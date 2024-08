Washington intensifie sa guerre contre la dissidence

Par Caitlin Johnstone − Le 10 août 2024

Ces derniers jours, les États-Unis ont intensifié leur guerre contre la dissidence politique intérieure de multiples façons, les législateurs américains demandant à l’administration Biden de réprimer les manifestants anti-génocide qu’ils soupçonnent d’influence étrangère, et un journaliste critique de la politique étrangère américaine s’est retrouvé dans le collimateur de la loi de plus en plus militarisée de Washington sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA).

Le FBI a perquisitionné le domicile de l’ancien inspecteur en armement de l’ONU Scott Ritter, un critique virulent de la politique étrangère américaine à l’égard de la Russie.

Consortium News rapporte :

« Des agents fédéraux ont enlevé jeudi l’équipement électronique de Ritter et de nombreuses boîtes contenant des dossiers papier de sa maison de la région d’Albany, dans l’État de New York, soupçonnant que l’ancien inspecteur en armement de l’ONU viole la loi américaine sur l’enregistrement des agents étrangers. « Dans une vidéo publiée sur sa page Substack, Ritter a déclaré que normalement, dans les cas présumés de violation de la FARA, les autorités envoient une lettre à la personne concernée par l’enquête pour l’informer de l’enquête. Ils n’envoient pas de nombreux agents du FBI à sa porte avec un mandat de perquisition pour rechercher et retirer des preuves potentielles. « Le mandat, dont Ritter a publié une copie, demandait seulement que les appareils électroniques soient enlevés, mais les agents, dont Ritter a dit qu’ils avaient agi de manière professionnelle, ont également enlevé des cartons de dossiers papier des Nations Unies datant de l’époque où il était inspecteur des armes de l’ONU en Irak dans les années 1990. Comme le dit Ritter dans la vidéo, les documents de l’ONU ne sont jamais classifiés et n’ont rien à voir avec l’affaire FARA présumée contre lui. « L’idée selon laquelle il s’agit d’une procédure normale est donc absurde à l’extrême. Je ne suis pas un agent étranger. Je suis un journaliste. Et c’est ainsi que nous devons présenter toute cette affaire. Ce que le FBI a fait hier, ce que le gouvernement des États-Unis a fait hier, est une attaque frontale non seulement contre la liberté d’expression, mais aussi contre la liberté de la presse », a déclaré Ritter dans la vidéo.

Les États-Unis utilisent de plus en plus agressivement le FARA pour réprimer les discours politiques critiques à l’égard de la politique étrangère américaine, les voix dissidentes étant de plus en plus ciblées par le ministère de la Justice, accusées de diffuser des idées non autorisées en collaboration avec des gouvernements comme la Chine et la Russie.

Cela coïncide avec un rapport de Ken Klippenstein sur une lettre envoyée à la Maison Blanche par 22 membres du Congrès exigeant que les manifestants contre le génocide à Gaza, soutenu par les États-Unis, fassent l’objet d’une enquête pour toute affiliation non autorisée avec des gouvernements étrangers, et soient sévèrement pénalisés si des liens sont découverts avec « le régime iranien ».

Klippenstein écrit :

« Jeudi dernier, 22 membres du Congrès ont envoyé une lettre à l’administration Biden exigeant une enquête et des poursuites pénales ainsi que la ruine financière des manifestants contre la guerre à Gaza, qui, selon eux, ont reçu des fonds de l’Iran. « Nous écrivons aujourd’hui au sujet des récentes révélations selon lesquelles certaines organisations anti-israéliennes aux États-Unis ont reçu des fonds du régime iranien », commence la lettre. Cette révélation a été faite dans une récente déclaration de la directrice du renseignement national Avril Haines, en plus des déclarations du directeur du FBI Christopher Wray et de la procureure générale adjointe Lisa Monaco selon lesquelles l’Iran tente d’influencer l’opinion publique. La lettre demande ensuite au ministère de la Justice de « poursuivre pénalement et de poursuivre au civil toute personne ou entité qui viole la loi en recevant des fonds du régime iranien ». Elle se termine en exhortant « le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) et le Trésor à rendre publiques toutes les informations disponibles, sans compromettre les sources et les méthodes, concernant le financement par l’Iran de ces organisations pro-Hamas afin que le peuple américain puisse voir qui sont vraiment ces groupes ». » https://x.com/kenklippenstein/status/1821700372311757091

Klippenstein note que la lettre exige une liste des personnes et des organisations qui ont reçu un soutien direct ou indirect de l’Iran ou de l’une de ses « filiales », des copies des informations bancaires sur « groupes anti-israéliens » qui auraient reçu des fonds sanctionnés, et des informations sur les « sanctions pécuniaires sévères » qui seront imposées à ceux qui seront reconnus coupables d’infraction.

L’empire américain fait tout ce qu’il peut pour restreindre le flux d’informations gênantes alors que l’opposition publique à sa criminalité s’accroît dans son propre pays et à l’étranger. La propagande, la censure, la guerre contre la presse, l’interdiction de TikTok, la consolidation de la collaboration de la Silicon Valley avec les agences gouvernementales américaines, la répression policière des manifestants sur les campus et la répression de la dissidence politique sont toutes des manifestations extérieures du programme visant à manipuler la façon dont le public perçoit ce qui se passe dans le monde.

Les dirigeants de l’empire centralisé par les États-Unis comprennent que le véritable pouvoir réside dans la capacité à contrôler non seulement ce qui se passe dans le monde, mais aussi ce que les gens pensent de ce qui se passe, car cela leur permet d’agir comme ils le souhaitent sans risquer une révolution. Notre tâche en tant que citoyens ordinaires est d’affaiblir leur contrôle sur les récits dominants de notre civilisation et de réveiller le public à la vérité sur ce qui se passe réellement sous le règne de cette structure de pouvoir tyrannique.

Caitlin Johnstone

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur Washington intensifie encore sa guerre contre la dissidence | Le Saker Francophone

Ce sont deux exemples de répression contre la dissidence mais il y en a eu d’autres cette semaine :

“Le gouvernement américain a inscrit l’ancienne représentante d’Hawaï Tulsi Gabbard sur une liste spéciale de surveillance du trafic aérien, selon un groupe de lanceurs d’alerte des Air Marshals. Gabbard a siégé au Congrès pendant huit ans (2013-2021) et s’est présentée à la nomination présidentielle démocrate en 2020, mais a quitté le parti en 2022 en raison de divergences idéologiques. Elle est également lieutenant-colonel dans la réserve de l’armée américaine. Pour la Transportation Security Administration (TSA), Gabbard semble toutefois constituer un risque pour la sécurité. Le mois dernier, elle a été placée dans le programme « Quiet Skies » et surveillée partout où elle vole, selon l’Air Marshal National Council (AMNC).”

“Le groupe de pression pro-israélien AIPAC investit une grosse somme d’argent dans ses efforts pour éliminer un deuxième membre du « Squad » progressiste démocrate, la représentante Cori Bush (D-Mo.) – et la lutte devient, comme on pouvait s’y attendre, amère.

Elle serait la deuxième membre de la brigade à perdre face à un adversaire bien financé et soutenu par des groupes pro-israéliens, après la représentante Jamaal Bowman (D-N.Y.).

Bush est devenue une cible ce cycle en raison de ses critiques virulentes à l’égard d’Israël, les multiples enquêtes fédérales sur les finances de sa campagne créant une ouverture pour une contestation primaire crédible.”

Elle a finalement perdu cette primaire, laissant la place a un Démocrate pro-israelien.