé son agriculture et augmenté ses investissements en capital pour la rendre plus productive. Le résultat a été que l’Europe a non seulement remplacé sa dépendance à l’égard des exportations alimentaires américaines, mais est devenue un exportateur agricole majeur. Mais aujourd’hui, l’Union européenne élargie ne souffre pas seulement des sanctions contre l’importation de gaz russe destiné à la fabrication d’engrais. Et en soutenant l’Ukraine, l’Europe la laisse écouler ses céréales à bas prix en Pologne et dans d’autres pays. Les agriculteurs ont déjà organisé des émeutes pour protester contre la sous-vente de leurs marchés agricoles par les Ukrainiens – les investisseurs américains tentant d’acheter ces terres. Cela pourrait faire reculer l’indépendance agricole européenne et la rendre à nouveau dépendante des États-Unis ou de pays contrôlés par des investisseurs américains.

Jusqu’à présent, l’effet de cette Troisième Guerre froide a été de ramener l’Europe dans l’orbite américaine. Les États-Unis insistent sur le fait qu’il n’y a pas d’alternative à cette géopolitique néolibérale. Les manuels scolaires occidentaux endoctrinent les étudiants à croire que le néolibéralisme est le meilleur moyen de gérer une économie de manière efficace – en n’ayant pas de gouvernement pour protéger l’autonomie et le niveau de vie, et sans réglementer contre les monopoles prédateurs et la recherche de rentes financières. L’objectif est de laisser le capitalisme évoluer vers un capitalisme monopolistique, qui est en réalité un capitalisme financier, car les monopoles sont organisés par le secteur financier comme « la mère des trusts ».

Même si les États-Unis ont déclaré qu’il n’y avait pas d’alternative, il est évident qu’il y en a une. Mais si les pays ne choisissent pas une alternative, ils finiront par ressembler à l’Allemagne. En fait, ce qui est arrivé à l’Europe à la suite de la guerre en Ukraine et des sanctions américaines est une leçon de choses pour les autres pays qui doivent comprendre ce qu’ils ne veulent pas qu’il leur arrive.

Le programme néolibéral s’est effondré en Occident tout comme il s’est effondré depuis longtemps dans le Sud global. Son objectif principal est de privatiser le secteur public. Pourtant, pendant des siècles, le décollage capitaliste européen a été financé par les capitalistes industriels eux-mêmes, dans le but de réduire les coûts de production afin de pouvoir vendre à un prix inférieur aux autres pays grâce à des subventions gouvernementales à la formation de capital tangible.

Comment les économies peuvent-elles réduire leurs coûts de production ? Pour commencer, si les entreprises sont obligées de payer des salaires suffisamment élevés pour que leurs travailleurs puissent payer leurs propres soins de santé et assurances, payer leur propre éducation, leurs propres coûts de logement liés à l’endettement, le prix élevé du paiement d’un salaire décent sera ronger les profits industriels. Pour éviter cela, les pays européens, comme les États-Unis, ont demandé à leurs gouvernements de fournir des produits de base peu coûteux afin que les employeurs n’aient pas à couvrir ces coûts.

La stratégie fondamentale du capitalisme industriel consistait pour les gouvernements à assurer l’éducation, la santé publique et les infrastructures de base qui autrement auraient été monopolisées par le secteur privé. Les gouvernements ont éduqué les travailleurs, les ont formés et ont contribué à accroître leur productivité en protégeant et en subventionnant les investissements en capital. Les gouvernements ont fourni de l’eau et de l’électricité à des tarifs subventionnés afin que les travailleurs n’aient pas à dépenser leurs salaires pour acheter une énergie coûteuse, des transports coûteux et des besoins de base connexes. Le résultat fut d’abaisser le seuil de rentabilité du travail, de sorte que les industriels européens et américains puissent vendre moins cher que les autres pays.

Image : QG de Thames Water au bord de la Tamise à Reading – Berkshire. (Sous licence CC BY 2.0)

Le néolibéralisme a mis fin à cette stratégie économique apparemment évidente. Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont déclenché une guerre de classes menée par les secteurs financiers britannique et américain contre les travailleurs en privatisant leurs services publics. Au lieu de fournir de l’eau potable, dont tout le monde a besoin pour vivre, le gouvernement anglais a vendu les droits de recherche de rente à des gestionnaires financiers en augmentant les prix pour obtenir des rentes de monopole. Pour aggraver les choses, Thames Water et d’autres sociétés privatisées ont emprunté auprès des banques et ont utilisé cet argent pour verser des dividendes aux actionnaires et acheter leurs propres actions afin d’augmenter leurs prix et de récolter des plus-values.

Ces charges rentières grignotent désormais une part importante du budget des salariés européens. Cela oblige les employeurs à payer des salaires plus élevés. On peut dire la même chose du service téléphonique et des autres infrastructures de base qui sont désormais privatisées et financiarisées. La privatisation des services téléphoniques et des communications, autrefois subventionnés, fait payer beaucoup plus les travailleurs. Le résultat est une compression des salaires, mais aussi une compression des bénéfices en raison du coût élevé de la vie et du fait de faire des affaires dans une économie rentière .

Ainsi, depuis 1980, c’est tout le modèle européen – en fait tout le modèle du capitalisme industriel – qui s’est inversé. Au lieu que le capitalisme industriel tente de réduire les coûts de production, en minimisant ce que Marx appelait les faux coûts, les faux frais de production, les prix pratiqués par les monopoles privatisés des infrastructures ont considérablement augmenté. Le niveau de vie des travailleurs dans toute l’Europe a été réduit au moment même où leurs salaires ont dû être augmentés pour qu’ils puissent se permettre de payer pour des services privatisés qui étaient autrefois des services publics subventionnés. Le modèle néolibéral a rendu l’Europe non compétitive, tout comme il a désindustrialisé l’économie américaine.

La leçon pour la Chine a été de recourir au socialisme pour restaurer l’ éthique industrielle du XIXe siècle qui, selon presque tous les observateurs économiques, conduisait au socialisme d’une sorte ou d’une autre. Le niveau de vie de la Chine a grimpé en flèche, mais ses salaires sont inférieurs à ceux des économies néolibérales grâce au fait que le socialisme fournit des transports bon marché, des soins de santé publics, etc., comme décrit ci-dessus.

Plus important encore, la Chine socialiste crée sa propre monnaie et contrôle son système de crédit. Au lieu que la Banque de Chine prête de l’argent à des prédateurs financiers pour acheter des entreprises, les endetter et faire monter le cours de leurs actions avant de les laisser en faillite comme Thames Water en Angleterre, le gouvernement dépense de l’argent directement dans l’économie. Il a surinvesti dans le logement et l’immobilier, certes, mais il a également investi dans la modernisation de ses lignes ferroviaires à grande vitesse, dans la modernisation de son système de communication, dans la modernisation de ses villes et, surtout, dans son système Internet électronique utilisé pour les paiements monétaires. La Chine s’est libérée de sa dépendance vis-à-vis de l’Occident – ​​et, ce faisant, a rendu l’Occident dépendant de lui .

Cela n’aurait pu être réalisé que grâce à des investissements gouvernementaux et à une réglementation dans le cadre d’un plan à long terme. Le modèle financier occidental vit dans le court terme. Si vous envisagez d’allouer du crédit et des ressources pour faire fortune en vivant à court terme en prenant autant que vous le pouvez le plus rapidement possible, vous ne serez pas en mesure de réaliser l’investissement en capital nécessaire pour développer une croissance à long terme. C’est pourquoi les sociétés américaines de technologie de l’information n’ont pas réussi à suivre le rythme de leurs homologues chinoises. Les « forces du marché » financiarisées les obligent à utiliser leurs revenus pour racheter des actions et à payer des dividendes. C’est le cas de la technologie américaine à tous les niveaux.

Les entreprises chinoises qui investissent dans les technologies de l’information et d’Internet réinvestissent leurs bénéfices dans davantage de recherche et de développement. Cette innovation s’est déplacée de l’Ouest vers l’Est, qui a redécouvert la logique du capitalisme industriel développée par les économistes politiques classiques du XIXe siècle.

Certes, la Chine et les autres pays BRICS+ tentent de réinventer la roue. Ils savent que le modèle occidental ne fonctionne pas. La question est : quelle est la meilleure alternative aux économies néolibérales, privatisées et financiarisées ?

Je suis étonné qu’on ait si peu discuté de l’économie classique en Occident. La théorie de la valeur, du prix et de la rente d’Adam Smith, de John Stuart Mill et de leurs contemporains a atteint son paroxysme avec Marx. Cela fait que presque les seuls à parler des réformes économiques du capitalisme industriel sont les marxistes. Les universités américaines n’enseignent plus l’histoire de la pensée économique – ni même l’histoire économique. C’est comme s’il n’existait qu’un seul type d’économie : le « libre marché » privatisé et antigouvernemental qui a pris le dessus depuis les années 1980.

On enseigne aux étudiants qu’il n’y a qu’une seule façon de gérer une économie : la voie néolibérale de la libre entreprise. Ainsi, lorsque les pays asiatiques et africains envoient leurs étudiants aux États-Unis ou en Angleterre pour étudier, on ne leur apprend pas comment le capitalisme industriel a décollé en augmentant les salaires et le niveau de vie pour rendre le travail plus productif. Au lieu de cela, ils apprennent l’économie de la guerre des classes – du point de vue à court terme de l’employeur.

La théorie néolibérale du commerce est l’exemple le plus flagrant de la mauvaise économie d’aujourd’hui récompensée par des prix Nobel, comme si cela pouvait d’une manière ou d’une autre la légitimer. Le résultat est le plan d’austérité du Fonds monétaire international déguisé en « plans de stabilisation ». Lorsqu’un pays comme l’Argentine ou le Chili accumule une dette extérieure, il est invité à obtenir l’argent nécessaire pour payer cette dette extérieure en imposant des politiques anti-syndicales, en dissolvant les syndicats, en abaissant les niveaux de salaires tout en taxant davantage le travail (« les consommateurs »), comme si la main-d’œuvre paupérisée les rend suffisamment compétitifs pour gagner suffisamment de revenus d’exportation pour payer leurs créanciers étrangers.

Lorsqu’une politique comme celle-ci s’est révélée destructrice au cours du siècle dernier et qu’elle est toujours imposée, il est évident qu’il ne s’agit pas d’une erreur innocente. Vous pourriez appeler cela une erreur très réussie. Il a réussi à empêcher les pays du Sud de se sortir de leur dette et de développer leur propre autosuffisance en matière alimentaire et d’autres besoins fondamentaux. Elle a réussi à créer des oligarchies clientes nationales dont les intérêts sont de devenir des agents de ce modèle occidental centré sur l’OTAN au lieu de chercher à développer leur propre économie.

C’est pour éviter ce destin que la scission géopolitique actuelle de la majorité mondiale en Asie, en Afrique et en Amérique latine cherche à remplacer le modèle capitaliste financier. Leur démarche visant à réinventer la roue suit la logique du décollage industriel capitaliste initial qui évoluait vers le socialisme. Si vous regardez l’évolution de l’économie politique classique à la fin du XIXe siècle, non seulement par Marx mais par les partis politiques de tout le spectre politique, nous pouvons voir qu’il allait y avoir un socialisme d’une sorte ou d’une autre.

De quel type de socialisme s’agira-t-il ? Il y avait le socialisme chrétien, le socialisme libertaire, le socialisme marxiste et d’autres types de socialisme. Cette littérature classique et ce débat politique étaient riches, mais ils ont pris fin avec la Première Guerre mondiale. Ce fut un tournant désastreux dans la civilisation occidentale. Les classes rentières , les propriétaires fonciers, les monopoleurs et les banquiers luttaient contre les réformes industrielles en cours dans les économies industrielles les plus avancées d’Europe et des États-Unis. Les élites riches étaient terrifiées à l’idée que le soutien à ces réformes puisse conduire en Europe à une révolution comme celle qui a créé la Russie soviétique. L’Occident était encore plus terrifié par ce qui semblait se passer en Allemagne, qui semblait sur le point de devenir socialiste.

Les intérêts rentiers , en particulier les classes les plus riches, craignaient que cela ne mette fin aux capacités d’une riche oligarchie financière composée d’un pour cent, voire de cinq pour cent de la population. Au cours du siècle dernier, elle a bâti sa richesse financière en obligeant le reste de l’économie à s’endetter. Le résultat a été un malaise social puisque les populations occidentales aux États-Unis et en Europe en sont venues à croire qu’il n’y a pas d’alternative.

L’absence d’alternative a enrichi le One Percent. L’économie américaine s’est polarisée, tout comme les économies européennes. La richesse de l’Europe, y compris l’Italie, a été aspirée jusqu’au sommet, vers la couche financière qui a pris le contrôle de la planification économique et de la politique publique, comme si leurs intérêts personnels privatisés étaient plus productifs et plus efficaces qu’une alternative qui augmenterait la richesse du travail. niveau de vie et autonomie.

Les élites financières du monde entier constituent une classe cosmopolite. Il ne s’agit pas seulement de riches Italiens, mais aussi de riches Européens et de riches Américains qui drainent l’argent de leurs propres secteurs industriels, agricoles et commerciaux. Cette classe internationale apatride a sa loi du mouvement dans sa volonté de contraindre l’ensemble de l’économie mondiale à s’endetter afin d’utiliser son levier d’endettement pour saisir, surtout, les actifs du secteur public en endettant les gouvernements.

Soutenus par le FMI, les Banques mondiales et les tribunaux américains, les détenteurs d’obligations internationales (y compris les oligarchies nationales qui gardent leurs richesses en dehors de leur propre pays) obligent les gouvernements débiteurs à vendre leurs infrastructures publiques. Dans le cas de la dette des entreprises, les créanciers saisissent les entreprises et les divisent en plusieurs parties.

Ce comportement a désindustrialisé les États-Unis et la Grande-Bretagne. Pourtant, alors que les économies des États-Unis et de l’Europe sont devenues de plus en plus pauvres, les 1 % les plus riches sont devenus de plus en plus riches. C’est pourquoi les États-Unis et l’Europe n’ont pas rejoint la majorité mondiale mais tentent de lutter contre sa démonstration selon laquelle il existe une meilleure alternative pour la civilisation.

Les élites dirigeantes des pays occidentaux de l’OTAN ont exagéré. En traitant le reste du monde comme un ennemi qui résiste au contrôle parrainé par les États-Unis, cette diplomatie a poussé d’autres pays à s’unir pour créer une alternative. Cette alternative implique la création d’institutions alternatives au Fonds monétaire international au sein d’une banque centrale des BRICS pour gérer les relations intergouvernementales en matière de balance des paiements. Il s’agit d’une nouvelle Banque d’accélération économique comme alternative à la Banque mondiale, une banque qui financerait son propre développement économique en créant son propre système de crédit pour que la majorité mondiale augmente ses investissements dans les infrastructures, l’agriculture et l’industrie. Cela nécessite également une nouvelle Cour internationale de Justice pour empêcher les sociétés pétrolières et minières de polluer les pays et résister à l’obligation de payer les coûts de nettoyage qu’elles ont engendrés dans leur quête de rentes rapides sur les ressources naturelles.

En fin de compte, la majorité mondiale doit créer une alternative aux Nations Unies elles-mêmes. Toutes ces institutions – les Nations Unies, le FMI et la Banque mondiale – sont soumises au droit de veto américain. Les États-Unis ont annoncé depuis longtemps qu’un principe central de leur politique étrangère est qu’ils ne rejoindront aucune institution qu’ils ne peuvent contrôler par leur veto si celle-ci fait quelque chose qui ne profite pas aux États-Unis.

Ces derniers jours, le président Poutine a proposé la création d’un parlement des BRICS. L’objectif est de créer un grand groupe de pays qui élaboreront un nouvel ensemble de règles sur la manière dont devrait fonctionner une économie internationale. Le président Poutine a également déclaré que les Nations Unies disposaient d’un bon ensemble de règles, mais que les États-Unis avaient opposé leur veto à leur application dans la pratique. Le fait que les Nations Unies ne disposent pas d’une armée les rend impuissantes à résister aux violations du droit international fondamental par les États-Unis, l’Ukraine et Israël.

Ce groupe alternatif émergent des BRICS laissera certainement les Nations Unies opérer en marge, mais la « véritable » ONU réformée sera composée du groupe de la majorité mondiale et de son propre ensemble d’institutions, agissant comme une unité dans laquelle les États-Unis n’a pas de droit de veto. Cela transformera la dynamique de fonctionnement de la plupart des économies mondiales.

Tout cela est un domaine dont les économistes ne parlent pas. L’économie universitaire est devenue une vision étroite, avec des idées simplistes sur les dépenses publiques, l’inflation, la monnaie et le crédit, le tout sans un concept de rente économique comme revenu non gagné devant être minimisé plutôt que d’en faire la base d’une fortune financière.

La dynamique occidentale de « création de richesse » a consisté à augmenter les prix de l’immobilier grâce au crédit. On dit à la classe moyenne qu’elle s’enrichit à mesure que les prix de l’immobilier augmentent, mais cela a pour effet d’empêcher les nouveaux salariés de rejoindre la classe moyenne à moins qu’ils n’héritent de leur logement de leurs parents. La discipline économique ne parle plus de la manière dont un pays peut réellement s’enrichir. Ce dont la majorité mondiale a donc réellement besoin, c’est d’une nouvelle économie.

Luca Placidi : Merci, professeur. Il y a un autre sujet qui est très important et auquel nous sommes confrontés en ce moment. C’est ce qui se passe en Palestine, entre la Palestine et Israël et la guerre qu’ils appellent « contre le Hamas » alors qu’ils cherchent à chasser ou à détruire toute la population palestinienne.

Michael Hudson : Lorsque des hommes politiques des États-Unis à l’Allemagne et dans d’autres pays européens parlent de la guerre en Ukraine ou de ce qui arrive actuellement aux Palestiniens, il y a un alignement bipartisan uniforme. Trump dit ce que Biden dit, tout comme Robert F. Kennedy Jr. C’est-à-dire soutenir Israël jusqu’au bout, ainsi que l’Ukraine.

Pourtant, le monde entier a été choqué par le génocide que les Israéliens mènent non seulement à Gaza mais en Cisjordanie. Leur brutalité, les bombardements d’hôpitaux, l’assassinat de reporters et de journalistes pour que le monde ne puisse pas voir ce qui se passe ont catalysé l’indignation morale du monde qui oppose son identité à celle de l’Occident de l’OTAN.

Image : Funérailles de deux journalistes palestiniens tués par les forces israéliennes à Gaza. (Photo : Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)

L’attaque contre les Palestiniens se fait avec des bombes américaines, tout comme c’est le cas pour l’attaque de l’Ukraine et de l’OTAN contre les territoires russophones. Ce n’est donc pas simplement Israël qui attaque la Palestine. Il s’agit avant tout d’une attaque américaine. On peut y voir une extension logique des attaques américaines contre l’Irak, la Libye et la Syrie. Le dénominateur commun est la vision américaine selon laquelle Israël sert de porte-avions américain pour contrôler le pétrole du Proche-Orient. Si les États-Unis parviennent à maintenir le contrôle du Moyen-Orient et de leur commerce pétrolier, ils conserveront le pouvoir de couper l’électricité aux autres pays en leur coupant l’accès au pétrole. Comme je l’ai expliqué plus tôt, le pétrole a été la clé de la puissance américaine au cours du siècle dernier.

C’est la raison militaire pour laquelle les États-Unis soutiennent Israël dans le largage de bombes américaines sur Gaza, tandis que le réseau d’espionnage américain leur indique où bombarder. Les stratèges américains suivent depuis longtemps la stratégie selon laquelle pour gagner, il faut d’abord bombarder les hôpitaux. L’idée n’est pas simplement de tuer la population ennemie, mais de paralyser ses membres avec des bombes antipersonnelles pour laisser des frais généraux durables liés au soutien des femmes et des hommes mutilés à vie. Et le plus important est de bombarder les enfants, afin qu’ils ne grandissent pas et n’exercent pas de représailles.

L’idée de demander à d’autres Palestiniens de s’occuper d’enfants infirmes dont les jambes ont été arrachées ou qui ont perdu les bras est si inhumaine, si contraire au principe le plus fondamental de la civilisation, qu’elle a agi comme un catalyseur pour la sécession d’autres pays. Le 25 juillet 2024, le président israélien Netanyahu a été invité au Congrès américain pour lui demander son soutien militaire pour son projet d’attaque contre le Liban et son espoir d’entraîner l’Amérique dans une attaque contre l’Iran. Il a présenté la question d’une manière sur laquelle vous et moi pouvons, je pense, être d’accord : après avoir tué ou blessé jusqu’à 180 000 Palestiniens à Gaza et accéléré les meurtres de colons et la destruction de Palestiniens et de leurs biens en Cisjordanie, il a expliqué que, en mots » rappelle Rosa Luxemburg : « Ce n’est pas un choc des civilisations, c’est un choc entre la barbarie et la civilisation, entre ceux qui glorifient la mort et ceux qui sanctifient la vie. »

Je pense que c’est précisément ce qui est en jeu. Netanyahu et ses partisans néoconservateurs au Congrès américain qui l’ont invité ont en effet jeté le gant militaire en menaçant le monde d’une nouvelle violence américaine et israélienne contre les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient. La préparation actuelle d’une telle guerre menace le monde entier d’une nouvelle barbarie.

Il y avait déjà une sorte de tendance dans le reste du monde, en Asie et dans les pays du Sud, à espérer pouvoir se débrouiller d’une manière ou d’une autre sans opérer une énorme rupture intellectuelle et morale avec l’Occident. Le sentiment était qu’ils pourraient d’une manière ou d’une autre survivre à tout cela, au moins à court terme, comme si les choses pouvaient d’une manière ou d’une autre revenir à un semblant de normal au lieu de continuer à se polariser.

Mais ce qui se passe en Israël, l’attaque conjointe israélo-américaine contre la Palestine a choqué une grande partie du monde en réalisant que c’est ce que les États-Unis pourraient leur faire, tout comme c’est ce que font les États-Unis et les pays de l’OTAN en luttant contre la Palestine. dernier ukrainien. Le soutien américain à l’extermination des Palestiniens simplement dans le but d’utiliser Israël comme une arme pour maintenir le contrôle américain sur le pétrole du Moyen-Orient est ce qui est si odieux.

Qu’est-ce qui n’empêchera pas les Israéliens de s’emparer de l’Arabie saoudite et de son pétrole, des Émirats, du Koweït, tout comme l’Amérique l’a fait au Chili et en Argentine pour s’emparer de leurs minerais et de leurs terres tout en assassinant des dirigeants syndicaux, des réformateurs agraires et des professeurs d’économie opposés au néolibéralisme de l’école de Chicago. . Les guerres conjointes entre Israël et l’Ukraine ont donné un sentiment d’urgence aux autres pays, leur faisant comprendre qu’ils doivent agir maintenant pour éviter un sort similaire.

Les autres pays ne peuvent pas rester passifs, car ce qui arrive aux Palestiniens peut leur arriver à tous. C’est jusqu’à quel point les Américains iront pour maintenir leur contrôle mondial. C’est pourquoi ils financent l’attaque israélienne contre la Palestine et l’attaque ukrainienne contre les russophones. Les Américains fournissent les bombes et autres armes, subventionnant ainsi leurs armées. C’est ce qui crée le sentiment d’urgence qui incite la majorité mondiale à réaliser qu’elle doit agir plus rapidement et de manière plus décisive pour réaliser une véritable rupture.

Luca Placidi : Professeur, je sais que vous êtes extrêmement occupé, alors merci beaucoup. Je tiens à vous remercier encore une fois et j’espère avoir plus de temps avec vous pour approfondir ces sujets. Merci.

Michael Hudson : Eh bien, merci. J’espère que nous aurons l’occasion d’avoir une suite à tout cela.

Luca Placidi : Nous le ferons, absolument. Merci beaucoup.

Michael Hudson : Eh bien, merci encore de m’avoir invité.

Cliquez sur le bouton de partage ci-dessous pour envoyer/transférer cet article à vos amis et collègues. Suivez-nous sur Instagram et Twitter et abonnez-vous à notre chaîne Telegram . N’hésitez pas à republier et à partager largement les articles de Global Research.

Répandez la vérité, référez un ami à Global Research