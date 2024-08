Offensive OTAN-Ukraine sur Koursk en Russie (Omerta)

Zelensky, l’offensive ukrainienne et le «mystère» des 10 000 hommes

par Fulvio Scaglione

Au-delà des considérations politiques et stratégiques plus larges, l’un des aspects les plus intéressants de l’offensive que les troupes ukrainiennes mènent dans la région russe de Koursk concerne le personnel militaire impliqué. Nous savons qu’il s’agit d’environ 10 000 hommes, et les vidéos provenant de la zone de combat témoignent du fait qu’il s’agit en grande partie d’unités d’élite, équipées des meilleures armes parmi les nombreuses fournies par les pays occidentaux. La question qui se pose alors est la suivante : comment et où les commandants ukrainiens ont-ils obtenu une force de frappe aussi importante et massive ? Et quels espoirs les Ukrainiens placent-ils dans cette expédition ?

Les Russes réagissent et il ne fait aucun doute qu’ils déploieront tous leurs moyens pour repousser les Ukrainiens au-delà de la frontière. Vladimir Poutine a envoyé son conseiller militaire personnel, le général Aleksej Dyumin, pour coordonner les opérations depuis Koursk, montrant ainsi qu’il veut suivre la crise de près (au fait, qu’est-il arrivé au ministre de la défense Andrei Belousov, soudainement silencieux ?). Pendant ce temps, les lignes de ravitaillement des Ukrainiens s’allongent et la dynamique de leur avancée est fortement réduite. Si l’opération se déroule bien, Zelensky aura une carte importante à jouer. Mais que se passera-t-il si elle se passe mal ? Si ses troupes sont, tôt ou tard, contraintes de battre en retraite après avoir subi des pertes importantes ? N’oublions pas non plus que les Russes n’ont déplacé aucune troupe hors du Donbas, où ils continuent d’attaquer.

Le sujet est important car, ces derniers temps, l’Ukraine a éprouvé de sérieuses difficultés à trouver de nouvelles recrues. Tous les programmes visant à persuader ou à forcer le retour au pays (par exemple en bloquant le renouvellement des documents dans les bureaux diplomatiques étrangers) des quelque 800 000 hommes valides qui se sont réfugiés dans les pays de l’UE se sont jusqu’à présent révélés infructueux. Et depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de mobilisation (avril 2024), les actions des patrouilles militaires chargées de « repérer » les hommes valides pour le service sont devenues de plus en plus agressives, dans certains cas carrément violentes. Et avec elles, le mécontentement évident de la population.

De ce point de vue, une importante sonnette d’alarme vient d’être tirée par les autorités ukrainiennes, dont nos médias ont bien sûr évité de parler. Il s’agit de Kovel, un centre de Volynie, donc de l’ouest de l’Ukraine, la partie la plus nationaliste du pays. À Kovel, une patrouille militaire a tenté d’enrôler de force trois hommes, mais s’est heurtée à l’opposition de la population, qui a même assiégé le district militaire. Après des moments de tension, les trois hommes ont été libérés et la manifestation a pris fin. Les responsables du district militaire ont tenté d’amortir l’échec en parlant, comme c’est souvent le cas, d’un complot russe.

Le succès de la manifestation de Kovel a été pris très au sérieux par les autorités ukrainiennes. Si l’exemple se répand, dans toute l’Ukraine, les parents, les connaissances et les amis des personnes mobilisées de force pourraient envisager de réagir, voire de recourir à la force. Ce n’est pas un hasard si l’administration présidentielle de Zelensky a immédiatement décidé de renforcer les mesures de sécurité dans les centres de recrutement du service militaire et de porter le nombre de conscrits valides à 150-200 000. Une armée, en somme, pour approvisionner l’armée en soldats. En outre, les fonctionnaires seront également impliqués dans la mise en œuvre de la conscription, dans l’espoir d’apaiser les tensions sociales.

Même à la lumière de cet épisode et d’autres, moins graves mais similaires, la question initiale reste posée : où Zelensky a-t-il «trouvé» les 10 000 hommes qu’il utilise depuis une semaine pour envahir la région russe de Koursk ? Est-il possible que ses forces disposent d’autant d’hommes (répétons-le aussi : des unités les mieux préparées et les plus combatives) pour s’engager à long terme dans une aventure à l’issue aussi incertaine ? La réponse la plus raisonnable semble encore être la suivante : l’objectif de l’offensive ukrainienne est à court terme et Koursk est une carte à jouer à court terme. Mais pour quoi faire ?

La cause perdue de l’Ukraine

par Byron King

«Les gens devraient savoir quand ils sont vaincus», dit Quintus à Maximus.

«Et toi, Quintus, le saurais-tu ? Le saurais-je moi-même ?», répond le général.

Cette scène se situe vers le début du film «Gladiator» (ici mais veuillez d’abord lire cet article). Des hordes de tribus germaniques sortent de la forêt pour se battre contre des phalanges de légionnaires romains, soutenus par d’immenses engins de combat lance-flammes.

Le commandant en chef Quintus observe la situation avec perplexité. Il n’arrive pas à croire que les adversaires barbares souhaitent stupidement se battre contre la puissante Rome. Et il fait part de son opinion au chef.

Le général Maximus, interprété par Russell Crowe, est philosophe parce que, bien sûr, il est aguerri et sage, ce qui fait de lui la star du film. Maximus comprend qu’au plus profond de la nature humaine, les gens se battent même s’ils savent que c’est pour une cause perdue.

Si vous avez vu le film, vous savez comment cela se termine : victoire de Rome, le camp qui a le plus de troupes, de meilleures armes et une logistique sans fin. Parce que la guerre est une question de puissance de combat, et la puissance de combat est une question de personnes, de systèmes et de logistique.

Il est vrai que certaines personnes ne savent pas quand elles sont conquises, ou qu’il y a un moment où tout est fini, sauf les combats et les morts.

L’été désespéré de l’Ukraine

Ces derniers jours, j’ai pensé à cette scène de Gladiator alors que je suivais les comptes rendus d’une incursion ukrainienne en Russie, dans la région de Koursk.

Carte de la région de Koursk, avec l’aimable autorisation de la BBC.

Selon la BBC, «les rapports suggèrent que les troupes ukrainiennes opèrent à plus de 10 km à l’intérieur du territoire russe – l’avancée transfrontalière la plus profonde de Kiev depuis que Moscou a lancé son invasion à grande échelle en février 2022».

Comme le montre la carte de la BBC, au cours des trente derniers mois, les principales zones de conflit entre la Russie et l’Ukraine se sont situées dans le sud-est, en rose (si l’on tient compte, bien sûr, des premiers mouvements russes en Ukraine depuis le nord et le nord-est en février-mars 2022, et du retrait russe qui a suivi en avril-mai de la même année, conformément à un accord saboté visant à mettre un terme aux combats).

Mais la semaine dernière, les forces ukrainiennes ont apparemment pris les Russes par surprise et ont lancé une attaque au nord-est, vers la ville de Sudzha, sur la route de Koursk. Jusqu’à présent, l’Ukraine n’avait pas envoyé de forces de grande envergure en Russie, de l’autre côté de la frontière.

À l’heure actuelle, les détails sont rares et il est préférable de se rappeler une vieille maxime de guerre selon laquelle «les premiers rapports des lignes de front sont généralement erronés».

Cependant, les comptes-rendus indiquent que l’Ukraine a envoyé une force de la taille d’une brigade, peut-être plus ; plus de 1000 soldats, avec plusieurs douzaines de chars et de véhicules blindés tels que des Strykers fournis par les États-Unis.

L’Ukraine utilise des véhicules blindés Stryker fournis par les États-Unis.

Soyons réalistes : qu’il s’agisse de 1000 soldats, de 2000 ou de 4000, et qu’il s’agisse de deux douzaines de chars, etc. ou de trois ou cinq douzaines, ce n’est pas suffisant pour envahir la Russie (demandez à Napoléon). (Demandez à Napoléon).

D’après d’autres témoignages, il semble que les forces ukrainiennes aient franchi la frontière russe et suivi le réseau routier. Elles ont suivi l’autoroute principale jusqu’à ce qu’elles rencontrent une résistance de la part des troupes frontalières et qu’elles soient obligées de s’arrêter et de combattre. Et c’était à quelle distance ? Six miles, selon la BBC, ou peut-être plus, mais pas beaucoup plus. Encore une fois, ce n’est pas suffisant pour envahir la Russie.

En attendant, quel est le plan logistique ? Comment l’Ukraine va-t-elle approvisionner ses mille (ou quelque chose comme ça) soldats et ses quelques douzaines de véhicules en carburant, munitions, nourriture et autres fournitures ? L’idée est-elle peut-être de s’arrêter dans des stations-service Lukoil en bord de route pour faire le plein ? Et puisqu’il s’agit d’une action de combat, qu’en est-il de l’évacuation médicale des blessés ? Oui, c’est vrai ; bonne chance.

Franchement, il est difficile de trouver une logique militaire à cette incursion ukrainienne, si ce n’est de faire les gros titres pendant quelques jours grâce à une opération tactique de relations publiques. Mais même cela n’a pas fonctionné, étant donné que les médias européens et la plupart des médias mondiaux sont concentrés sur les Jeux olympiques de Paris, tandis que les médias américains sont accaparés par la politique présidentielle. L’Ukraine ? Hein ? Qu’est-ce que c’est ?

À un niveau plus élevé de la pensée militaire, quelle est la méthode opérationnelle utilisée ici ? En d’autres termes, quel est l’objectif de l’Ukraine avec cet assaut, si ce n’est d’envoyer des troupes en mission suicide, de tuer quelques Russes et de perdre un tas d’équipements irremplaçables ?

J’ai vu dans les médias des spéculations selon lesquelles l’Ukraine voulait que ses forces s’emparent d’une centrale nucléaire russe près de Koursk ; mais d’après la carte, il s’agit d’une longue distance, d’environ 75 miles.

J’ai vu d’autres spéculations selon lesquelles l’action de l’Ukraine pourrait forcer la Russie à déplacer des troupes d’autres zones des lignes de front actuelles dans le sud-est. Eh bien non, car la Russie dispose de près d’un demi-million de troupes de combat – oui, toute une autre armée – dans des positions de réserve disséminées dans la partie occidentale du pays, qui ne sont pas actuellement engagées avec l’Ukraine le long des lignes de contact.

Et pour ce qui est de l’effet stratégique ? Eh bien, sans vouloir être trop précis, cette attaque ukrainienne est de l’ordre de grandeur de zéro. Elle ne change rien et a l’air un peu stupide dans le processus.

Sur le plan stratégique, l’issue de ce conflit entre la Russie et l’Ukraine est déjà décidée. La Russie est beaucoup plus peuplée que l’Ukraine et peut lever une armée beaucoup plus importante. La Russie dispose de systèmes militaires plus nombreux et de meilleure qualité : chars, artillerie, etc. Et l’effort logistique de la Russie est juste à côté, basé sur des lignes de communication internes, des corridors routiers et ferroviaires bien développés et des hiérarchies militaires bien rodées qui remontent à la guerre de Crimée dans les années 1850.

En effet, comme indiqué précédemment, pour l’Ukraine, la guerre est terminée, à l’exception des combats et des morts. Il est toutefois légitime de se demander, si la guerre est «terminée», pourquoi elle ne l’est pas encore ? Comment les choses se terminent-elles ? Eh bien, en temps voulu.

La guerre «continentale» de la Russie

Avec plus de mille ans d’histoire derrière eux, les Russes savent certainement quelques choses sur la façon de mener des guerres sur leur propre territoire. (Rappelez-vous la longue explication de l’histoire russe par Vladimir Poutine à Tucker Carlson lors de la fameuse interview du printemps dernier). En effet, les Russes ont un état d’esprit différent à l’égard de la guerre, certainement par rapport à l’approche américaine.

En général, la façon américaine de faire la guerre est ce que l’on appelle «expéditionnaire». Il s’agit d’emballer l’armée, de la charger sur la marine (ou, plus récemment, sur des moyens de transport de l’armée de l’air) et de l’envoyer au loin pour combattre, le tout avec un train logistique très long et très coûteux. Pensez à la guerre hispano-américaine, à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale, à la Corée, au Viêt Nam, à la guerre froide en Europe et aux guerres en série au Moyen-Orient depuis les années 1990. Les fronts et les combats se sont toujours déroulés ailleurs, pas chez nous.

Mais la Russie est différente. En raison de sa géographie et de son histoire, la Russie aborde la guerre dans ce que l’on appelle un sens «continental». En d’autres termes, historiquement, la guerre est toujours arrivée en Russie, en particulier par l’intermédiaire des peuples de l’Ouest qui ont marché vers l’Est : la Suède dans les années 1700, Napoléon et la France/l’Europe de l’Ouest dans les années 1800, l’Allemagne dans les années 1900.

Au plus profond de leur mémoire nationale collective, les Russes comprennent qu’ils doivent rester vigilants face aux menaces extérieures, en particulier celles venant de l’Ouest. Et au fil des cycles historiques, les Russes se préparent constamment à se battre sur leur propre terrain.

Par exemple, en mars 2014, la Russie a justifié sa prise de contrôle de la Crimée pour les raisons suivantes : a) la Crimée fait partie de la Russie depuis 1783, en vertu d’un traité conclu avec l’Empire ottoman ; et b) l’Ukraine était en train d’installer une base de l’OTAN dans l’ancien port russe de Sébastopol. En d’autres termes, la Russie voulait récupérer ses terres historiques, et l’élément déclencheur a été une action militaire évidente de l’OTAN.

Plus près de nous, l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 n’était pas basée sur une sorte d’aversion ethnique pour ce pays ou son peuple, une croyance qui semble aujourd’hui avoir changé à 180 degrés. Au contraire, la Russie était alarmée par le fait que l’Ukraine était clairement devenue un de facto bras de l’OTAN, ce qui constitue une menace militaire inadmissible pour Moscou. Pensez comme un Russe, et ce n’est pas si difficile à comprendre.

Au cours des trente derniers mois, quiconque a prêté attention a pu observer quotidiennement et de près l’actuelle «façon de faire la guerre» des Russes. Et non, elle n’est ni tape-à-l’œil ni grandiose, mais plutôt prudente et méthodique.

De manière caractéristique, la doctrine militaire russe se concentre sur la destruction de l’ennemi au moyen d’une puissance de feu massive, de l’artillerie, des blindés et de l’aviation. Cette capacité de combat repose, à son tour, sur une économie russe militairement productive, fondée sur les minéraux, les mines, l’énergie, l’industrie de base, la construction de machines lourdes ; tout cela, plus un superbe système d’éducation à l’échelle nationale qui produit un grand nombre de personnes aptes à servir la cause. (Longue histoire.)

En d’autres termes, la puissance militaire russe est le premier dérivé de l’économie énergétique et industrielle nationale de la Russie.

Une mouture méthodique et ciblée

Bien sûr, la Russie a subi des pertes dans le cadre de son opération en Ukraine et les cimetières russes sont remplis de tombes récemment creusées. Mais dans l’ensemble, de l’état-major général à Moscou à l’escouade de fusiliers de première ligne sur le terrain, tout ce que fait la Russie a une finalité militaire. Les Russes ne se livrent à aucune opération de relations publiques.

Au cours des derniers mois, les statistiques montrent que la Russie a méthodiquement éliminé entre 1800 et 2200 soldats ukrainiens par jour (KIA), avec à peu près le même nombre de blessés ukrainiens. Au cours des trente derniers mois, le nombre de morts ukrainiens est facilement de l’ordre d’un demi-million, et probablement plus.

En outre, chaque jour, la Russie détruit une à deux douzaines de chars ukrainiens et d’autres systèmes blindés, tandis que l’armée de l’air ukrainienne est pratiquement clouée au sol parce que les forces russes de défense aérienne et aérospatiale contrôlent le ciel. Tout cela alors que la guerre électronique russe domine le spectre.

Ajoutez à cela le fait que, grâce aux systèmes de surveillance et de communication modernes, la Russie peut identifier des éléments d’intérêt et les frapper avec une boucle de ciblage d’une rapidité époustouflante. S’ils vous voient, vous mourez ; pensez en termes de cinq, dix, quinze minutes.

Outre ses légendaires tirs d’artillerie, les missiles de croisière et les systèmes hypersoniques russes sont tels qu’en termes de portée et de vitesse, l’Ukraine ne dispose d’aucune profondeur opérationnelle. En d’autres termes, rien en Ukraine n’est à l’abri derrière les lignes de front, quelle que soit la distance, jusqu’à la frontière polonaise à l’ouest ; et la seule raison pour laquelle la Russie n’a pas (encore) frappé des cibles «ukrainiennes» en Pologne est la retenue politique de la Russie.

Dans le même ordre d’idées, et pour revenir à la récente incursion de l’Ukraine dans la région de Koursk (et compte tenu de l’ampleur du battage médiatique), j’ai vu des rapports selon lesquels, l’autre jour, la Russie a largué deux missiles balistiques sur le principal poste de commandement de l’incursion ukrainienne. Cette attaque a tué les quatre principaux généraux ukrainiens et environ 75 autres personnes. C’est du moins ce que disent les rumeurs.

Pendant ce temps, et ailleurs sur les lignes de front, cette guerre est devenue, pour l’Ukraine, une bataille de la Somme, mais cette fois contre des drones et bien d’autres choses encore. J’ai vu des vidéos et lu des récits faisant état d’essaims de drones russes à l’échelle de centaines, voire de milliers à la fois, sillonnant le ciel comme une volée de pigeons voyageurs d’antan.

Du côté américain, les analystes sont choqués par ce qui se passe sur les lignes de front, d’après les commentaires publics de hauts responsables militaires et civils. Après la guerre froide, et à l’issue d’une période de 35 ans pendant laquelle elle n’a pas réfléchi en termes d’histoire et de stratégie, l’armée américaine ne dispose que de peu, voire d’aucune doctrine viable pour faire face à ce type d’adversaires «pairs», à savoir la Russie.

D’après de nombreux rapports publics, l’armée américaine – tous les services, ainsi que les échelons supérieurs du ministère de la défense – a pratiquement déchiré les livres de doctrine et de combat des trois dernières décennies de guerre au Moyen-Orient. La perspective de combattre la Russie aujourd’hui est très éloignée du bon vieux temps où l’on battait à plate couture des forces militaires de troisième ordre comme celles de l’ancien Irak. Toute cette époque, marquée par une succession de guerres lointaines et coûteuses au Moyen-Orient, reposait sur des moments éphémères, qui nous ont tous quittés.

En fait, dans tout le Moyen-Orient actuel, où d’importants contingents de forces américaines restent stationnés, les acteurs militaires et politiques américains exécutent régulièrement une danse prudente pour ne pas s’engager «trop» contre l’Iran, de peur que les Iraniens ne ripostent. Il suffit de regarder les claquettes politico-militaires qui se déroulent actuellement entre l’Iran et Israël.

Entre-temps, il ne faut pas oublier les récents engagements avec les Houthis au Yémen, qui ont prouvé qu’ils pouvaient bloquer l’entrée sud de la mer Rouge quand et comme ils l’entendaient. Selon des responsables américains, l’ensemble de cet épisode – toujours en cours – a constitué le plus grand effort de combat soutenu en mer pour la marine depuis la Seconde Guerre mondiale. Et en termes de missiles et de bombes prêts à l’emploi, les forces américaines jouent avec une main faible.

Hey, Pay Attention

D’accord, concluons. Dernières questions à méditer : Tout d’abord, quelle est la voie à suivre pour l’Amérique, dans un monde où les anciennes méthodes de guerre ont changé de manière aussi spectaculaire ?

Eh bien, il faut d’abord prêter attention à la réalité qui se cache derrière les mensonges et les écrans de fumée politiques. Notre classe politique américaine est perçue comme étant en grande partie désemparée, voire d’une ignorance stupéfiante. Le budget de la défense de l’État-providence est une histoire à part, avec beaucoup d’argent consacré à des choses qui n’ont pas gagné de guerres depuis longtemps.

Au niveau culturel, un cynique pourrait dire que les écoles et les universités américaines font un travail terrible en matière d’enseignement de l’histoire militaire ; et ce pour une raison, qui est de maintenir presque tout le monde sans instruction et incapable de comprendre même les bases de ce qu’ils peuvent voir sur un écran vidéo.

Une dernière question : que faire de l’Ukraine et de sa récente invasion vers Koursk ? À tous les niveaux, il s’agit d’une mission vouée à l’échec. Les soldats seront tués ou capturés, et l’équipement finira dans les musées de guerre russes. Malgré toutes ces pertes, rien ne changera. La guerre est terminée, sauf qu’elle ne l’est pas.

Enfin, si le nom de Koursk vous semble familier, c’est parce qu’il y a 81 ans, en juillet-août 1943, cette ville a été le théâtre de l’une des plus grandes batailles de l’histoire, entre les forces allemandes et soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 800 000 soldats allemands ont affronté plus de 1,5 million de soldats de l’Armée rouge dans un duel d’artillerie, de blindés et d’aviation. Au final, les Allemands ont été submergés, tandis que les deux camps ont subi des pertes insensées de l’ordre d’un demi-million chacun.

À la fin de la bataille de Koursk, la façon dont la Seconde Guerre mondiale allait évoluer vers son dénouement était claire comme de l’eau de roche. Cette guerre de type continental, opposant l’Allemagne à l’Union soviétique, était terminée, à l’exception des combats et des morts. Et comme l’homme l’a dit un jour, «les gens devraient savoir quand ils sont conquis». Ce à quoi l’autre homme a répondu : «Et toi, le saurais-tu ? Le saurais-je moi-même ?»

source : Rude Awakening