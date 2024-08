Par Robert Bibeau. Au hasard de mes lectures sur le web je suis tombé sur ce texte ahurissant, le premier texte qui parvenait enfin à expliquer le drame apocalyptique de deux millions et demi de gazaouis martyrs, exterminés sur la place publique par l’État israélien nazi avec la complicité et le soutien des gouvernements occidentaux « démocratiques » (sic). Voici quelques extraits stupéfiants de l’article percutant de Tarik Cyril Amar « La méthode Gaza« . Première citation: « Gaza est une méthode. Une méthode occidentale. L’Israël fasciste (nazi), sioniste, sadique et raciste est un pionnier, un pionnier vers encore plus de mal à faire par des gens d’en haut aux gens d’en bas. C’est pourquoi ceux d’en haut protégeront Israël. Ils se protègent eux-mêmes et protègent leurs actes futurs.« Tarik Cyril Amar va plus loin en décrivant par le détail la « méthode Gaza de solution finale pour les pauvres« : « En bref, nos « élites » occidentales veulent avoir à leur disposition toute la « boîte à outils » israélienne de la « guerre urbaine » – c’est-à-dire le massacre des pauvres et des travailleurs dans des villes densément peuplés. Ils veulent être autorisés à raser toutes les infrastructures, à imposer des black-out de l’information, à tuer des journalistes, des travailleurs humanitaires, des élites locales, à détruire systématiquement des hôpitaux et des écoles remplies d’enfants, à mener des massacres à bout portant et par les bombardements habituels, à utiliser les inondations, les incendies, la famine et la maladie pour tuer des femmes et des enfants sans limite (et à imputer leur mort à leurs défenseurs et aux résistants), à brûler tout ce qui reste pour rendre le nettoyage ethnique complet et la solution vraiment finale. Créer des « zones tampons » de mort, utiliser les armes les plus puissantes de leurs arsenaux sur les personnes les plus vulnérables et, enfin et surtout, s’entraider pendant que les mercenaires programmés s’exécutent. Pour nos «élites», il s’agit d’un forfait de rêve, et ils en veulent un pour eux aussi…pour « solutionner » les pauvres et les travailleurs de leur contré menacée.« Contrairement à ce que nous pensions jusqu’à maintenant, la guerre impérialiste pour l’assujettissement du peuple palestinien résistant n’est pas d’abord une guerre de libération nationale classique, opposant un colonisateur sanguinaire à un peuple opprimée, dirigé par une bourgeoisie nationale oppressante. La nature du développement des forces de production capitalistes décadentes a transformé la guerre pour Gaza en une guerre de classe internationale opposant le capital mondial – la bourgeoisie mondialisée – au prolétariat international, nonobstant le faible niveau de conscience de classe du prolétariat. Voilà pourquoi le capital mondial se ligue derrière son proxy israélien nazi. Voilà pourquoi le prolétariat révolutionnaire doit se liguer derrière le prolétariat palestinien, arabe et israélien conscient.

Le texte complet de « La méthode Gaza de solution finale » élaborée par le vassal israélien de l’hégémon américain est disponible ici: https://tarikcyrilamar.substack.com/p/the-gaza-method

EN COMPLÉMENTAIRE UN TEXTE DE M OON OF ALABAMA SUR LA MÉTHODE GAZA

Par Moon of Alabama – Le 6 aout 2024 .Nous avons lu une myriade de rapports sur la torture et le meurtre systématiques dans les camps de concentration israéliens, alias prisons, pour les Palestiniens.

Quand Israël a entamé sa dernière série de génocides avec nettoyage ethnique contre les Palestiniens (et puis, bien sûr, tous les crimes contre l’humanité et crimes de guerre dans le livre, tous les livres), j’ai appris que, lors d’une manifestation de résistance à New York, il y avait eu une pancarte disant « Gaza est une méthode ». J’étais intuitivement d’accord : il est évident que le meurtre de masse à Gaza esquisse un modèle, un ensemble d’outils et de mesures d’extermination, d’assujettissement et d’expulsion qui sont prêts à être exportés et seront très demandés – tout comme tant d’autres compétences et technologies d’espionnage, de maintien de l’ordre (si c’est le mot) et de meurtre d’Israël l’ont toujours été. Qu’est-ce qui fait que presque tous les gouvernements occidentaux (ou du Nord) trouvent si précieux et attrayant qu’ils protègent sa substance et son application criminelles, même au prix de ruiner complètement, enfin et – je crois – irréversiblement leur position vis-à-vis de tous les autres habitants de la planète ?

Pour voir comment, considérez la réponse de l’Occident (à quelques exceptions louables) à la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) de l’ONU selon laquelle le génocide israélien des Palestiniens est une description suffisamment plausible de la réalité actuelle pour nécessiter un ensemble d’injonctions immédiates (appelées ici « mesures provisoires ») contre Israël, le régime coupable.

Vous voyez où cela nous mène, n’est-ce pas ? À Gaza. Gaza n’est pas le premier mais, pour l’instant, le pire exemple d’un corps doctrinal de pensée pseudo-technique et rationnellement vicieuse qui entre en pratique : comment soumettre les villes du Sud global (et les pauvres en général, ne vous y trompez pas chers habitants du Nord), par tous les moyens. Et pour ce type de guerre urbaine future très proche/présente partout, le droit humanitaire tel que nous le connaissons – avec ses immenses défauts – est encore trop «doux», trop restrictif. Il en va de même, bien sûr, pour nos notions de crimes contre l’humanité, y compris le génocide.

En bref, nos «élites» occidentales veulent avoir à leur disposition toute la « boîte à outils » israélienne de la « guerre urbaine » – c’est-à-dire le massacre des pauvres dans des villes denses. Ils veulent être autorisés à raser toutes les infrastructures, à imposer des black-out de l’information, à tuer des journalistes, des travailleurs humanitaires, des élites locales, à détruire systématiquement des hôpitaux, à mener des massacres à bout portant et par les bombardements habituels, à utiliser les inondations, les incendies, la famine et la maladie pour tuer des femmes et des enfants sans limite (et à imputer leur mort à leurs défenseurs), à brûler tout ce qui reste pour rendre le nettoyage ethnique complet. créer des « zones tampons » de mort, utiliser les armes les plus puissantes de leurs arsenaux sur les personnes les plus vulnérables et, enfin et surtout, s’entraider pendant qu’ils le font. Pour nos « élites », il s’agit d’un forfait de rêve, et ils en veulent un aussi.

L’évolution du plan de l’Occident pour contrôler un monde en polycrise en massacrant et en soumettant les pauvres, les rebelles et ceux qui sont considérés comme “superflus“.

L’Occident est en déclin et il ne lui reste qu’une seule méthode pour le retarder : la force brute. Tout cela signifie qu’il ne reste à l’Occident qu’une seule option : la plus dure des puissances, si ce n’est la plus stupide aussi : la force militaire. Et c’est là que le précédent du génocide de Gaza remplit sa fonction la plus importante de définition et de “normalisation” de la méthode. Et ce, d’une manière très concrète : Depuis les années 1990 (en Irak, Syrie, Somalie, Serbie, etc.) au plus tard, les armées occidentales – les États-Unis en tête, évidemment – ont réfléchi intensément à la possibilité de combattre dans les villes. Vous voyez où cela nous mène, n’est-ce pas ? À Gaza. Gaza n’est pas le premier mais, pour l’instant, le pire exemple de mise en pratique d’un corps doctrinal de pensées pseudo-techniques et rationnellement vicieuses : Comment soumettre les villes du Sud (et les pauvres en général, ne vous y trompez pas, habitants du Nord), par tous les moyens. Et pour ce type de guerre future très proche/présente partout, le droit humanitaire tel que nous le connaissons – avec tous ses immenses défauts – est encore trop “mou“, trop restrictif. Il en va de même, bien sûr, pour nos notions de crimes contre l’humanité, y compris le génocide. Il conclut : Gaza est une méthode. Une méthode occidentale. L’Israël fasciste, sioniste, apartheid et sadique est un pionnier, un précurseur de l’accomplissement d’encore plus de mal de la part de ceux d’en haut vers ceux d’en bas. C’est pourquoi ceux d’en haut protègent Israël. Ils se protègent eux-mêmes et protègent leurs actes futurs. J’avais des doutes sur cette théorie lorsque je l’ai lue pour la première fois. Mais maintenant, je pense que l’élite planifie vraiment de cette manière. C’est la seule explication qui tienne la route, qui soit cohérente et qui corresponde à leur soutien croissant au fascisme pur et dur, que ce soit en Israël ou en Ukraine. Moon of Alabama Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.

SE TAIRE FACE À L’ENFER DE GAZA (PASCAL BONIFACE)