L’Identité Numérique camouflée en Passeport Vaccinal dès septembre 2024 (vidéo 21’21)

Le passeport vaccinal européen dès septembre dans 5 pays pilotes

Bam Press – 10 août 2024

La #cve , la Carte de Vaccination Européenne sera lancée dès septembre 2024 dans 5 pays pilotes. Elle consolidera non seulement toutes les données de vaccination en un seul endroit, mais aussi des “métadonnées” téléchargeables que l’on pourra partager avec un code QR.

Note de do : La surveillance généralisée se met en place grâce à l’informatique et internet. C’est le progrès dénoncé par Rousseau. C’est pourquoi il était banni par les autres philosophes des lumières. Tant que l’humanité n’aura pas intégré la THC (théorie du concept), le progrès nous amènera de plus en plus d’avanies.

