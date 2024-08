LA MÉTHODE GAZA OU L’APOTHÉOSE DU CRIME DE GUERRE

Quand Israël a entamé sa dernière série de génocides avec nettoyage ethnique contre les Palestiniens (et puis, bien sûr, tous les crimes contre l’humanité et crimes de guerre dans le livre, tous les livres), j’ai appris que, lors d’une manifestation de résistance à New York, il y avait eu une pancarte disant « Gaza est une méthode ».

J’étais intuitivement d’accord : il est évident que le meurtre de masse à Gaza esquisse un modèle, un ensemble d’outils et de mesures d’extermination, d’assujettissement et d’expulsion qui sont prêts à être exportés et seront très demandés – tout comme tant d’autres compétences et technologies d’espionnage, de maintien de l’ordre (si c’est le mot) et de meurtre d’Israël l’ont toujours été.

Bien sûr, cette méthode de Gaza – de toute évidence, celui qui a fait ce signe perspicace faisait allusion à la « méthode de Jakarta » de la guerre froide si brillamment disséquée par Vincent Bevins – ne pointe pas seulement vers l’avenir. Il est également ancré dans un long passé : une étape nouvelle plutôt que quelque chose de radicalement nouveau. Pourtant, la méthode Gaza est innovante – ou devrions-nous la qualifier de « perturbatrice » ? – de quoi soulever une question importante :

Qu’est-ce qui fait que presque tous les gouvernements occidentaux (ou du Nord) trouvent si précieux et attrayant qu’ils protègent sa substance et son application criminelles, même au prix de ruiner complètement, enfin et – je crois – irréversiblement leur position vis-à-vis de tous les autres habitants de la planète ?

La réponse, en un mot empruntée au domaine de la jurisprudence, mais qui n’est pas limitée à celui-ci, est : précédent.

Pour voir comment, considérez la réponse de l’Occident (à quelques exceptions louables) à la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) de l’ONU selon laquelle le génocide israélien des Palestiniens est une description suffisamment plausible de la réalité actuelle pour nécessiter un ensemble d’injonctions immédiates (appelées ici « mesures provisoires ») contre Israël, le régime coupable. Ces mesures comprennent les suivantes :

« Israël doit, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention sur le génocide, à l’égard des Palestiniens de Gaza, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission de tous les actes relevant de … la présente Convention, en particulier : a) le meurtre de membres du groupe ; b) causer des lésions corporelles ou mentales graves à des membres du groupe ; c) le fait d’infliger délibérément au groupe des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique, en tout ou en partie ; et d) l’imposition de mesures visant à prévenir les naissances au sein du groupe.

Et en outre : « La Cour estime en outre qu’Israël doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour

permettre la fourniture de services de base et d’une aide humanitaire d’urgence pour faire face à la

les conditions de vie déplorables auxquelles sont confrontés les Palestiniens dans la bande de Gaza. »

Pourtant, les États-Unis et beaucoup de leurs complices et vassaux (y compris les grands États qui s’auto-avilissent, comme le Canada, la Grande-Bretagne et l’Allemagne) ont ouvertement défié la décision – comme s’ils en avaient le droit. Ce n’est pas le cas, bien sûr : c’est comme si un chef de la mafia réagissait à sa condamnation en déclarant qu’il ne croyait pas à la sentence. « Qu’est-ce que tu vas faire ? » comme aurait pu dire Tony Soprano en haussant les épaules.

Ils continuent également leur soutien massif – et essentiel (un tout nouveau sens ancien à l’« indispensabilité » américaine) – au génocide d’Israël. Ils ont, en outre, attaqué l’agence de l’ONU pour avoir, essentiellement, aidé les Palestiniens, l’UNRWA – sous les prétextes les plus fragiles, basés sur les mensonges sionistes habituels, certains qu’ils impliquent également des « aveux » sous la torture.

L’UNRWA est une bouée de sauvetage vitale pour les victimes palestiniennes qu’Israël a longtemps essayé de couper (y compris en assassinant systématiquement son personnel) : L’Occident a trouvé un moyen d’être encore plus utile qu’avant la décision de la CIJ dans le génocide israélien et aussi, en particulier, les crimes de guerre de siège et de punition collective. Toutes ces actions occidentales vont à l’encontre des ordres de la CIJ. Comme ça. « Régime voyou – c’est nous ! », c’est ce que l’Occident a choisi de crier au monde.

Et ce, malgré le fait que la Convention de l’ONU sur le génocide de 1948 interdit explicitement non seulement de commettre un génocide, mais d’en être complice. Les États occidentaux sont des cas classiques de complicité. Les dirigeants, les politiciens et les bureaucrates qui conçoivent et exécutent ces politiques criminelles portent une responsabilité personnelle. Si nous vivions dans un monde sain d’esprit, ils se retrouveraient tous sur le banc des accusés de la Cour pénale internationale – et ne perdraient jamais espoir ! – un jour, certains d’entre eux le pourraient encore. (Bien que ma préférence personnelle soit qu’ils fassent face à de futurs tribunaux palestiniens, bien sûr.)

Comment expliquer ce comportement ? Folie? Le chantage (des vacances sur l’île avec des mineurs, quelqu’un ?), la corruption par Israël et ses lobbies (et chaque pot-de-vin devient aussi, évidemment, un outil de chantage) ? Sûr. Tous ces facteurs jouent un rôle important. Ne surestimez pas les criminels et les psychopathes qui nous dirigent maintenant. Beaucoup de leurs motivations viennent directement du caniveau le plus bas.

Mais il y a quelque chose d’autre, quelque chose qui n’est ni simplement insensé (au sens de techniquement délirant) ni le produit d’une corruption ordinaire (si c’est le mot). Il y a aussi une forme horrifiante de rationalité à l’œuvre. (Et, s’il vous plaît, pas de malentendus : le terme « rationalité » n’a pas d’associations positives ou apologétiques ici : la rationalité dont nous parlons est celle des architectes d’Auschwitz ou d’Adolf Eichmann mettant de l’ordre dans ses horaires de train pour les camps d’extermination.)

Cette rationalité nous ramène à la question du précédent. Le génocide de Gaza et la participation brutale de l’Occident à celui-ci sont destinés à défier les lois existantes, sans parler de ces règles infâmes qui sont toujours ouvertes à une redéfinition opportuniste de l’Occident de toute façon. Et, peut-être plus important encore, le génocide de Gaza est destiné à modifier ces compréhensions élémentaires de la réalité dont dépend l’éthique de base : si nous sommes tous d’accord pour dire que le meurtre est mal, le moyen le plus efficace de s’en tirer n’est pas de contester directement cet accord, mais de nous persuader que tirer sur un civil sans défense avec un drapeau blanc, Par exemple, soit n’est pas un meurtre, soit ne mérite tout simplement pas notre attention.

En d’autres termes, ce qu’Israël et ses complices occidentaux font aux Palestiniens non seulement de Gaza, mais surtout de Gaza, est censé modifier nos perceptions fondamentales de la réalité. Nous sommes entraînés à accepter la guerre génocidaire comme une nouvelle norme.

Pourquoi?

La raison générale est évidente, et bien qu’il y ait beaucoup à dire à ce sujet, résumons-la ici : l’Occident est en déclin dans un monde gravement en crise (il a produit la plupart, voire la totalité, de ces crises, mais laissons cette ironie de côté pour l’instant). Ses « élites » ont décidé de ne pas s’ajuster de manière constructive – ce qui serait tout à fait possible par le compromis, la coopération et le partage – mais adoptent plutôt un état d’esprit darwiniste (avec mes excuses à Darwin pour l’utilisation lâche).

Ils se battront pour ce qu’ils considèrent avec orgueil comme leur « jardin » et contre ce qu’ils rejettent racistement comme la « jungle » – c’est-à-dire tous les autres, y compris à l’intérieur de l’Occident, soit dit en passant. Cependant, comme ils sont en déclin, leur capacité à mener ce combat est limitée : ils ont, par exemple, déjà ruiné leur soft power ; Leur capacité à façonner les discours à l’échelle mondiale se détériore rapidement, en partie, encore une fois, parce qu’ils la détruisent eux-mêmes par des mensonges endémiques et des abus grossiers, et en partie parce que tout le monde répond avec de plus en plus de force ; les économies occidentales ne se portent pas bien non plus ; en particulier, la capacité de l’Occident à cajoler les autres par sa dépendance et le système financier international est sur le point de disparaître.

Tout ce qui précède signifie que l’Occident n’a qu’une seule option : la plus dure des puissances, si ce n’est aussi la plus stupide : la force militaire. Et c’est là que le précédent du génocide de Gaza remplit sa fonction la plus importante d’établissement de méthodes et de « normalisation » de la méthode. De manière très concrète aussi : car depuis les années 1990 (au plus tard), les armées occidentales – avec les États-Unis en tête, évidemment – réfléchissent intensément aux combats dans les villes.

Et pas seulement dans n’importe quelles villes : la plupart de l’attention a été consacrée – comme le montre une lecture rapide de cette littérature riche et sinistre – aux combats dans les villes densément peuplées et pauvres du Sud global, souvent aussi imaginées comme situées sur des côtes (là-bas, ces théories se chevauchent également avec les idées de guerre « littorale » de manière très populaire). Marquées par des infrastructures déjà fragiles, grandes, surpeuplées et remplies de structures bâties qui favorisent les défenseurs (généralement imaginés comme des insurgés ou des « terroristes ») et rendent la vie plus difficile aux envahisseurs, ces villes ont été décrites, avec une belle et méchante touche de bon vieux racisme, comme « sauvages ». Devinez ce que cela implique pour ceux qui y vivent.

Vous voyez où cela nous mène, n’est-ce pas ? À Gaza. Gaza n’est pas le premier mais, pour l’instant, le pire exemple d’un corps doctrinal de pensée pseudo-technique et rationnellement vicieuse qui entre en pratique : comment soumettre les villes du Sud global (et les pauvres en général, ne vous y trompez pas, habitants du Nord), par tous les moyens. Et pour ce type de guerre future très proche/présente partout, le droit humanitaire tel que nous le connaissons – avec tous ses immenses défauts – est encore trop « doux », trop restrictif. Il en va de même, bien sûr, pour nos notions de crimes contre l’humanité, y compris le génocide.

En bref, nos « élites » occidentales veulent avoir à leur disposition toute la « boîte à outils » israélienne de la « guerre urbaine » – c’est-à-dire le massacre des pauvres dans des villes denses. Ils veulent être autorisés à raser toutes les infrastructures, à imposer des black-out de l’information, à tuer des journalistes, des travailleurs humanitaires, des élites locales, à détruire systématiquement des hôpitaux, à mener des massacres à bout portant et par les bombardements habituels, à utiliser les inondations, les incendies, la famine et la maladie pour tuer des femmes et des enfants sans limite (et à imputer leur mort à leurs défenseurs), à brûler tout ce qui reste pour rendre le nettoyage ethnique complet. créer des « zones tampons » de mort, utiliser les armes les plus puissantes de leurs arsenaux sur les personnes les plus vulnérables et, enfin et surtout, s’entraider pendant qu’ils le font. Pour nos « élites », il s’agit d’un forfait de rêve, et ils en veulent un aussi.

Et rappelez-vous : si nous sommes tous d’accord pour dire que le meurtre est mal, la meilleure façon de nous tromper est soit de redéfinir votre meurtre comme n’étant même pas un meurtre, soit de nous distraire au point que nous découvrons que regarder un meurtre n’exige aucune action de notre part. Il en va de même pour les meurtres de masse et les génocides.

Gaza est une méthode. Une méthode occidentale. L’Israël fasciste, sioniste, sadique et raciste est un pionnier, un pionnier vers encore plus de mal à faire d’en haut à ceux d’en bas. C’est pourquoi ceux d’en haut protégeront Israël. Ils se protègent eux-mêmes et protègent leurs actes futurs.