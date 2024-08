Il y a une méthode politique derrière la folie militaire de l’Ukraine (Korybko)

Par Andrew Korybko. Sur Il y a une méthode politique derrière la folie militaire de l’Ukraine dans les régions frontalières de la Russie (substack.com)

Kiev veut faire valoir les revendications éphémères de la « République populaire ukrainienne » sur le territoire russe moderne que Zelensky a tacitement relancé par un décret en janvier 2024 que la plupart des observateurs ont manqué.

L’attaque sournoise de l’Ukraine contre la région russe de Koursk est largement interprétée par les analystes comme une tentative désespérée de détourner les forces de ses ennemis du front du Donbass, mais il y a aussi des objectifs politiques non déclarés qu’elle promeut également. Peu de gens le savaient à l’époque, mais Zelensky a signé un décret pertinent fin janvier dans lequel il impliquait fortement la renaissance des revendications territoriales sur les régions frontalières russes occupées ou revendiquées par l’éphémère « République populaire ukrainienne » (UPR).

Certaines de ces zones se trouvent de manière importante dans les régions modernes de Briansk, Koursk et Belgorod, qui sont à l’avant-garde de ce qui pourrait s’avérer être une offensive ukrainienne plus importante si Kiev élargit la portée de son attaque pour inclure les deux régions voisines de Koursk, comme certains spéculent qu’il envisage. Quant aux autres zones, elles sont loin derrière les lignes de front du Donbass dans les régions modernes de Voronej, Rostov et Krasnodar et sont donc impossibles à menacer par une force terrestre, contrairement aux trois susmentionnées.

La méthode politique derrière ce qui est présenté comme la folie militaire de l’Ukraine (et non sans raison compte tenu de la façon dont cela pourrait finalement s’avérer contre-productif) est donc de faire valoir ses revendications tacitement ravivées du début de l’année. L’objectif est de remonter le moral dans le pays et de contrer le message international de la Russie. La première est explicite, tandis que la seconde vise à rappeler au monde la brève existence de l’EPU et les revendications associées sur le territoire russe moderne.

La résurgence progressive des revendications historiques de la Russie sur certaines des terres situées à l’intérieur des frontières de l’Ukraine d’avant 2014 tout au long de ce conflit qui dure depuis une décennie n’a jusqu’à présent été répondue par Kiev que par des plaidoyers défensifs au droit international, mais elle semble maintenant prendre une dimension plus offensive. Le décret de janvier de Zelensky peut être considéré avec le recul comme jetant la base politique non déclarée de ce que le Washington Post a rapporté en mai 2023 être ses plans du début de cette année-là pour envahir la Russie.

Ces objectifs ne sont pas explicitement déclarés parce qu’ils pourraient discréditer les appels de l’Ukraine au droit international mentionnés ci-dessus en réponse à l’évolution des revendications territoriales de la Russie, et l’incapacité à les atteindre après leur déclaration pourrait discréditer Zelensky chez lui encore plus qu’il ne l’est déjà. Néanmoins, les propagandistes de son pays et leurs alliés à l’étranger tentent déjà de donner à la Russie « une dose de son propre remède » en la trollant avec des revendications de « républiques populaires » dans les régions de Belgorod et de Koursk.

Car aussi « intelligente » que Kiev puisse considérer comme ces offensives politico-militaires et de propagande interconnectées, elles risquent de se retourner contre eux en rappelant aux Polonais que l’Ukraine pourrait un jour recourir à des moyens similaires pour faire valoir les revendications de l’EPU sur les parties modernes de leur pays. C’est ce qui a été mis en garde en juin, qui analysait le veto du président polonais à un projet de loi reconnaissant le silésien comme langue régionale sous le prétexte partiel qu’il pourrait mettre en danger l’identité nationale avec des implications implicites pour l’unité nationale.

L’analyse précédente a fait référence au décret de janvier de Zelensky, qui peut maintenant être considéré comme le motif pour relancer tacitement les revendications de l’UPR avant l’attaque sournoise de ce mois-ci contre la région russe de Koursk. Il ne s’agit pas de laisser entendre qu’une telle opération pourrait bientôt être lancée contre la Pologne, mais simplement d’attirer l’attention sur le fait que l’irrédentisme militant est une tendance émergente en Ukraine à ce moment crucial du conflit, qui pourrait potentiellement inspirer les extrémistes à agir unilatéralement en direction de l’Occident.

Alors qu’il devient évident que la reprise implicite des revendications territoriales de l’UPR sur la Russie (et peut-être aussi sur la Biélorussie en fonction de l’escalade de leur crise frontalière) n’aboutira à rien, il est possible que certains ultra-nationalistes redirigent leur regard vers l’ouest. Cela pourrait devenir plus probable si l’on a l’impression que la Pologne « n’a pas fait assez » pour aider l’Ukraine ou qu’elle l’a « abandonnée » si la Russie réalise une percée militaire (par exemple, en refusant d’envoyer des troupes en uniforme pour arrêter l’avancée).

Tout compte fait, la méthode politique derrière la folie militaire de l’Ukraine dans les régions frontalières de la Russie s’aligne sur la « logique » de ses dirigeants, qui deviennent de plus en plus désespérés en raison des pertes continues dans le Donbass et ont donc recours à plus d’ultra-nationalisme que d’habitude pour remonter le moral dans le pays. Certains membres de la société pourraient y voir un signal leur volonté d’exprimer ouvertement leur polonophobie et même de mener des attaques sur les terres polonaises que l’EPU revendiquait comme siennes, ce qui pourrait aggraver les liens bilatéraux.

Pour être clair, cela reste peu probable pour l’instant, mais cela ne peut pas non plus être exclu avec certitude compte tenu de la vitesse et de l’étendue des derniers messages ultra-nationalistes de l’État qui pourraient se propager dans la société. Les Ukrainiens sont déjà plus ultra-nationalistes que jamais depuis l’invasion de l’URSS par les nazis, après quoi ils ont génocidé les Russes, les Juifs et même les Polonais. Alors que Zelensky a dénoncé que les revendications territoriales de l’UPR sont maintenant ravivées de manière informelle, certains pourraient donc bientôt recommencer à cibler les Polonais.