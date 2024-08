Les subventions chinoises créent de la valeur, au lieu de la détruire (une vision économique de la Guerre en préparation)

Par Han Feizi – Le 8 Juillet 2024 – Source Asia Times

La presse économique occidentale affirme souvent que les industries chinoises subventionnées détruisent de la valeur parce qu’elles ne sont pas rentables, qu’il s’agisse de l’immobilier résidentiel, des trains à grande vitesse, des véhicules électriques ou des panneaux solaires. (Selon un récent article de The Economist)

Si The Economist ne le pense pas vraiment et se contente de faire son habituel ricanement anti-Chinois, alors prenons cela de haut et laissons passer. Mais si cette opinion est réellement partagée – et tout porte à croire que c’est le cas – nous avons affaire à quelque chose de bien plus pernicieux. 248 ans après la publication de “La richesse des nations” d’Adam Smith, l’Occident a perdu le fil de l’économie.

Célébrer la capitalisation boursière de 788 milliards de dollars de Tesla par rapport aux 93 milliards de dollars de BYD revient à confondre incitations et résultats. Les deux entreprises bénéficient de généreux allègements fiscaux et d’autres aides gouvernementales. Le fait que Tesla soit bien plus rentable que BYD alors que la pénétration des VE sur le marché américain est bien moindre est la preuve d’un échec politique, et non de l’intelligence d’Elon Musk. Tesla a empoché les incitations tandis que BYD (et ses concurrents) a obtenu des résultats.

De même, l’entreprise américaine First Solar est récemment devenue la société photovoltaïque la plus valorisée, alors que la concurrence acharnée en Chine a détruit les marges. La valorisation supérieure de First Solar sur un marché protégé par des droits de douane ne devrait pas être un motif de célébration.

En dépit des critiques de The Economist, le fait que les entreprises photovoltaïques chinoises se massacrent les unes les autres en inondant le monde de panneaux solaires bon marché est à première vue la preuve d’une réussite politique et d’une création de valeur stupéfiantes.

Ne pas comprendre ce point crucial, c’est ne pas avoir compris Adam Smith. “La richesse des nations” n’a jamais porté sur la recherche de profits.

Ils sont conduits par une main invisible à faire à peu près la même distribution des nécessités de la vie que celle qui aurait été faite si la terre avait été divisée en portions égales entre tous ses habitants, et ainsi, sans le vouloir, sans le savoir, ils font progresser l’intérêt de la société et fournissent les moyens de multiplier l’espèce.

L’intérêt personnel éclairé était censé n’être qu’un effet secondaire, même tertiaire, d’une amélioration des conditions de vie pour tous. Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais de leur intérêt personnel.

Ce que nous attendons du boucher, du brasseur et du boulanger, c’est du bœuf, de la bière et du pain, et non qu’ils soient propriétaires de magasins fabuleusement riches. Ce que la Chine attend de BYD et de Jinko Solar (et les États-Unis de Tesla et de First Solar), ce sont des véhicules électriques et des panneaux solaires abordables, et non des augmentations de leur capitalisation boursière jusqu’à plusieurs milliards de dollars. En fait, les valorisations des méga-capitalisations indiquent que quelque chose a sérieusement dérapé. Voulons-nous vraiment des milliardaires grâce à la technologie ou voulons-nous simplement de la technologie ?

La presse économique est tombée dans une compréhension paresseuse de la création de valeur ajoutée. Au pire, la confusion néolibérale a endommagé le cerveau des décideurs politiques, les rendant incapables de diagnostiquer les maux économiques.

Les valorisations de plusieurs milliers de milliards de dollars d’une poignée d’entreprises américaines (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon et Meta), qui jurent toutes haut et fort qu’elles ne sont pas des monopoles, sont le signe d’une grave distorsion de l’économie. Quelle part de leur valorisation résulte de l’innovation et quelle part est due à l’emprise réglementaire et à l’impuissance des autorités antitrust ?

Difficile à dire. La Chine, elle, a écrasé ses monopoles technologiques et parvient aujourd’hui à fournir des produits et services similaires, voire supérieurs, capables de pénétrer les marchés internationaux (par exemple TikTok, Shein, Temu, Huawei, Xiaomi), et ce à des prix toujours bien inférieurs. [grâce à l’effet de concurrence, NdT]

La presse économique occidentale, confondant incitations et résultats, s’appuie paresseusement sur les marchés boursiers pour déterminer la création de valeur d’une société. La capitalisation boursière d’une entreprise est une mesure importante mais tout à fait inadéquate de la valeur économique.

Si vous ne possédez pas d’actions de Microsoft, la valeur de l’entreprise réside, pour vous, dans le prix et la performance de Windows, Word, PowerPoint et Excel, que nous sommes tous obligés d’utiliser.

Les non-actionnaires devraient se demander à quel point les logiciels seraient moins chers et meilleurs si les régulateurs faisaient réellement leur travail. Compte tenu de la capitalisation boursière de Microsoft, qui s’élève à 3 000 milliards de dollars, de son modèle économique monopolistique et de la fréquence des bugs d’Excel, nous pouvons être raisonnablement certains que les consommateurs se font avoir.

Les créatures les plus tristes du capitalisme tardif sont les afficionados qui ne détiennent pas ou peu d’actions mais qui soutiennent des entreprises à forte capitalisation comme ils le feraient d’équipes sportives. Avec 54 % de la capitalisation boursière totale des États-Unis détenus par 1 % de la population, il est évident que ces adeptes désorientés sont bien plus nombreux que les véritables bénéficiaires.

Peut-être est-ce là la finalité du prolétariat moderne : être des fanboys stupéfaits célébrant leur servitude néolibérale. Je pense qu’ils feraient mieux d’adorer un peu moins Elon Musk et d’exiger un peu plus de voitures abordables, mais ce n’est que mon avis.

Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut bien sûr consulter Karl Marx et “Das Kapital“, qui déclarait que :

Les gens d’un même métier se réunissent rarement, même pour se distraire, mais, quand ils le font, la conversation se termine par une conspiration contre le public, ou par un stratagème pour faire monter les prix. Dès que la terre d’un pays est devenue une propriété privée, les propriétaires, comme tous les autres hommes, aiment récolter là où ils n’ont jamais semé, et exigent un loyer même pour son produit naturel.

Haha, j’ai compris. Il s’agit en réalité d’un extrait de “La richesse des nations” d’Adam Smith. Le fait que Karl Marx et Adam Smith aient eu le même objectif final ne semble pas avoir été bien compris. Ce qu’Adam Smith avait bien compris et Karl Marx mal compris, c’est que la motivation du profit peut produire des résultats supérieurs, mais uniquement lorsqu’elle fonctionne de manière paradoxale. En d’autres termes, les profits doivent faire l’objet d’une concurrence, du moins à long terme.

Les mécanismes du capitalisme sont responsables d’une grande partie de la confusion. La main invisible du marché étant censée être guidée par l’intérêt personnel éclairé des participants, les profits deviennent le centre d’intérêt de la finance et, malheureusement, de l’économie, ne serait-ce que parce que tant d’infrastructures ont été consacrées à leur mesure.

Avec l’explosion des programmes de MBA et des cours de commerce de premier cycle, tous les diplômés des universités occidentales ont une connaissance pratique de la comptabilité, de l’analyse des états financiers et des modèles d’évaluation.

Malheureusement, tout cela ne représente au mieux que la moitié de l’histoire – la partie “surplus pour le producteur” du tableau de l’offre et de la demande. La partie “surplus pour le consommateur” ne présente que peu d’intérêt car 1) personne ne gagne de l’argent grâce à elle et 2) il n’existe pas de méthodologie fiable pour la mesurer. Les universités ne se bousculent pas pour proposer des programmes de maîtrise en défense des consommateurs.

Ce que la Chine a par contre fait, industrie après industrie, c’est d’aplatir la courbe de l’offre en subventionnant des hordes de producteurs. Cela stimule l’innovation, augmente la production et écrase les marges. La valeur n’est pas détruite ; elle revient aux consommateurs sous la forme de prix plus bas, de produits et de services de meilleure qualité et/ou plus innovants.

Si vous cherchez des retours sur investissement dans les états financiers des entreprises chinoises subventionnées, vous vous trompez. Si les industries chinoises subventionnées génèrent des profits massifs, les décideurs politiques risquent de faire l’objet d’une enquête pour corruption.

Un récent rapport du CSIS estime que la Chine a dépensé 231 milliards de dollars en subventions pour les véhicules électriques. Bien qu’il s’agisse certainement d’une surestimation grossière (l’hypothèse du groupe de réflexion concernant l’exonération de la taxe sur les ventes de véhicules électriques est beaucoup trop élevée), nous nous contenterons de cette estimation. Ce montant s’élève à 578 dollars par voiture lorsqu’il est réparti sur les quelque 400 millions de voitures (VE et ICE) circulant sur les routes chinoises.

Il en a résulté une explosion de nouveaux entrants qui ont inondé le marché chinois de plus de 250 modèles de VE. La concurrence débridée, l’innovation fulgurante et la guerre des prix ont permis de doter les VE chinois de performances et de fonctionnalités et de faire baisser les prix de toutes les voitures (VE et ICE) de 10 000 à 40 000 dollars. En supposant une économie moyenne de 20 000 dollars par voiture, les consommateurs chinois empocheront environ 500 milliards de dollars de surplus supplémentaire en 2024.

Quel multiple devrions-nous appliquer à ce chiffre ? 10x ? 15x ? 20x ? Oui, l’industrie chinoise des véhicules électriques est à peine rentable. Mais qu’en est-il ? Pour la modique somme de 231 milliards de dollars de subventions, la Chine a créé une économie de 5 à 10 000 milliards de dollars pour ses consommateurs. La capitalisation boursière combinée des 20 plus grandes entreprises automobiles du monde est inférieure à 2 000 milliards de dollars.

Ce que nous observons – illustré par les courbes de l’offre et de la demande ci-dessus – ne sont que des effets primaires sur le marché. Les résultats les plus significatifs de la politique industrielle sont les effets externes. Et c’est bien de cela qu’il s’agit.

Pour n’en citer que quelques-uns, le passage aux VE permet à la Chine de se passer des importations de pétrole, de réduire les émissions de particules et de CO2, de fournir des emplois à des nuées de nouveaux diplômés technologiques et de créer des entreprises ultra-compétitives capables de rivaliser sur les marchés internationaux.

Les retombées de l’effondrement brutal des prix des panneaux solaires pourraient avoir un effet encore plus transformateur. Des solutions techniques auparavant non rentables pourraient devenir possibles, de la désalinisation de masse aux engrais synthétiques, en passant par les plastiques, le kérosène et l’agriculture urbaine en intérieur. La Chine pourrait réduire considérablement le coût de l’énergie pour les pays du Sud, ce qui aurait des conséquences géopolitiques considérables.

La ville de Hefei, dans la province reculée de l’Anhui, a connu une croissance spectaculaire ces dernières années grâce à des investissements judicieux dans les industries de haute technologie (par exemple, les véhicules électriques, les écrans à cristaux liquides, l’informatique quantique, l’intelligence artificielle, la robotique, les puces à mémoire). En théorie, le modèle de Hefei – où les autorités locales gèrent des fonds de capital-risque – peut être plus efficace que celui de la Silicon Valley.

Alors que les rendements des investissements traditionnels en capital-risque sont dictés par les bénéfices des entreprises, le modèle de Hefei est plus souple. Les rendements peuvent être collectés par de multiples canaux, de la taxation de l’emploi à l’amélioration de la main-d’œuvre en passant par l’augmentation du pouvoir d’achat du consommateur. Le taux de rendement interne peut encore être baissé si des externalités positives font partie de la structure d’incitation.

Bien que Hefei ait accueilli des symposiums pour quantité de municipalités dans l’espoir que la magie de la ville déteigne, le modèle n’est pas vraiment unique. Il s’agit simplement de ce à quoi ressemble le modèle chinois lorsqu’il est appliqué au domaine technologique.

Si l’informatique quantique, l’IA et la robotique sont sexy, la formule n’est pas très différente du macro-modèle chinois. Il s’agit d’un modèle qui comprend toutes les facettes de la création de valeur – des consommateurs aux producteurs en passant par les externalités – et non d’un modèle fixé et déformé par les taux de profits.

Han Feizi

