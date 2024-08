Vent de changement dans les relations entre l’Inde et la Chine (un indice de la Guerre en préparation)

Par M.K. Bhadrakumar – Le 30 juillet 2024 – Source Indian Punchline

On s’attend à ce que le Premier ministre Narendra Modi donne la priorité à un tournant historique dans les relations entre l’Inde et la Chine, comme héritage de ses 15 années au pouvoir. Les choses évoluent en effet dans ce sens.

Un haut fonctionnaire indien a déclaré à l’agence de presse nationale PTI qu’il était nécessaire d’adopter une « approche nuancée » à l’égard des investissements directs étrangers (IDE) en provenance de Chine, et que le gouvernement était disposé à examiner les propositions d’IDE de Pékin dans des secteurs impliquant des technologies de pointe telles que les véhicules électriques et les batteries, ainsi que des biens d’équipement modernes de différents types.

Cela va de pair avec un changement palpable de la politique indienne au cours des six derniers mois. L’interaction de trois facteurs clés explique ce changement. Premièrement, la stabilisation de la situation frontalière, grâce au nouveau mécanisme de gestion des tensions frontalières – des « zones tampons » séparant les deux armées où les deux parties ont retiré leurs troupes et ont cessé toute patrouille – a des retombées positives.

De telles zones ont déjà été établies sur cinq des sept points chauds. Le gouvernement ne s’est pas vanté de ce résultat remarquable, mais sa synergie dans le cadre de liens commerciaux plus étroits est importante pour les deux pays, qui sont confrontés aux vents contraires de l’escalade des barrières commerciales dans le monde entier. L’Inde a progressivement assoupli ses restrictions en matière de visas pour les professionnels chinois dans certains secteurs d’activité.

Deuxièmement, ce changement pragmatique souligne également le besoin urgent de l’Inde en matière de technologie, d’investissement et d’expertise chinoises pour répondre à ses besoins industriels immédiats. La semaine dernière, Anantha Nageswaran, conseiller économique en chef, a déclaré dans une étude économique annuelle que Delhi devrait se concentrer sur les IDE en provenance de Chine pour stimuler les exportations de l’Inde vers les États-Unis et d’autres pays occidentaux, et contribuer à contenir le déficit commercial croissant de l’Inde vis-à-vis de Pékin.

La remarque de Nageswaran est intervenue après que les données de la Reserve Bank of India ont montré que les entrées nettes d’IDE en Inde ont chuté de 62,17 % en glissement annuel pour atteindre 10,58 milliards de dollars en 2023-24, soit le niveau le plus bas depuis 17 ans. En d’autres termes, la capacité de l’Inde à attirer les investissements étrangers a été remise en question par un ensemble de circonstances défavorables – incertitude économique mondiale, protectionnisme commercial et risques géopolitiques, etc. Les investissements chinois peuvent apporter des fonds à l’Inde, introduire des technologies de pointe et une expérience en matière de gestion, et promouvoir la modernisation des industries indiennes et l’optimisation de sa structure économique.

Un troisième facteur tacite est que l’environnement géopolitique a radicalement changé. Il est maintenant certain que la Russie a pris le dessus dans la guerre en Ukraine. C’est un coup dur pour la crédibilité des États-Unis et de l’OTAN et cela se produit à un moment où l’Asie-Pacifique se profile comme autre point chaud potentiel. Les États de la région – à l’exception peut-être du Japon, qui se militarise rapidement – ne souhaitent pas voir une autre guerre destructrice par procuration, dirigée par l’OTAN, dans leur région.

La militarisation des sanctions par Washington dans le sillage de la guerre en Ukraine n’a pas non plus été bien accueillie en Asie du Sud-Est. Après tout, si l’Occident collectif peut geler les réserves de la Russie (environ 400 milliards de dollars) et en dépenser les intérêts au mépris du droit financier international, qu’est-ce qui empêcherait un tel brigandage à l’égard des petits pays de la région ?

Certes, l’attrait croissant des BRICS dans la région de l’Asie du Sud-Est est porteur d’un message important. La Thaïlande et la Malaisie sont les derniers États de la région à avoir exprimé leur intérêt à rejoindre le bloc. Cela renforcera naturellement leurs relations avec la Chine.

Par ailleurs, les relations entre l’Inde et les États-Unis sont quelque peu malmenées depuis que ces derniers ont renoué avec les séparatistes khalistanais basés en Amérique du Nord. Les allégations américaines selon lesquelles l’Inde ourdissait des complots d’assassinat, faisant allusion au « pistolet encore fumant » qui mènerait aux échelons supérieurs de la direction politique de Delhi, ont donné l’impression que les États-Unis avaient des arrière-pensées pour créer des points de pression sur les dirigeants du pays. Il est clair que les États-Unis sont incapables de comprendre la résilience et la centralité de l’autonomie stratégique de l’Inde.

Dans un tel environnement, le groupe Quad a perdu de son importance. Le Quad est en décalage avec les besoins des pays régionaux de l’Asie-Pacifique, où le choix stratégique de la grande majorité des pays est celui du développement économique. La Chine se sent de plus en plus à l’aise à l’idée que l’Inde ne s’associe pas à la stratégie d’endiguement des États-Unis à son encontre.

Pékin a accueilli avec satisfaction les commentaires du ministre des affaires extérieures, S. Jaishankar, à la suite de la réunion des ministres des affaires étrangères de la Quadrilatérale qui s’est tenue lundi à Tokyo et qui a fermement fermé la porte à tout rôle d’une tierce partie comme le Quad dans les relations tendues entre l’Inde et la Chine. Il a déclaré : « Nous avons un problème, ou, je dirais, un sujet de dispute entre l’Inde et la Chine… Je pense qu’il n’appartient qu’à nous deux d’en parler et d’y trouver une solution ».

« Il est évident que d’autres pays dans le monde s’intéressent à cette question, car nous sommes deux grands pays et l’état de nos relations a un impact sur le reste du monde. Mais nous ne nous tournons pas vers d’autres pays pour régler ce qui n’est en réalité qu’un problème entre nous », a ajouté M. Jaishankar.

L’Inde partage les craintes des États de l’ANASE quant à l’expansion de l’OTAN sous l’impulsion des États-Unis en tant qu’organisation mondiale axée sur l’Asie-Pacifique. L’Inde a réagi en renforçant son indépendance stratégique. Il est intéressant de noter que la visite de Modi en Russie a coïncidé avec le sommet de l’OTAN à Washington. (Voir mon blog intitulé « Les liens entre l’Inde et la Russie font un bond en avant en plein brouillard de guerre en Ukraine »).

Une enquête récente de l’Institut ISEAS-Yusof Ishak, un groupe de réflexion financé par le gouvernement singapourien, a montré qu’en Malaisie, près de trois quarts des personnes interrogées ont déclaré que l’ANASE devrait favoriser la Chine plutôt que les États-Unis si le bloc était contraint de s’aligner sur l’une des deux superpuissances rivales.

L’Inde est très attentive à ces tendances dans la région de l’ANASE. La centralité de l’ANASE est la pierre angulaire de la politique orientale de l’Inde, alors que les États-Unis n’y accordent qu’un intérêt de pure forme et ont œuvré en coulisse pour affaiblir la cohésion et l’unité du groupe.

En bref, la phobie de l’entente sino-russe entretenue par les groupes de réflexion, les médias et les fonctionnaires américains a perdu de sa force. L’Inde, au contraire, a renforcé ses liens avec la Russie et s’oriente vers une stabilisation de ses relations avec la Chine, ce qui les rend prévisibles.

Compte tenu de ce scénario, la période qui nous sépare du mois d’octobre, date à laquelle le sommet des BRICS doit se tenir sous la présidence de la Russie, sera une phase de préparation. La dernière réunion des ministres des affaires étrangères de l’Inde et de la Chine, qui s’est tenue à Vientiane la semaine dernière, semble s’être bien déroulée.

Le compte rendu chinois a souligné la déclaration de Jaishankar selon laquelle “le maintien d’un développement stable et prévisible des relations bilatérales est entièrement dans l’intérêt des deux parties et revêt une importance particulière pour le maintien de la paix régionale et la promotion de la multipolarité. L’Inde et la Chine ont des intérêts largement convergents et sont confrontées à l’ombre de la situation dans les zones frontalières. Mais l’Inde est prête à adopter une perspective historique, stratégique et ouverte pour trouver des solutions aux différends et ramener les relations bilatérales sur une voie positive et constructive“. (C’est nous qui soulignons.)

L’élément décisif sera de savoir dans quelle mesure l’accord conclu lors de la réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères à Vientiane en vue de résoudre les problèmes frontaliers résiduels se traduira par des actes. L’« approche nuancée » de l’Inde pour attirer les IDE chinois est un pas dans la bonne direction. Une rencontre entre Modi et le président chinois Xi Jinping en marge du prochain sommet des BRICS à Kazan du 22 au 24 octobre est tout à fait envisageable.

Dans une perspective à plus long terme, cependant, il n’y a pas d’autre solution que de se débarrasser des récits indiens égocentriques sur les relations avec la Chine, construits sur des phobies, des rivalités bouillonnantes et même des mensonges purs et simples, qui se sont infiltrés profondément dans la mentalité des élites indiennes après des décennies d’endoctrinement, afin de créer un nouveau pivot positif et tourné vers l’avenir pour une amitié durable entre les deux nations. La tâche n’est pas facile car les groupes d’intérêt ont proliféré et les lobbyistes américains s’en mêlent activement. Il incombe en fin de compte aux dirigeants indiens de faire preuve de courage et de conviction.

M.K. Bhadrakumar

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur Vent de changement dans les relations entre l’Inde et la Chine | Le Saker Francophone