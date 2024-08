Analyse de l’évaluation de Poutine sur l’incursion de l’Ukraine en direction de Koursk (Korybko)

Par Andrew Korybko.

En considérant officiellement la dernière incursion transfrontalière comme un acte de terrorisme plutôt qu’une invasion militaire, Poutine a signalé qu’il retardait le détournement des forces du front du Donbass, ce qui empêche ainsi Kiev d’atteindre son « objectif militaire principal ».

L’attaque de l’Ukraine contre la région russe de Koursk a fait l’objet d’une rencontre lundi entre Poutine et les principaux responsables gouvernementaux et les gouverneurs de trois régions frontalières occidentales. Ses remarques étaient concises, mais transmettaient tout de même beaucoup d’informations importantes. Il a commencé par rappeler à tout le monde que « l’objectif principal du ministère de la Défense est de forcer l’adversaire à se retirer de notre territoire et de sécuriser de manière fiable notre frontière nationale en travaillant avec le service frontalier ».

À cette fin, « le Service fédéral de sécurité doit travailler avec la Garde nationale dans le cadre du régime antiterroriste et contrer efficacement les groupes de sabotage et de reconnaissance de l’ennemi. La Garde nationale a aussi ses propres objectifs de combat. Cela s’aligne sur l’annonce faite la semaine dernière annonce par le Comité national antiterroriste d’une nouvelle opération antiterroriste dans les régions de Briansk, Koursk et Belgorod. Poutine ne considère donc cette attaque que comme un acte de terrorisme et non comme une invasion à part entière.

Reconnaître officiellement qu’il s’agit d’une invasion soulèverait la question de savoir pourquoi l’état de guerre n’a pas été déclaré en réponse, ce qui pourrait à son tour faire pression sur les autorités pour mobiliser la population par le biais de la conscription obligatoire, au moins dans les régions touchées. Poutine est réticent à déranger davantage la population et on peut également supposer qu’on lui a dit que ce n’est pas nécessaire, d’où la décision de décrire tout ce qu’il a fait de cette façon.

Il a ensuite partagé son point de vue bien connu selon lequel l’Occident utilise l’Ukraine comme mandataire pour faire la guerre à la Russie, ajoutant que dans ce contexte particulier, l’objectif est de « renforcer leur position de négociation pour l’avenir ». Il a ensuite exclu toute discussion tant qu’ils continueraient à cibler les civils et à menacer les centrales nucléaires. L’insinuation est que l’Ukraine doit accepter sa proposition de cessez-le-feu du début de l’été, ou être forcée de le faire par ses protecteurs, comme base pour la reprise des négociations.

Le point suivant que Poutine a soulevé a été d’attirer l’attention sur « l’objectif militaire principal » de Kiev à Koursk, qui, a-t-il dit, est « d’arrêter l’avancée de nos forces » dans le Donbass, où ils ont augmenté le rythme de leurs gains de cinquante pour cent sur tout le front. Cela est conforme à l’évaluation de la plupart des analystes. Après cela, il a partagé son opinion selon laquelle l’objectif final de son attaque sournoise était de « créer la discorde et la division dans notre société », bien que cela ait échoué et ait eu l’effet inverse de renforcer la détermination.

Le reste de la transcription concerne les rapports que Poutine a reçus des participants de haut rang, y compris sur l’évacuation en cours de près de 200 000 personnes, la seule idée importante qu’il a ajoutée était d’avertir le gouverneur de la région de Briansk de ne pas prendre le calme de sa région pour acquis. Cela laisse entendre qu’il n’exclut pas d’autres incursions transfrontalières, ou plutôt des actes de terrorisme comme ils sont officiellement désignés par le Kremlin pour l’instant, ce qui signifie que la Russie ne devrait pas baisser la garde de sitôt.

Ce qui n’est pas précisé tout au long de la réunion, c’est ce qui est prévu une fois que « l’objectif principal » de « forcer l’adversaire à se retirer » est atteint, ce qui peut être interprété comme un signe qu’ils ne sont pas encore prêts à l’envisager, car ils pourraient s’attendre à ce qu’il faille encore un certain temps avant que cela ne se produise. Cela contraste avec l’avertissement de Poutine plus tôt ce printemps d’une zone tampon pour protéger la région de Belgorod, qui a conduit à la poussée de la Russie dans la région ukrainienne de Kharkov, de sorte que la même chose pourrait ne pas être tentée dans la région ukrainienne de Soumy.

À partir de là, on peut deviner que l’effort susmentionné n’a pas répondu de manière adéquate à l’objectif envisagé par la Russie, ce qui ne veut pas dire qu’elle a échoué, mais simplement que des circonstances changeantes ont entravé son succès. En conséquence, la décision aurait pu être prise soit d’attendre temporairement la reproduction de ce modèle jusqu’à ce que « l’objectif principal » soit atteint, soit de l’éliminer complètement en faveur de quelque chose d’autre, quel qu’il soit. Quoi qu’il en soit, il convient de se demander ce qui suivra l’expulsion de l’Ukraine de la région de Koursk.

Les scénarios les moins probables sont qu’un autre « gentleman’s agreement » spéculatif avec les États-Unis sur la sécurité des régions occidentales de la Russie soit conclu ou que la Russie lance une offensive à part entière dans les régions voisines de Tchernigov, Soumy et/ou Kharkov en Ukraine. À propos de ces deux-là, ils ont été abordés dans une analyse intrigante pour RT par Sergey Poletaev intitulée « Attaque de Koursk : voici pourquoi Zelensky s’est senti enhardi ». Voici les extraits pertinents de son article :

« Le calme relatif le long de la frontière de 1 000 kilomètres pendant deux ans et demi n’était probablement pas une coïncidence. Nous pouvons suggérer qu’il y avait des accords entre Moscou et Washington, en particulier avec l’administration du président américain Joe Biden.

…

Dans le cadre de la stratégie du Kremlin, il n’y a pas de réponse claire à un raid aussi audacieux – la réponse depuis février 2022 consiste à utiliser toutes les ressources disponibles tout en évitant la mobilisation générale ou l’auto-épuisement. Moscou n’a pas d’autre armée prête à occuper des zones frontalières nouvellement vulnérables.

La première suggestion est surprenante, puisque Poutine a candidement admis en décembre dernier à quel point il était naïf à propos de l’Occident dans les années qui ont précédé l’ordre de l’opération spéciale. Il est difficile d’imaginer qu’il ait été « mené par le bout du nez » après cela, mais peut-être a-t-il finalement appris sa leçon si c’est vrai. En ce qui concerne la deuxième suggestion, l’avancée limitée de la Russie dans la région de Kharkov donne du crédit à l’affirmation selon laquelle elle « n’a pas d’autre armée prête » à se tailler d’autres zones tampons.

Cela pourrait changer si la dynamique militaro-stratégique de ce conflit, qui a jusqu’à présent été en faveur de la Russie toute l’année, se retourne soudainement contre elle. Cependant, on ne s’attend pas à ce que cela se produise à moins d’un cygne noir, de sorte qu’aucune mobilisation du type nécessaire pour créer davantage de zones tampons n’est prévue. À moins que l’Ukraine ne se retranche fermement dans la région de Koursk et/ou ne réussisse à lancer d’autres attaques sournoises contre d’autres régions russes et/ou la Biélorussie, la Russie devrait continuer à gagner du terrain dans le Donbass.

Dans ce scénario, soit le rythme de ce front restera le même jusqu’à l’hiver au moins, soit la Russie pourrait enfin réaliser une percée militaire qui lui permettrait de forcer l’Ukraine à accepter la plupart (sinon la totalité) de ses conditions de paix. En considérant officiellement la dernière incursion transfrontalière comme un acte de terrorisme plutôt qu’une invasion militaire, Poutine a signalé qu’il retardait le détournement des forces de ce front, ce qui empêcherait ainsi Kiev d’atteindre son « objectif militaire principal ».

Pour cette raison, on peut conclure qu’il a l’intention de maintenir le cap et qu’il ne laissera pas les événements de Koursk le distraire. Il sent à juste titre que le conflit pourrait bientôt s’approcher d’un point d’inflexion au-delà duquel tout pourrait s’accélérer si les lignes de front ukrainiennes dans le Donbass s’effondrent comme il l’espère. À moins qu’un cygne noir n’apparaisse, la Russie continuera donc à poursuivre ses objectifs maximaux dans le conflit, qui consistent à forcer l’Ukraine à accepter toutes ses exigences militaires, politiques et stratégiques.