La Révolution prolétarienne à venir

Par Normand Bibeau.

Cet article illustre un aspect de la problématique électoraliste bourgeoise au sein du prolétariat, à savoir : la domination de l’idéologie de la classe dominante sur l’opinion prolétarienne tant par l’«abrutissement», le «divertissement», la division, le mensonge, la démagogie, la fourberie et la supercherie. Élections « démocratiques » chez l’oligarchie des États-Unis – les 7 du quebec . Mais fondamentalement que nous apprennent réellement ces constats soupoudrés de notions mal comprises de la lutte des classes? L’élection présidentielle américaine serait-elle déjà pliée ? – les 7 du quebec

Qui ignorait que la bourgeoisie «investit» 5 milliards de dollars U$, plus de deux milliards pour chacun des «camps électoralistes opposés», pour se tailler la part du lion du 6,5 trillions de dollars U$ des budgets gouvernementaux, dont 900 milliards au seul complexe militaro-industriel américain… et s’assurer l’ascendant sur le gouvernement de l’hégémon du camp capitaliste occidental et la faculté de dicter ses dépenses aux va$$aux, larbins et marionnettes du camp occidental et l’éventuel préemption sur les gains à venir du LEBENSRAUM 2.0 à l’Est, soit sur la Russie, la Chine et tous les pays du camp oriental? Voilà l’enjeu de cette 47e mascarade électorale américaine dont Kamala Harris est la potiche du flanc gauche et Donald Trump le potiche du flanc droit.

Marx, Engels, Lénine et Rosa Luxemburg ont expliqué avec force et détails que c’est là conformité à leur nature de classe: résoudre la crise de surproduction tant matériel qu’humaine, la baisse tendancielle du taux de profit (qui prend présentement la forme d’un krach boursier) et la nécessité d’accumuler des quantités de capitaux de plus en plus considérables pour réaliser la révolution industrielle, et post industrielle-technologique-numérique permanente qu’impose la concurrence capitaliste et le gaspillage constant des ressources qu’impose le mode de production capitaliste décadent. Barbarie ou civilisation… OTAN contre BRICS (Michael Hudson) – les 7 du quebec.

Ce qui importe pour les révolutionnaires prolétariens ce n’est pas d’interpréter le monde mais de le transformer afin de diriger toute la classe prolétarienne vers la Révolution prolétarienne et l’édification du mode de production communiste.

La première condition consiste à cesser d’infantiliser le prolétariat et à le confronter à ses contradictions afin de consolider sa conscience de classe. Ainsi, le prolétariat doit apprendre qu’à chaque fois qu’il s’enrichit de son «salaire», fut-il de misère, à travailler dans le complexe militaro-industriel et à fabriquer des armes, il contribue à créer les conditions de sa propre destruction, il se condamne à être de la chair à canons ou à devenir une cible pour l’ennemi nationaliste chauvin.

L’ennemi du prolétariat américain ou ukrainien ce n’est pas le prolétariat russe ou chinois, c’est le capital américain, ukrainien, russe, chinois etc. qui est ligué contre lui classe contre classe.

Lorsque les criminels de guerre Biden, Harris, Graham, Trump et tous ces politiciens bourgeois gagnent l’appui des aristocrates syndicaux et des ouvriers idiots-utiles en proclamant «créer des emplois payants aux U$A en investissant dans la guerre en Ukraine et le génocide en Palestine», ils parasitent sur la collaboration de classes omniprésente en Occident et en Orient impérial.

Chaque fois qu’un prolétaire achète les frivolités, assiste au spectacle décadent, écoute et regarde la propagande bourgeoise olympique ou autre (France et Zone Euro : Après les JO, le chaos ? – les 7 du quebec), il collabore avec son ennemi de classe et contribue à son abrutissement et à son exploitation et à celle de ses camarades de classe, qu’il en soit conscient ou non.

Un des défis des révolutionnaires prolétariens consistent à arracher le prolétariat à la domination idéologique de la bourgeoisie et pour ce faire, ils leurs faut propager une conception du monde complète, exhaustive, scientifique, en somme, révolutionnaire, matérialiste dialectique, que seul le marxisme contemporain représente.

Tous les prolétaires emprisonnés dans l’idéologie moyenâgeuse, passéiste, révolue, anachronique, débilitante et divisive des religions doivent relire l’idéologie allemande et les Manuscrits de 1844 de Karl Marx, «La famille, la propriété et l’État» d’Engels qui détruisent l’aberration historique que sont les guerres religieuses, clanales, tribales, familiales et étatiques.

La révolution prolétarienne à venir sera marxiste ou ne sera pas.