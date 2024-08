Marchés mondiaux en vrille : Wall Street dévisse après le Nikkei et les bourses européennes

Hier, mardi (13-08-2024) nous avons publié un excellent texte intitulé Profits fictifs et IA financières au royaume du capitalisme « drogué » – les 7 du quebec . Nous y faisions référence aux cours de la bourse capitaliste drogué https://les7duquebec.net/archives/293517. Vous trouverez ci-dessous un commentaire de l’Euronews sur les cours de la bourse le 5 août dernier.

Par Angela Barnes & euronews avec AP Publié le 05/08/2024

La quasi-totalité des titres de Wall Street s’effondre ce lundi, les craintes liées au ralentissement de l’économie américaine s’aggravant et entraînant une nouvelle chute des marchés financiers dans le monde entier.

Le S&P 500 était en baisse de 3,1 % en début de séance, après avoir connu sa pire semaine depuis plus de trois mois. L’indice Dow Jones Industrial Average perdait 996 points, soit 2,5 %, à 9 h 50, heure de l’Est, et le Nasdaq composite reculait de 3,8 %.

Ces baisses ne sont que les dernières d’une vague de liquidation qui a balayé la planète. Le Nikkei 225 du Japon a commencé la journée de lundi en chutant de 12,4 %, ce qui constitue sa pire journée depuis le krach du « lundi noir » de 1987.

Les investisseurs fuient les grands noms de la technologie qui, jusqu’à récemment, avaient tiré le marché américain vers le haut : Apple a chuté de plus de 7 % et Meta a perdu 6 % dans les échanges de pré-marché. Le fabricant de puces Nvidia a chuté de 12,5 %.

Vendredi, un rapport montrant que les embauches par les employeurs américains ont ralenti le mois dernier beaucoup plus que prévu a suivi des rapports faibles sur l’industrie manufacturière et la construction et a alimenté les craintes que l’économie américaine ne plie finalement sous la pression des taux d’intérêt élevés. Les investisseurs du monde entier ont vendu leurs actions et se sont tournés vers la sécurité des obligations, ce qui a entraîné une forte baisse des rendements obligataires.

Ce bouleversement a commencé quelques jours seulement après que les indices boursiers américains ont connu leur meilleure journée depuis des mois, après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a ouvert la voie à d’éventuelles baisses des taux d’intérêt à partir de septembre.

Mais après le rapport sur l’emploi de vendredi, les inquiétudes augmentent quant au fait que la Fed pourrait avoir maintenu trop longtemps son principal taux d’intérêt à son niveau le plus élevé depuis deux décennies, augmentant ainsi les risques de récession dans la plus grande économie du monde. Une baisse des taux rendrait les emprunts moins coûteux pour les ménages et les entreprises américains, mais il faudrait du temps pour que les effets se fassent sentir sur l’économie.

Jusqu’à vendredi, il y avait eu relativement peu de fluctuations importantes des marchés au cours de l’année écoulée.

Les marchés européens en forte baisse, les turbulences mondiales s’aggravent

Le CAC 40 français a chuté de 2,78 %, le DAX allemand de 2,84 %, tandis que le FTSE 100 a ouvert en baisse de 2,19 % lundi matin.

Toutefois, l’euro s’est renforcé par rapport à la plupart des autres grandes monnaies, l’EUR/USD ayant fait un bond de 2 % depuis vendredi dernier, car il est considéré comme une monnaie refuge.

Le plongeon du Nikkei lundi fait suite à une chute de près de 6 % vendredi. À la mi-juillet, l’indice avait atteint des sommets historiques. Sa pire déroute en une seule journée a été une chute de 3 836 points, soit 14,9 %, le 19 octobre 1987, un krach des marchés mondiaux qui a été surnommé le « lundi noir » mais qui s’est avéré n’être qu’un revers temporaire malgré les craintes qu’il ait pu augurer d’un ralentissement à l’échelle mondiale.

Lundi (5 août), le Nikkei a clôturé en baisse de 4 451,28 points, à 31 458,42 points. Il avait chuté de 5,8 % vendredi, ce qui en fait la pire baisse jamais enregistrée sur deux jours.

Les prix des actions ont chuté à Tokyo depuis que la Banque du Japon a relevé son taux d’intérêt de référence mercredi.

Le yen japonais a également chuté, s’échangeant à 142,37 yens pour un dollar américain, contre 146,45 vendredi dernier et nettement en dessous de son niveau de plus de 160 yens d’il y a quelques semaines.

Selon les analystes, un autre facteur contribuant à la chute des prix des actions est le carry trade, qui consiste pour les investisseurs à emprunter de l’argent dans un pays où les taux d’intérêt sont bas et la monnaie relativement faible, comme le Japon, et à investir ces fonds dans des endroits où ils obtiendront des rendements élevés. Les investisseurs ont vendu des actions pour rembourser ces prêts, car leurs coûts ont augmenté en raison de la hausse du yen et des taux d’intérêt.

Les actions de la Corée du Sud ont chuté de près de 9 %.

L’ambiance « sombre »

« Le pic de volatilité de la volatilité est un spectacle qui souligne à quel point les marchés sont devenus nerveux », a déclaré Stephen Innes, de SPI Asset Management, dans un commentaire. « La vraie question se pose maintenant : Le réflexe habituel du marché de vendre la volatilité ou d’acheter la baisse du marché peut-il l’emporter sur l’anxiété profonde provoquée par cette crainte soudaine et brutale d’une récession ? »

Le VIX, un indice qui mesure l’inquiétude des investisseurs face aux baisses à venir de l’indice S&P 500, était en hausse de 105 % au début de la journée de lundi. Le bitcoin, qui avait récemment grimpé à près de 70 000 dollars, était en baisse de près de 17 % à 52 100,00 dollars.

Les prix du pétrole ont baissé, le pétrole brut de référence américain perdant 1,41 dollar à 72,11 dollars le baril. Le pétrole Brent, la norme internationale, a perdu 1,35 cent à 75,46 dollars le baril.

Les investisseurs surveilleront les données sur le secteur des services américain de l’Institut américain pour la gestion de l’offre (U.S. Institute for Supply Management), prévues plus tard lundi, qui pourraient aider à déterminer si les ventes dans le monde entier sont une réaction excessive, a déclaré Yeap Jun Rong d’IG dans un rapport.

Même si les inquiétudes concernant la faiblesse de l’économie américaine et la volatilité des marchés ont fait le tour du monde, l’économie américaine est toujours en croissance et une récession est loin d’être une certitude.

Mais l’ambiance était résolument sombre.**

L’indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 2,2 % à 16 579,97 et l’indice S&P/ASX 200 d’Australie a reculé de 3,7 % à 7 649,60.

L’indice composite de Shanghai, qui est quelque peu isolé des autres marchés mondiaux par le contrôle des capitaux, a légèrement progressé avant de céder du terrain, perdant 1,5 % à 2 862,56.

La baisse de 1,8 % de l’indice S&P 500 vendredi était sa première perte consécutive d’au moins 1 % depuis avril. L’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,5 % et le Nasdaq composite de 2,4 %, ce qui le place à 10 % en dessous de son record établi le mois dernier. Ce niveau de baisse est ce que les traders appellent une « correction ».