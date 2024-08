Alors que le monde entier commençait à oublier béatement l’existence de l’État failli misérable, anciennement connu sous le nom d’Ukraine, celui-ci nous a rappelé son existence en attaquant la région de Koursk, en Russie, dont elle est frontalière. Plus d’un millier de soldats ukrainiens, dont beaucoup appartiennent à des formations nazies ayant fait leurs preuves au combat et dont beaucoup se sont retirés de certaines parties du front existant de 1 000 km, le long duquel la partie ukrainienne est actuellement en train de battre méthodiquement en retraite, ont été équipés des chars et de l’artillerie restants, pour la plupart fournis par l’Occident à ce stade, et ont reçu l’ordre d’attaquer une partie du territoire russe défendue faiblement et auparavant paisible, dans le cadre d’une attaque de type terroriste. Quelques mercenaires polonais et français et quelques égorgeurs géorgiens bien connus ont également été repérés.

Au cours des deux jours suivants, ils ont perdu la plupart de leurs blindés et de leur artillerie ainsi qu’un bon tiers de leurs hommes, leurs voies de réapprovisionnement ont été coupées et ils sont maintenant bloqués et sur le point d’être détruits par des troupes russes fraîches qui ont été dépêchées en urgence à la frontière ukrainienne. Mais l’armée ukrainienne perd actuellement environ 2 000 hommes par jour, souvent à cause de bombardements de précision (les bombes de l’aviation russe, dont un très grand nombre a été stocké à l’époque soviétique, ont récemment été dotées d’ailes courtes et de systèmes de guidage de précision), de sorte que le fiasco de Koursk n’est qu’un simple incident dans les statistiques. Par contre, le fait de retirer les nazis du front existant risque de le faire s’effondrer encore plus rapidement.

Depuis ce matin, la Russie a instauré un régime d’exception anti-terroriste à Koursk et dans deux régions voisines, ce qui permettra aux autorités de s’affranchir de certaines subtilités juridiques dans la gestion de l’incursion. Bien que les dommages causés par ces attaques aient été assez limités, la télévision d’État russe a produit des rapports détaillés et accablants à ce sujet.

En particulier, un correspondant militaire très respecté, Yevgeny Poddubny, a subi de graves brûlures lorsqu’un drone kamikaze ukrainien a percuté la voiture qu’il conduisait (les opérateurs de drones ukrainiens ciblent spécifiquement les journalistes). Plusieurs milliers de civils ont dû être évacués des régions frontalières (les Ukrainiens leur ont tiré dessus alors qu’ils fuyaient), reçoivent de l’aide et sont hébergés ailleurs. Nombre d’entre eux ont dû laisser derrière eux leurs animaux de compagnie et leur bétail – un aspect qui semble avoir mis en colère les téléspectateurs russes plus que toute autre chose.

Bien qu’il semble trop tôt pour dire quel sera le résultat final de l’incursion de Koursk, par analogie avec l’incursion de Belgorod, qui s’est produite il y a quelque temps et a entraîné la création d’une zone tampon de l’autre côté de la frontière dans la région de Kharkov, nous sommes amenés à penser que la région de Sumy subira le même sort : les Russes organiseront une généreuse bande de territoire ennemi, complètement dépeuplée, massivement minée et soigneusement surveillée à la recherche de tout signe d’activité humaine pour se prémunir contre de nouvelles incursions.

Dmitry Orlov