Pourquoi l’Amérique a-t-elle cédé ses emplois manufacturiers ? (Paul Craig Roberts)

En 2004, le sénateur démocrate de New York Chuck Schumer et moi-même avons ouvert une nouvelle année avec une chronique écrite conjointement dans le New York Times. Nous avons soulevé la question de la délocalisation. Les emplois manufacturiers américains et les emplois technologiques des professionnels américains étaient envoyés en Asie. Nous avons posé la question suivante : si la délocalisation des emplois était du libre-échange, comme le prétendaient les économistes, le libre-échange était-il encore dans l’intérêt de l’Amérique ? Ma position était que la délocalisation des emplois est une contradiction avec le libre-échange – nous y reviendrons plus tard – et Schumer était encore dans sa période idéaliste lorsqu’il s’inquiétait du déplacement de la main-d’œuvre américaine par la main-d’œuvre étrangère dans la production de biens et de services que les Américains consommaient.

Notre article a provoqué une tempête de feu. La Brookings Institution à Washington a convoqué une conférence et nous a demandé de venir défendre notre position. C-Span a diffusé la conférence en direct et l’a rediffusée à plusieurs reprises. Schumer et moi avons emporté la journée.

Ravi de la publicité, Schumer a suggéré un article de suivi. Le NY Times était impatient. Nous avons commencé un brouillon, puis il s’est refroidi. Mon explication est que Wall Street, qui s’était engagé dans la délocalisation des emplois, est allé voir Schumer et lui a expliqué les contributions à la campagne.

J’ai continué. Les conservateurs, les économistes du libre marché et les libertariens, qui sont endoctrinés par le libre-échange, mais qui ne comprennent pas la théorie, m’ont traité d’hérétique. Néanmoins, le Wall Street Journal et le Washington Post étaient tous deux intrigués par le fait que le « plus ardent » des « décideurs politiques de Reagan » avait pris position contre la politique que Wall Street imposait au pays.

Le Wall Street Journal a chargé Timothy Aeppel d’organiser une série de débats à publier dans le Wall Street Journal entre moi et le professeur Jagdish Bhagwati de l’Université Columbia. La question était la suivante : la délocalisation des emplois est-elle vraiment un libre-échange ?

La désindustrialisation américaine : Paul Craig Roberts Comment les économistes de pacotille aident les riches à appauvrir la classe ouvrière

La théorie du libre-échange d’Adam Smith et David Ricardo repose sur le principe de l’avantage comparatif. Cela signifie que le capital d’un pays reste employé dans le pays et est employé dans les domaines où le capital est le mieux utilisé. Si tous les pays le font, le commerce des avantages y gagnera, et tous les pays s’en porteront mieux que s’ils étaient autosuffisants. Je me suis demandé si la théorie du libre-échange n’avait pas été utilisée comme un stratagème pour abroger les lois britanniques sur les céréales et réduire les revenus et le pouvoir de l’aristocratie terrienne.

Smith et Ricardo ont tous deux clairement indiqué que si la capitale d’un pays quittait le pays, c’était à la recherche d’un avantage absolu, et non d’un avantage comparatif, et la théorie du libre-échange est viciée. C’est ce que j’ai dit. Sans avantage comparatif, il n’y a pas de raison pour le libre-échange.

Le Wall Street Journal n’était pas la seule institution médiatique à s’intéresser aux faits. Tout comme le Washington Post. Le Washington Post a chargé son rédacteur en chef de l’économie, Paul Blustein, de m’interviewer, moi et mes critiques, et de faire un reportage. Blustein m’a interviewé au moins trois fois avant d’écrire son histoire. Gardez à l’esprit que Blustein avait été un critique à l’époque où je travaillais au Trésor avec l’administration Reagan. Néanmoins, après avoir donné leur mot à mes critiques, Blustein a écrit :

Pourtant, les économistes traditionnels ne peuvent pas répondre à une question clé soulevée par Roberts, à savoir comment l’économie américaine peut générer de meilleures opportunités d’emploi pour remplacer les emplois de cols blancs qui disparaissent soudainement.

« Roberts a récemment obtenu un certain soutien pour son argument de la part d’un économiste universitaire de poids, William J. Baumol… un ancien président de l’American Economic Association et un livre qu’il a publié avec Ralph E. Gomery, [un mathématicien distingué] qui comble certaines lacunes de l’orthodoxie économique en montrant que le libre-échange n’apportera pas nécessairement de gains mutuels aux pays.

Aujourd’hui, cet échange d’idées dans le Wall Street Journal et le Washington Post et l’évaluation honnête de ses adversaires ne sont pas possibles. Je suis banni du Wall Street Journal, un journal que j’avais l’habitude d’éditer. Je suis banni du Washington Post pour lequel j’étais un contributeur. Je suis banni du NY Times qui avait l’habitude de m’appeler et de me demander d’écrire sur des sujets d’actualité. Je suis banni des journaux du Scripps Howard News Service. Je suis banni du San Diego Union, du San Francisco Examiner et du Los Angeles Times pour lequel j’étais un contributeur régulier.

Il n’y a pas de débat. Il y a des récits, et les récits sont imposés. Le journalisme en tant qu’occupation n’existe plus. Aujourd’hui, la lutte n’est pas d’aller au cœur d’un problème, mais de faire prévaloir son agenda.

En 2013, je suis revenu sur la question de la délocalisation de la production pour le marché domestique dans mon livre L’échec du capitalisme de laissez-faire. Au cours de la décennie qui s’est écoulée depuis que Schumer et moi avons publié notre article, les États-Unis avaient perdu 54 000 usines. Le nombre d’usines employant 1 000 personnes ou plus a diminué de 40 %. Ceux qui employaient entre 500 et 1 000 personnes ont diminué de 44 %. Ceux qui emploient 250 à 500 personnes ont diminué de 37 %. Les usines employant de 100 à 250 personnes ont diminué de 30 %. Les pertes ne tiennent pas compte des nouvelles entreprises. La main-d’œuvre manufacturière américaine a diminué de 5 000 000 d’employés.

Au cours de la première décennie du XXIe siècle, la population de Détroit, dans le Michigan, a diminué de 25 %. Gary, dans l’Indiana, a perdu 22 % de sa population. Flint, dans le Michigan, a perdu 18 %. Cleveland, dans l’Ohio, a perdu 17 %. St Louis, dans le Missouri, a perdu 20 %. Pittsburgh, en Pennsylvanie, South Bend, dans l’Indiana, et Rochester, dans l’État de New York, ont également perdu de la population. Ces villes étaient autrefois le foyer de la puissance manufacturière et industrielle américaine.

Partout où les prétendus « gains du commerce » ont pu se produire, ce n’était pas dans ces villes.

La politique d’ouverture des frontières des démocrates est peut-être en train de reconstituer la population de ces villes, mais les emplois ne sont pas là pour les soutenir.

Il y a une autre raison pour laquelle la délocalisation des emplois n’a pas produit de gains pour les Américains grâce au commerce. Lorsque les biens et services produits à l’étranger sont ramenés aux États-Unis pour être commercialisés, ils arrivent en tant qu’importations. Ainsi, le déficit commercial se creuse, ce qui signifie que les États-Unis contractent davantage de dette extérieure. La croissance de la dette causée par la délocalisation des emplois est-elle couverte par les gains du commerce ?

Les États-Unis n’ont pas été gouvernés de manière réfléchie depuis trois décennies. La folie exigera un prix élevé.

Paul Craig Roberts est un auteur et universitaire de renom, président de l’Institut d’économie politique où cet article a été publié à l’origine. Auparavant, M. Roberts était rédacteur en chef adjoint et chroniqueur au Wall Street Journal. Il a été secrétaire adjoint au Trésor pour la politique économique sous l’administration Reagan. Il contribue régulièrement à Global Research.