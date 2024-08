Le troisième plénum du 20e comité central du parti communiste chinois s’est ouvert à Pékin. Il s’agit traditionnellement d’un événement crucial pour l’annonce des politiques économiques qui définissent l’agenda des années à venir. Il existe d’illustres précédents, comme le troisième plénum du 11e CC qui a jeté les bases de la politique de « réforme et d’ouverture » , le 14e en 1993 qui a lancé le concept d' »économie socialiste de marché » et, vingt ans plus tard, le 18e qui a mis l’accent sur la « modernisation socialiste » et le « rôle décisif du marché dans l’allocation des ressources » . Tous ces événements ont non seulement représenté un moment important de discussion interne au sein du parti, mais ont également permis d’élaborer des programmes articulés de réformes et de politiques économiques pour les décennies à venir… ce furent les jalons de l’édification de l’économie industrielle et commerciale moderne et de l’économie monétaire et financière impérialiste de la Chine contemporaine. NDÉ.

Au moment où le troisième plénum vient de s’ouvrir, il est imprudent de s’aventurer dans des prédictions. Toutefois, nous pouvons classer quelques considérations pour nous guider dans une discussion aussi compliquée qu’importante.

Tout d’abord, il y a l’économie chinoise qui, ces dernières années, a connu une lente reprise par rapport au rythme auquel nous étions habitués les années précédentes. Cela s’explique par le fait que l’économie mondiale – dans laquelle celle de la Chine est parfaitement intégrée – est elle-même confrontée à des problèmes de croissance multifactorielle sur le plan purement économique et qu’elle est devenue un environnement plus compétitif pour la Chine sur le plan géopolitique. En outre, il existe certaines spécificités chinoises qui ont été longuement discutées tant en Chine qu’à l’étranger.

Ce plénum a été précédé de réunions qui se sont concentrées sur certaines priorités économiques. Lors de la réunion du Politburo en avril, la modernisation et le développement technologique du pays ont été discutés, ainsi que des sujets tels que la demande et la distribution économique, tandis que lors de la Conférence centrale sur le travail économique (décembre 2023), la réforme du système fiscal a été abordée.

Parmi les mots clés à surveiller dans les discussions en cours à Pékin figure le concept de « nouvelles forces productives de qualité« , qui met l’accent sur le développement de technologies avancées telles que la biotechnologie, l’énergie verte, l’intelligence artificielle et l’aérospatiale. Cela représente un changement significatif par rapport au modèle de croissance précédent, qui était principalement basé sur l’immobilier et les infrastructures...voilà le facteur qui retarde l’entrée en guerre de la superpuissance industrielle chinoise NDÉ.

Un éditorial du 26 juin, publié dans le Quotidien du Peuple, ainsi que la dernière édition de Qiushi (un magazine bihebdomadaire de théorie politique publié par le CC du PCC), donnent un aperçu supplémentaire des sujets qui pourraient être discutés lors du Plenum. En particulier, Qiushi rassemble des extraits de discours de Xi Jinping axés sur le développement de haute qualité, confirmant ce que nous avons écrit précédemment. Xi Jinping définit le développement de haute qualité comme celui qui répond aux besoins croissants de la population pour une vie meilleure, dans lequel l’innovation devient la force motrice, le secteur de l’économie verte est davantage développé, et un pilier distinctif de l’économie chinoise moderne, à savoir sa voie d’ouverture, n’est pas abandonné.

Qiushi reprend également un article de Han Wenxiu, directeur adjoint de la Commission économique et financière centrale, qui identifie plusieurs domaines clés de réforme :

1 – Les systèmes éducatifs, scientifiques et technologiques, qui doivent être réformés afin de promouvoir l’innovation et d’accélérer la construction d’un système industriel moderne.

2 – Poursuivre le développement des zones agricoles et rurales, en encourageant l’intégration complète entre la ville et la campagne.

3 – Approfondir le développement de l’économie verte, en adoptant une vision holistique basée sur le concept chinois de « civilisation écologique » et en promouvant le développement de technologies à faible émission de carbone.

4 – Approfondir la voie de l’ouverture de la Chine, l’améliorer à la lumière des changements internationaux et rendre plus fluide la circulation interne et la double circulation.

5 – Accroître le bien-être matériel et spirituel de la population chinoise.

6 – Combiner le besoin d’un développement de haute qualité avec le besoin d’une sécurité de haut niveau.

Pour Xi Jinping, le « développement de qualité » et les « nouvelles forces productives » sont des piliers fondamentaux de la vision d’un avenir prospère et durable pour la Chine. Le développement de haute qualité va au-delà de la simple croissance du PIB et englobe l’innovation technologique et scientifique, la durabilité environnementale, l’équité sociale, la qualité de vie et l’efficacité économique. Cette approche vise à transformer la Chine en un pays où le progrès économique s’accompagne d’améliorations tangibles des conditions de vie de la population et de la protection de l’environnement. Parallèlement, les nouvelles forces productives désignent les sources émergentes de croissance économique et les innovations technologiques qui alimentent le progrès industriel. Ces concepts sont essentiels pour repositionner la Chine en tant que leader mondial (hégémon, NDÉ) dans plusieurs secteurs clés et pour assurer un développement économique à la fois durable et inclusif, répondant ainsi aux besoins d’une population croissante et aux défis environnementaux de notre époque.

—Francesco MARINGIO

Francesco Maringiò est un communiste italien militant. Il a occupé des fonctions dirigeantes au sein du Partito della Rifondazione Comunista et du Partito dei Comunisti Italiani, en particulier au sein du département des relations internationales des deux partis. Il a écrit pour L’Ernesto, Marx 21 et un certain nombre de sites web chinois, dont Global Times. Il collabore avec Radio China International Italie. Il est président de l’Association italo-chinoise pour la promotion de la nouvelle route de la soie.