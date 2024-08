Par Andrew Korybko.

Kiev cherche désespérément à relâcher la pression le long du front du Donbass, où la Russie a continué à gagner progressivement du terrain cette année et pourrait bientôt être sur le point de faire une percée.

La Russie se bat pour repousser l’attaque sournoise de l’Ukraine dans la région de Koursk, bien que des informations contradictoires aient émergé sur le lieu de ces affrontements. Le ministère russe de la Défense a affirmé que tous les combats avaient eu lieu du côté ukrainien de la frontière, tandis que Rybar – qui compte près de 1,2 million d’abonnés et fonctionne comme une sorte de groupe de réflexion – a déclaré qu’ils se déroulaient à l’intérieur des frontières de la Russie. Quoi qu’il en soit, ce dernier développement est toujours extrêmement important.

En termes simples, il pourrait s’agir du dernier hourra de l’Ukraine, car il représente un pari massif pour ouvrir un nouveau front à l’intérieur des frontières de la Russie d’avant 2014 avec l’intention de voir ses ennemis redéployer une partie de leurs troupes à Koursk depuis le Donbass, où ils ont continué à gagner progressivement du terrain cette année. Jusqu’à présent, la Russie s’était préparée à une nouvelle attaque contre la région voisine de Belgorod, d’où la décision difficile mais nécessaire d’y imposer un régime de sécurité strict à la fin du mois dernier, elle a donc été prise par surprise.

Avant cela, on craignait sérieusement que l’Ukraine ne se prépare à lancer une offensive en Biélorussie, ce qui aurait pu étendre le conflit et peut-être servir de prétexte à l’implication polonaise. Prises ensemble à la lumière de ce qui vient de se passer dans la région de Koursk, les actions de l’Ukraine dans ces deux directions auraient pu avoir pour but a posteriori de « psychélire » la Russie, facilitant ainsi sa dernière attaque. Contrairement aux raids transfrontaliers précédents, celui-ci implique également des troupes ukrainiennes en uniforme, et non des mandataires terroristes.

Personne n’a pris l’Ukraine au sérieux lorsqu’elle a annoncé qu’elle prévoyait de lancer une autre contre-offensive d’ici la fin de l’année, bien que ce qui se déroule actuellement puisse être ce que ses décideurs politiques avaient à l’esprit. Cela dit, l’ampleur est loin de ce qu’était la contre-offensive ratée de l’année dernière , et ce n’est pas vraiment une contre-offensive puisque la Russie n’attaquait pas l’Ukraine depuis Koursk. Néanmoins, il s’agit toujours de la plus grande attaque transfrontalière à ce jour, et elle a clairement été planifiée depuis un certain temps au lieu d’être un raid impromptu.

Ces observations ne signifient pas pour autant qu’il réussira, car la dynamique militaro-stratégique a évolué en faveur de la Russie tout au long de l’année. Après tout, l’Ukraine détourne des troupes et des équipements limités du front du Donbass vers celui de Koursk, ce qui pourrait facilement se retourner contre elle en créant une ouverture que la Russie pourrait exploiter. De plus, il est peu probable qu’ils détiennent ce qu’ils auraient pu capturer à Koursk, ce qui exclut la possibilité qu’ils puissent l’échanger pendant les pourparlers de paix.

Malgré cela, le fait même que ce qui s’est transformé en une bataille de deux jours au moment de la publication de cette analyse ait pu se produire en premier lieu montre que l’Ukraine a encore quelques tours dans son sac, à savoir sa capacité continue à échapper à la surveillance, au renseignement et à la reconnaissance de la Russie. La Russie n’a détecté à l’avance aucune accumulation notable près de la frontière de Koursk, seulement celle de la Biélorussie et de Belgorod, sinon elle aurait lancé des frappes préventives et imposé un régime de sécurité le long de la frontière.

Il ne s’agit pas d’assommer la Russie, mais d’attirer l’attention sur les capacités tactiques impressionnantes de l’OTAN qui ont réussi à dissimuler l’attaque sournoise de son mandataire. Cela a contribué au nombre croissant de victimes civiles que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Zakharova, a condamné comme preuve du terrorisme de Kiev. La situation pourrait s’aggraver avant de s’améliorer si l’Ukraine parvient à réaliser une percée dans la région de Koursk qui l’amènerait à menacer la centrale nucléaire éponyme située à proximité.

Les chances que cela se produise sont faibles, cependant, selon le général de division Apty Alaudinov, chef adjoint du département militaire et politique des forces armées russes et commandant de l’unité des forces spéciales Akhmat, selon TASS. Un autre point à souligner est que le rapport précédent de Rybar affirmait que l’Ukraine avait pris le contrôle d’une station de transit de gazoduc, ce qui, si c’était vrai, pourrait finir par voir cette installation détruite et ainsi couper le gaz russe à ses clients d’Europe centrale.

Kiev a intérêt à punir la Hongrie et la Slovaquie pour leurs positions anti-guerre, d’où la raison pour laquelle elle a récemment sanctionné une compagnie pétrolière russe qui avait une dérogation de l’UE pour continuer à fournir ces deux-là, de sorte qu’elle pourrait en conséquence vouloir leur infliger un maximum de dommages en détruisant l’installation gazière susmentionnée. Pour être clair, le rapport de Rybar n’a pas été confirmé et pourrait être faux, mais son importance et les remarques d’Alaudinov sur la centrale nucléaire voisine reposent sur la mise en évidence des énormes enjeux impliqués à Koursk.

Pour ces raisons, on peut conclure que cela était en préparation depuis un certain temps et qu’il est donc probable que ce soit le dernier hourra de l’Ukraine, qu’elle ne tente maintenant que par désespoir de recevoir un peu de soulagement le long du front du Donbass où la Russie continue de gagner du terrain et pourrait être sur le point de faire une percée. La Russie regagnera probablement bientôt son territoire perdu, s’il y en a vraiment eu un qui a été capturé par l’Ukraine, puis fera payer à Kiev cette ignoble attaque sournoise.