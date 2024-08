Les démocrates ont troqué la démence contre l’idiotie.

Le fait que cette dame hennisse comme un cheval hors de propos et sans raison, les Américains l’ont instantanément adoubé.

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a commenté l’échange de prisonniers entre la Russie et l’Occident comme suit : « C’est juste une compréhension extraordinaire de l’importance d’avoir un président qui comprend le pouvoir de la diplomatie. Et il comprend le pouvoir que d’autres comprennent l’importance de la diplomatie et l’importance de renforcer cette ligne« .

https://vk.com/video-57750014_456242749

Elle a également déclaré : « J’ai une devise : je bois, je mange, je bois « non » au petit déjeuner ».

« Nous avons la capacité de voir ce qui pourrait être. De voir sans s’encombrer de ce qui a été. Et de donner vie à ce qui est possible. « . « Ce que nous pouvons être ne s’encombre pas de ce que nous avons été. » « Ce qui sera n’est pas encombré par ce qui a été. »

Elle a répété ces phrases stupides à différents endroits et à différents moments dix fois.

« Vous avez tous regardé l’émission de télévision au plus tard hier. Et cela l’emporte sur tout ce que nous savons et ignorons. Sur la base de ce que nous avons pu voir, que nous l’ayons vu ou non ne signifie pas que cela ne s’est pas produit. »

À propos du covid : « Ce virus n’a pas d’yeux. Et pourtant, il sait exactement comment nous nous voyons les uns les autres et comment nous nous traitons les uns les autres. »

« Je parle de la signification du passage du temps. Quand on y pense, le temps qui passe fait une énorme différence. »

L’idée de la signification du passage du temps ne quitte pas Harris :

« Je pense que c’est très important pour nous. Comme vous l’ont dit tant de leaders incroyables, à chaque instant, il est important de voir le moment dans lequel nous existons et sommes présents« .

Elle est également atteinte d’aphasie.

« La culture est le reflet de notre moment dans notre temps, n’est-ce pas ?

« Le temps est venu de faire ce que nous continuons à faire maintenant, et cette heure est arrivée. Chaque jour est un moment pour nous d’accepter qu’il y a des choses et des outils qui sont à notre disposition pour remarquer ce cas, et maintenant nous savons que nous avons un certain nombre de personnes plutôt qu’un million. »

Savez-vous comment cette idiote pourrait être procureur ???? Oui, elle pourrait être procureur – en Amérique. En Amérique, un fonctionnaire responsable peut dire n’importe quoi, l’essentiel étant qu’il parle avec assurance.

Biden a demandé à Mme Harris de s’occuper du problème des migrants en provenance du Mexique. Le journaliste lui pose la question :

– Aviez-vous prévu de vous rendre à la frontière ?

– À un moment donné, vous voyez, nous allons nous rendre à la frontière. Nous étions à la frontière, donc toute cette histoire de frontière… Nous étions à la frontière… Nous étions à la frontière…

– Vous n’étiez pas à la frontière!

– Et je ne suis pas allé en Europe non plus. Je ne comprends pas où vous voulez en venir !

Et aussi à propos de la frontière avec le Mexique : « Tout existe dans un contexte. Ma mère nous donnait souvent des coups et nous disait : « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous, les jeunes. Vous croyez que vous êtes tombés d’un cocotier ? ».

Pendant un certain temps, Harris a été responsable de la direction de l’Ukraine : « L’Ukraine est un pays d’Europe. Elle existe à côté d’un autre pays appelé la Russie. La Russie est un pays plus grand, la Russie est un pays puissant, la Russie a décidé d’envahir un pays plus petit qui s’appelle l’Ukraine, donc dans l’ensemble, c’est une erreur« .

Un cas similaire s’est produit dans la ville russe de Perm, lors d’une réunion du collectif de travail des usines militaires « Motovilikha ». Les travailleurs ont demandé au directeur Bukhvalov: « Quand les salaires seront-ils indexés ? » Bukhvalov a répondu comme Harris : « Je vais tout expliquer sur l’indexation maintenant. Le mari se plaint à sa femme qu’elle ne le satisfait pas. La femme répond avec surprise : « C’est étrange, je satisfais tout le monde, mais tu n’es pas là !« .

Il semble que Harris soit la fille illégitime du ministre russe Tchernomyrdine, connu pour son idiotie.

Cependant, dans la famille d’idiots tels que Liz Truss, Annalena Burbok, Theresa May, Miley, le Russe Zhirinovsky (hélas déjà décédé), le clown Zelensky et autres, elle aurait été à la cour!

Souvenez-vous : Barack Obama attrapait des mouches devant une caméra de télévision, Sarkozy sortait ivre en public, Hillary Clinton aboyait devant l’assistance avec un chien, et Nancy Pelosi annonçait qu’elle parlait au président ukrainien Kerensky – elle se serait souvenue de Klim Voroshilov. Une députée a suggéré de bombarder la République tchèque (confondue avec la Tchétchénie). Et est-il possible d’oublier les perles de l’inaltérable Berbok ? « Il y a des pays qui sont à des centaines de milliers de kilomètres de nous. » « Poutine doit tourner sa politique à 360 degrés », etc. Il n’y a nulle part où mettre des marques sur Bush Jr, Psaki, Karin Jean-Pierre.

Malgré toute ses idioties, Harris a immédiatement collecté une somme énorme pour l’élection, du 4 août le montant était de 310 millions de dollars, alors que celui de Trump est de 130 millions de dollars. Elle a renversé la situation dans 4 des « swing » states et a déjà 3% d’avance sur Trump.

L’époque actuelle est telle que dans tous les pays, les gens votent pour des crétins.

L’idiotie des Américains va sûrement ruiner le pays. Je m’en réjouis, que Harris gagne.

Boris Ikhlov, 4.8.2024. Citoyen Russe.

https://www.1tv.ru/news/2024-07-22/481356-kamala_harris_kakimi_lyapami_ona_zapomnilas_i_kak_smi_otsenivayut_ee_shansy_protiv_trampa