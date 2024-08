LE MOUVEMENT POUR SAUVER LA PALESTINE PREND DE L’AMPLEUR

Le monde se réveille, malgré le harcèlement de NOS médias et NOS gouvernements, comme d’habitude. Mais quand la justice et NOS libertés sont en jeu, on peu compter sur NOS jeunes pour prendre la balle au bond.

Surprise! Surprise! Mon ancienne institution d’enseignement est dans les manchettes!? Cet institution si conservateur et si extrême Droite, et si pro-Israël, se réveille un matin la « patate chaude » sur le campus. BRAVO! Enfin, la réalité reprend l’avant scène!

Et ce n’est pas la première fois! La première fois (à ma connaissance?) c’était Norman Bethune, le grand chirurgien et révolutionnaire qui a osé sortir des rangs pour appuyer les mouvements de justice et de liberté en Espagne, et ensuite, en Chine, il y a cent ans. Il s’est battu, à sa manière, juste qu’au bout. Oui, il a été honoré ici, mais par la porte arrière, pour ne pas faire de vagues. Surtout à McGill, ou il y a une statue de lui!

Et voila, cent ans plus tard, un mouvement de justice et de liberté, voit le jour. Des jeunes, naturellement, reprennent le flambeau, à leur manière. Pour défier l’autorité en place et dénoncer le nouveau nazisme mondial qui nous menace.

Le problème en Palestine, ce n’est pas les Juifs. C’est que les Juifs d’Israël sont des Européens, avec des idées de grandeurs, comme les Européens d’ici… vous et moi ! Gaza, c’est une Réserve, comme on en voit… ici. Dès que les Amérindiens se révoltent, on envoie l’armée.

Ici, il y a des réserves qui manquent d’eau, se nourritures et d’électricité en… 2024! C’est une provocation. Mais, nos Amérindiens attendent l’opportunité ou l’étincelle pour reprendre la hache de guerre?!

En Palestine, c’a été les élections Américaines qui démontrent clairement ou se situe la politique sournoise des Américains. Là-bas ce n’était pas «AMERICS FIRST» mais, «Israël First!» Quelle surprise! Les Palestiniens ont trouvés le Pot Aux Roses. Pourquoi les USA tiennent tans à ce que Israël soit si puissant?

Es se que c’est pour débalancés les pays Arabes, ou le pétroles ? Ça va se savoir, pendant la campagne électorale actuelle qui s’en va nulle part!? Le mal contre le mal?

Lâchez pas la patate, mes amis.

John Mallette

Le Poète Prolétaire